Ремонт Офісу Президента після протестів обійдеться в 1,5 млн грн, - ДУС

Вартість робіт із ремонту й відновлення будівлі та прилеглої території Офісу президента становить 1 571 610 гривень. Велика частина цієї суми - вартість ремонту 9 дверних блоків.

Такі цифри у відповідь на запит "Радіо Свобода" озвучили в Державному управлінні справами (ДУС. - Ред.), інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження приватним науково-виробничим підприємством "Спектр" встановлено, що орієнтовна вартість робіт із ремонту та відновлення конструктивних елементів оздоблення фасаду, вхідної групи та прилеглої території адміністративного будинку – пам’ятки архітектури місцевого значення за адресою: місто Київ, вулиця Банкова 11, складає 1 571 610 гривень", – сказано в повідомленні.

У ДУС зазначили, що до цієї суми входять такі витрати:

очищення (миття) фасаду і мощення площі – 297 200 гривень;

ремонт дверних блоків (9 штук) – 1 158 600 гривень;

ремонт вікон – 85 000 гривень;

непередбачувані і додаткові роботи та покриття ризиків – 30 810 гривень.

Раніше в Офісі Президента заявляли, що за попередніми експертними оцінками, усунення пошкоджень будівлі Офісу Президента оцінюється приблизно в 2 мільйони гривень.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство.

30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції протесту біля будівлі Офісу президента 20 березня.