Рада засудила протести під Офісом президента

Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції протесту біля будівлі Офісу президента 20 березня.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За постанову з осудом дій протестувальників проголосували 237 депутатів.

Автори постанови - фракція "Слуга народу" майже в повному складі.

У пояснювальній записці вони вказали на "принципову позицію Верховної Ради України щодо неприпустимості насильства і наруги над державними символами".

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Цією постановою парламент доручив силовикам:

- забезпечити розслідування і надати юридичну оцінку подій 20 березня біля Офісу президента;

- вивчити, чи не брали участі в цих подіях і чи не організовували їх представники будь-яких політичних партій;

- визначити ступінь провини учасників, організаторів та замовників протестів і притягнути їх до відповідальності;

- щотижня надавати комітету ВР з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію про хід розслідування подій.

Голосуванню передували виступи голови СБУ Івана Баканова, глави Нацполіції Ігоря Клименка і в. о. директора ДБР Олексія Сухачова.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".