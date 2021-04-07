УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9483 відвідувача онлайн
Новини
6 049 121

Ремонт Офісу Президента після протестів обійдеться в 1,5 млн грн, - ДУС

Ремонт Офісу Президента після протестів обійдеться в 1,5 млн грн, - ДУС

Вартість робіт із ремонту й відновлення будівлі та прилеглої території Офісу президента становить 1 571 610 гривень. Велика частина цієї суми - вартість ремонту 9 дверних блоків.

Такі цифри у відповідь на запит "Радіо Свобода" озвучили в Державному управлінні справами (ДУС. - Ред.), інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження приватним науково-виробничим підприємством "Спектр" встановлено, що орієнтовна вартість робіт із ремонту та відновлення конструктивних елементів оздоблення фасаду, вхідної групи та прилеглої території адміністративного будинку – пам’ятки архітектури місцевого значення за адресою: місто Київ, вулиця Банкова 11, складає 1 571 610 гривень", – сказано в повідомленні.

Читайте також: Держуправління справами вибирає компанії, здатні усунути пошкодження будівлі Офісу президента, вартість послуг може становити 250-300 тис. грн, - ОП

У ДУС зазначили, що до цієї суми входять такі витрати:

  • очищення (миття) фасаду і мощення площі – 297 200 гривень;
  • ремонт дверних блоків (9 штук) – 1 158 600 гривень;
  • ремонт вікон – 85 000 гривень;
  • непередбачувані і додаткові роботи та покриття ризиків – 30 810 гривень.

Раніше в Офісі Президента заявляли, що за попередніми експертними оцінками, усунення пошкоджень будівлі Офісу Президента оцінюється приблизно в 2 мільйони гривень.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство.

30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції протесту біля будівлі Офісу президента 20 березня.

Автор: 

ДУСЯ (157) протест (2442) ремонт (2349) Офіс Президента (2053)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+47
Подешевле двери поищите.Я,как гражданин,не даю согласия так тратить мои налоги.
показати весь коментар
07.04.2021 21:04 Відповісти
+43
А прання обісраних штанів зеленського, не увійшло???
показати весь коментар
07.04.2021 21:05 Відповісти
+42
Дайте контакти такий «оценщиків», мені ноут потрібно продати))
показати весь коментар
07.04.2021 21:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Даже если и так, зато вредительство ОП направленное против Украины, тянет на сотни миллиардов. Вот кого нужно судить...
показати весь коментар
07.04.2021 22:51 Відповісти
Двері то таке, а скільки там дармоїдів сидить цілими днями нічого не робить і З/П отримує...
показати весь коментар
07.04.2021 23:06 Відповісти
За такі гроші можна і комплексний ремонт в ОП зробити. Був конкурс на виконання робіт? Ні? Так це корупція. На найвищому рівні. Зєлю на нари. Аваков! Агов! Пакуй клієнта!
показати весь коментар
07.04.2021 23:13 Відповісти
А ты разве не за это голосовал? Или ,,апятьабманули,,? Кто реальный ,,барыга,, уже определился или ещё нет?
показати весь коментар
08.04.2021 09:17 Відповісти
"ремонт дверных блоков (9 штук) - 1 158 600 грн"???
Там что, двери из чистого золота? Вы не охренели, часом???
показати весь коментар
07.04.2021 23:14 Відповісти
Двери деревянные и целые. Зашкурить, покрыть лаком и все. За полтора ляма квартиру в Киеве можно купить.
показати весь коментар
07.04.2021 23:17 Відповісти
Мда...500 тис. знижка,що ще потрыбно лохторату?
показати весь коментар
08.04.2021 00:10 Відповісти
За 57 тыс долларов можно не плохой двох этажный дом построить и даже с ремонтом.
показати весь коментар
08.04.2021 00:19 Відповісти
Но это без земли.
показати весь коментар
08.04.2021 00:19 Відповісти
Да там 158 тыс грн за много.
показати весь коментар
08.04.2021 00:21 Відповісти
Ох и су...и,и тут украли,любой повод хороший.нет на вас савченко!
показати весь коментар
08.04.2021 01:14 Відповісти
Вот же ублюдки. Два не вышло украсть - ну давай хоть полтора. Упыри. это вообще не ваше имущество.
показати весь коментар
08.04.2021 01:37 Відповісти
удержать с тех, кто испортил.
показати весь коментар
08.04.2021 03:16 Відповісти
умом мудней уже не понять...
показати весь коментар
08.04.2021 06:27 Відповісти
чого чекати від гермафродів...
показати весь коментар
08.04.2021 08:47 Відповісти
оставьте все граффити на месте, так современнее, водите экскурсии
показати весь коментар
08.04.2021 07:57 Відповісти
Невистачить всього бюджету США Маланці,вони,такі ненажерливі
показати весь коментар
08.04.2021 08:46 Відповісти
Цікаво, а яку суму виставить Вовк за двері сейфа?
показати весь коментар
08.04.2021 08:51 Відповісти
В итоге конечная ,,цена,, лямов в три выйдет. Пока имбицилы все твердят про ,,порохабарыгу,, можно воровать не стесняясь.
показати весь коментар
08.04.2021 09:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 