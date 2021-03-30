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Рада засудила протести під Офісом президента

Рада засудила протести під Офісом президента

Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції протесту біля будівлі Офісу президента 20 березня.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За постанову з осудом дій протестувальників проголосували 237 депутатів.

Автори постанови - фракція "Слуга народу" майже в повному складі.

У пояснювальній записці вони вказали на "принципову позицію Верховної Ради України щодо неприпустимості насильства і наруги над державними символами".

Читайте також: Свастика на будівлі ОП з'явилася після акції 20 березня, підозрюваного встановлено, - глава Нацполіції Клименко

Цією постановою парламент доручив силовикам:

- забезпечити розслідування і надати юридичну оцінку подій 20 березня біля Офісу президента;

- вивчити, чи не брали участі в цих подіях і чи не організовували їх представники будь-яких політичних партій;

- визначити ступінь провини учасників, організаторів та замовників протестів і притягнути їх до відповідальності;

- щотижня надавати комітету ВР з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію про хід розслідування подій.

Голосуванню передували виступи голови СБУ Івана Баканова, глави Нацполіції Ігоря Клименка і в. о. директора ДБР Олексія Сухачова.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

Автор: 

ВР (14979) протест (2398) Офіс Президента (2024)


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Топ коментарі
+47
Рада вже сама втратила довіру населення і всі ці засудження тільки наближають дострокові перевибори говноради.
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30.03.2021 19:01
+39
рада займається х.з. чим.
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30.03.2021 18:58
+36
Клоун и нынешняя рада и есть вандализм и надругательство над государственными символами в частности, и государством в целом. И конкурентов она не потерпит
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30.03.2021 19:00
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Деже в Конституции Америки написано, что народ имеет право восстать против тирана, но зебилы об этом не в курсе.
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30.03.2021 20:27 Відповісти
Проти кого? Проти тирана? А де у нас тиран?
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30.03.2021 20:46 Відповісти
Мечтаешь чтоб зебили пересажали всех майдановцев на радость путлеру, хер тебе.
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30.03.2021 21:13 Відповісти
Майданівців саджати не потрібно, а от вандалів обов'язково.
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30.03.2021 21:15 Відповісти
https://prm.ua/verkhovna-rada-zasudyla-aktsiiu-protestu-pid-ofisom-prezydenta-20-bereznia-khto-proholosuvav-za/ Верховна Рада засудила акцію протесту під Офісом президента 20 березня: хто проголосував "за"
https://prm.ua/verkhovna-rada-zasudyla-aktsiiu-protestu-pid-ofisom-prezydenta-20-bereznia-khto-proholosuvav-za/ Верховна Рада схвалила постанову №5295 про засудження подій під Офісом президента 20 березня.
"За" проголосували 237 парламентаріїв: політична партія "СЛУГА НАРОДУ" 214 голосів, депутатські групи "Партія "За майбутнє" та "ДОВІРА" по 9 голосів. Також постанову підтримали позафракційні депутати - Іванісов Р.В., Магомедов М.С., Разумков Д.О., Новинський В.В. і Стефанчук Р.О.https://prm.ua/verkhovna-rada-zasudyla-aktsiiu-protestu-pid-ofisom-prezydenta-20-bereznia-khto-proholosuvav-za/
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30.03.2021 20:35 Відповісти
Рада засудила протести під Офісом президента - Цензор.НЕТ 8863

...
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30.03.2021 20:35 Відповісти
Цікава інфографіка. Показує ХТО працює наразі в Раді взагалі, тобто хто банально на роботу ходить. ЄС відсутня в повному складі. Батьківщина теж половина не прийшли. ОПЗЖ відсутні. Голос теж половини немає.
Ну я все розумію, типу монобільшість і вся петрушка, але блін...
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31.03.2021 11:09 Відповісти
А разве по другому могло быть?
Типа, Рада одобрила протесты под офисом президента.
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30.03.2021 20:36 Відповісти
Почему нет? Если Рада не карманная у президента.
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31.03.2021 10:51 Відповісти
Може пора напевне тій довбаній раді вже й Майдан засудити? Ото ***** радітиме з усією своєю сворою, ************ курасан повернеться це ще один плюс..
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30.03.2021 20:37 Відповісти
Нагадує Радянський Союз - "книжку не читав але її зміст гнівно засуджую".
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30.03.2021 20:42 Відповісти
А порівнювати Україну з порно-актрисою, це не вандалізм !?... Ні???
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30.03.2021 20:44 Відповісти
Ещё заранее можно было догадаться, какой из него президент, после такого его высказывания?
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30.03.2021 22:27 Відповісти
Высказывания (высеры,а часто госизмену) остальных "политиков" напомнить, или сам?
Зелёная ***** не лучше, может быть даже хуже.
Но какой был выбор у людей на выборах, дятел?
Выбора НЕ БЫЛО.
Точка.
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30.03.2021 23:10 Відповісти
Выбор всегда есть... И только у дятлов его нету)
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31.03.2021 06:15 Відповісти
Рада засудила протести під Офісом президента - Цензор.НЕТ 6570
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30.03.2021 20:46 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1376952012949102593 12 мин

"Слуги народа" в ВР осудили народ который выразил свое возмущение обнаглевшими слугами, разрисовав им домик ...
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30.03.2021 20:51 Відповісти
Рада засудила протести під Офісом президента - Цензор.НЕТ 760
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30.03.2021 20:54 Відповісти
Волю Стерненко! Геть зебилов!
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30.03.2021 21:16 Відповісти
ГЕРАЩЕНКО МАЄ ВІДПОВІСТИ ПЕРЕД СУДОМ ЗА НАКЛЕП
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30.03.2021 20:55 Відповісти
нужно наложить санкции
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30.03.2021 20:59 Відповісти
Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, что то позволил.
Роберт Бенс
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30.03.2021 21:19 Відповісти
Слуга який царює, дає він клятву легко, брехня йому не гріх, розтопчує довіру, боїться і своїх, міняє обіцянки, котрі так жде юрба, СЛУГА ЯКИЙ ЦАРЮЄ, ВІН ГІРШЕ ЗА РАБА.
Редьярд Киплинг
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30.03.2021 21:20 Відповісти
Волю політичним в'язням України!
Смерть ЗЕльоним!👿
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30.03.2021 21:49 Відповісти
И это и было бы правильно, при условии, вначале осудить преступное молчание Зе, судейский беспредел в отношении Стерненко и других осужденных, что и привело к протестам неравнодушных людей, которые пока проходят относительно мирным образом.
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30.03.2021 22:08 Відповісти
Harib Da відомий львівський гей. Він завзято обслуговує туристів прямо коло вокзалу!
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30.03.2021 22:22 Відповісти
Пф, а що, могло бути інакше?
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30.03.2021 22:23 Відповісти
Оце я розумію, серйозні питання вирішують люди... Ту орда ***** на границі, коронавірус, провалена вакцинація - а ці суки осуджують розмальовані двері
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30.03.2021 22:51 Відповісти
https://emiliozk.livejournal.com/3269341.html Найбільш жалюгідне політичне дійство

Взагалі Верховна Рада, що оцінює демонстрації - це найбільш жалюгідне політичне дійство, що я бачив.

По-перше, в тексті документу Рада вимагає від МВС робити те, що той і так би мав робити: розібратися, що це було. Цікаво. А у Ради є сумніви, що він би так зробив без її цінної вказівки?

По-друге, я вам і так, шановні весільні фотографи, комічні актори, спеціалісти з анального сексу на дурняк та інші найвеличніші достойники українського парламентаризму, скажу, що це було.

Це певна частина активної громадськості довела до вас, що трішки зла на вашу політичну структуру і вже морально готова дати вам в писок.
Так-так, саме вам. Саме в ваш не обтяжений еволюцією писок. Бо заколебали потуранням відвертому та абсолютному беззаконню. Наприклад, тому, що ваші Єрмаки зберігають посаду після публікації відео, де вони продають посади, а в той же час ветеранів садять просто тому, що дуже треба і ролик вже записано.

І що ви на відповили на "Я зараз тобі рило поламаю?"

"Ми проти".

Та ясен хєр ви проти.

Але в цій ситуація ця відповідь вам ані ваги не додає, ані ваш екстер'єр не захищає.
https://www.facebook.com/victor.tregubov.5?__cft__[0]=AZUf91WpzeYvFflyRSn4iKB9haWFqzLpAJCFmwTuA4IHAm_K6DjGIQpRq29Ach3YdnEnhEwMVsFneJprIvn5Umn8AmrJPOOuOcwbSSQu7rMIFBAk-t_J7g13L3kEcGIXzj4kFRy-sUKT9DFVxavNr0XdhSXoZrutx1mdUQwbJIYj_km6sQYdi0hjyrqaRSWKQuw&__tn__=-UC%2CP-R Victor Tregubov
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30.03.2021 23:05 Відповісти
зелебобики и порохоботы !
единственный шанс победить безумный пуйлостан и спасти нашу Украину -
не вражда между вами,
а объединение !

и... немедленно !
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30.03.2021 23:32 Відповісти
зеля! или работай на Украину ,или народ тебя абасцыт
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30.03.2021 23:32 Відповісти
Партия "СН" перепутала себя с Державою Украина,-все эти зеленные подонки и примкнувшие к ним куклы коломойского (всего 237), а так же рюкзаков, его говорящий рот антонина, мусора, судьи и прокуроры,- вот настоящие надругательство над Украиной.
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30.03.2021 23:40 Відповісти
Скоро зебилам писта, главное не дать на раху свалить.
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31.03.2021 00:37 Відповісти
Рада засудила протести під Офісом президента - Цензор.НЕТ 4640
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31.03.2021 00:34 Відповісти
Вспомним "героев" поименно:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=11173
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31.03.2021 00:45 Відповісти
правильно, нечего стены расписывать, как кацапы.
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31.03.2021 04:54 Відповісти
Кацапи стени расписивают, у тебя так в методичке написано? Наркомани зебильние.
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31.03.2021 05:21 Відповісти
Президент обиделся. Его нужно было поддержать ,а акцию-осудить,что и было продемонстрировано.
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31.03.2021 07:16 Відповісти
Коли слуги проти свого народу...
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31.03.2021 07:16 Відповісти
относительно недопустимости насилия и надругательства над государственными символами
Это у нас здание ОПЫ символ что-ли?
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31.03.2021 08:41 Відповісти
зРада осудили протесты, но та же зРада не осудила избрание сепаратиста аксенова депутатом... вывод - разогнать Раду за антинародную политику и позицию...
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31.03.2021 09:03 Відповісти
І жодного суттєвого напису на АП не додумались (засцяли?) написати: партія регіонів - економічні фашисти; олігархи продовжують отримувати надприбутки; ригам - не місце у чесній владі; дві революції про*рали...; ні - паразитам у владі та бізнесі; даєш антикорупційну перевірку чиновників, силовиків, законників кожні пів року!;
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31.03.2021 09:29 Відповісти
Гімноїди.
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31.03.2021 09:39 Відповісти
Рада засудыла протесты. Пусть та рада радуется, что протесты пока не засудылы саму раду.
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31.03.2021 11:57 Відповісти
А це їхня справа? Завтра протестувальники прийдуть під Раду й обіллють їх чимось, якщо так.
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31.03.2021 12:15 Відповісти
А в чем было "надругательство над государственными символами"? Даже значок герба на табличке не закрасили! Или у них совковое мраморное здание является государственным символом?
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31.03.2021 12:24 Відповісти
Зелёная шобла нарывается на события 2014 года. Видимо, не знали или позабыли, как вооружённые люди в Раде за депутатами присматривали. Только теперь уже будет не один Сашко Билый
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31.03.2021 12:29 Відповісти
Единственное, что мне не нравится в надписях на стенах АП ,так это плохой почерк.
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31.03.2021 12:33 Відповісти
Протесты это следствие антиукраинских решений власти, сами виноватые, а что хотели, что бы им цветы носили и кланялись.
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31.03.2021 19:50 Відповісти
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