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Рада осудила протесты под Офисом Президента

Рада осудила протесты под Офисом Президента

Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За постановление с осуждением действий протестующих проголосовали 237 депутатов.

Авторы постановления - фракция "Слуга народа" почти в полном составе.

В пояснительной записке они указали на "принципиальную позицию Верховной Рады Украины относительно недопустимости насилия и надругательства над государственными символами".

Этим постановлением парламент поручил силовикам:

- обеспечить расследование и предоставить юридическую оценку событий 20 марта у Офиса Президента;

- изучить, не участвовали ли в этих событиях и не организовывали ли их представители любых политических партий;

- определить степень вины участников, организаторов и заказчиков протестов и привлечь их к ответственности;

- еженедельно предоставлять комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования событий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Фасад ОП очистили от краски. ФОТО

Голосованию предшествовали выступления главы СБУ Ивана Баканова, главы Нацполиции Игоря Клименко и и. о. директора ГБР Алексея Сухачева.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Автор: 

ВР (29248) протест (5858) Офис Президента (1798)


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Топ комментарии
+47
Рада вже сама втратила довіру населення і всі ці засудження тільки наближають дострокові перевибори говноради.
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30.03.2021 19:01
+39
рада займається х.з. чим.
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30.03.2021 18:58
+36
Клоун и нынешняя рада и есть вандализм и надругательство над государственными символами в частности, и государством в целом. И конкурентов она не потерпит
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30.03.2021 19:00
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Страница 3 из 3
Деже в Конституции Америки написано, что народ имеет право восстать против тирана, но зебилы об этом не в курсе.
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30.03.2021 20:27 Ответить
Проти кого? Проти тирана? А де у нас тиран?
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30.03.2021 20:46 Ответить
Мечтаешь чтоб зебили пересажали всех майдановцев на радость путлеру, хер тебе.
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30.03.2021 21:13 Ответить
Майданівців саджати не потрібно, а от вандалів обов'язково.
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30.03.2021 21:15 Ответить
https://prm.ua/verkhovna-rada-zasudyla-aktsiiu-protestu-pid-ofisom-prezydenta-20-bereznia-khto-proholosuvav-za/ Верховна Рада засудила акцію протесту під Офісом президента 20 березня: хто проголосував "за"
https://prm.ua/verkhovna-rada-zasudyla-aktsiiu-protestu-pid-ofisom-prezydenta-20-bereznia-khto-proholosuvav-za/ Верховна Рада схвалила постанову №5295 про засудження подій під Офісом президента 20 березня.
"За" проголосували 237 парламентаріїв: політична партія "СЛУГА НАРОДУ" 214 голосів, депутатські групи "Партія "За майбутнє" та "ДОВІРА" по 9 голосів. Також постанову підтримали позафракційні депутати - Іванісов Р.В., Магомедов М.С., Разумков Д.О., Новинський В.В. і Стефанчук Р.О.https://prm.ua/verkhovna-rada-zasudyla-aktsiiu-protestu-pid-ofisom-prezydenta-20-bereznia-khto-proholosuvav-za/
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30.03.2021 20:35 Ответить
Рада засудила протести під Офісом президента - Цензор.НЕТ 8863

...
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30.03.2021 20:35 Ответить
Цікава інфографіка. Показує ХТО працює наразі в Раді взагалі, тобто хто банально на роботу ходить. ЄС відсутня в повному складі. Батьківщина теж половина не прийшли. ОПЗЖ відсутні. Голос теж половини немає.
Ну я все розумію, типу монобільшість і вся петрушка, але блін...
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31.03.2021 11:09 Ответить
А разве по другому могло быть?
Типа, Рада одобрила протесты под офисом президента.
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30.03.2021 20:36 Ответить
Почему нет? Если Рада не карманная у президента.
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31.03.2021 10:51 Ответить
Може пора напевне тій довбаній раді вже й Майдан засудити? Ото ***** радітиме з усією своєю сворою, ************ курасан повернеться це ще один плюс..
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30.03.2021 20:37 Ответить
Нагадує Радянський Союз - "книжку не читав але її зміст гнівно засуджую".
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30.03.2021 20:42 Ответить
А порівнювати Україну з порно-актрисою, це не вандалізм !?... Ні???
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30.03.2021 20:44 Ответить
Ещё заранее можно было догадаться, какой из него президент, после такого его высказывания?
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30.03.2021 22:27 Ответить
Высказывания (высеры,а часто госизмену) остальных "политиков" напомнить, или сам?
Зелёная ***** не лучше, может быть даже хуже.
Но какой был выбор у людей на выборах, дятел?
Выбора НЕ БЫЛО.
Точка.
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30.03.2021 23:10 Ответить
Выбор всегда есть... И только у дятлов его нету)
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31.03.2021 06:15 Ответить
Рада засудила протести під Офісом президента - Цензор.НЕТ 6570
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30.03.2021 20:46 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1376952012949102593 12 мин

"Слуги народа" в ВР осудили народ который выразил свое возмущение обнаглевшими слугами, разрисовав им домик ...
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30.03.2021 20:51 Ответить
Рада засудила протести під Офісом президента - Цензор.НЕТ 760
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30.03.2021 20:54 Ответить
Волю Стерненко! Геть зебилов!
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30.03.2021 21:16 Ответить
ГЕРАЩЕНКО МАЄ ВІДПОВІСТИ ПЕРЕД СУДОМ ЗА НАКЛЕП
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30.03.2021 20:55 Ответить
нужно наложить санкции
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30.03.2021 20:59 Ответить
Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, что то позволил.
Роберт Бенс
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30.03.2021 21:19 Ответить
Слуга який царює, дає він клятву легко, брехня йому не гріх, розтопчує довіру, боїться і своїх, міняє обіцянки, котрі так жде юрба, СЛУГА ЯКИЙ ЦАРЮЄ, ВІН ГІРШЕ ЗА РАБА.
Редьярд Киплинг
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30.03.2021 21:20 Ответить
Волю політичним в'язням України!
Смерть ЗЕльоним!👿
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30.03.2021 21:49 Ответить
И это и было бы правильно, при условии, вначале осудить преступное молчание Зе, судейский беспредел в отношении Стерненко и других осужденных, что и привело к протестам неравнодушных людей, которые пока проходят относительно мирным образом.
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30.03.2021 22:08 Ответить
Harib Da відомий львівський гей. Він завзято обслуговує туристів прямо коло вокзалу!
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30.03.2021 22:22 Ответить
Пф, а що, могло бути інакше?
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30.03.2021 22:23 Ответить
Оце я розумію, серйозні питання вирішують люди... Ту орда ***** на границі, коронавірус, провалена вакцинація - а ці суки осуджують розмальовані двері
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30.03.2021 22:51 Ответить
https://emiliozk.livejournal.com/3269341.html Найбільш жалюгідне політичне дійство

Взагалі Верховна Рада, що оцінює демонстрації - це найбільш жалюгідне політичне дійство, що я бачив.

По-перше, в тексті документу Рада вимагає від МВС робити те, що той і так би мав робити: розібратися, що це було. Цікаво. А у Ради є сумніви, що він би так зробив без її цінної вказівки?

По-друге, я вам і так, шановні весільні фотографи, комічні актори, спеціалісти з анального сексу на дурняк та інші найвеличніші достойники українського парламентаризму, скажу, що це було.

Це певна частина активної громадськості довела до вас, що трішки зла на вашу політичну структуру і вже морально готова дати вам в писок.
Так-так, саме вам. Саме в ваш не обтяжений еволюцією писок. Бо заколебали потуранням відвертому та абсолютному беззаконню. Наприклад, тому, що ваші Єрмаки зберігають посаду після публікації відео, де вони продають посади, а в той же час ветеранів садять просто тому, що дуже треба і ролик вже записано.

І що ви на відповили на "Я зараз тобі рило поламаю?"

"Ми проти".

Та ясен хєр ви проти.

Але в цій ситуація ця відповідь вам ані ваги не додає, ані ваш екстер'єр не захищає.
https://www.facebook.com/victor.tregubov.5?__cft__[0]=AZUf91WpzeYvFflyRSn4iKB9haWFqzLpAJCFmwTuA4IHAm_K6DjGIQpRq29Ach3YdnEnhEwMVsFneJprIvn5Umn8AmrJPOOuOcwbSSQu7rMIFBAk-t_J7g13L3kEcGIXzj4kFRy-sUKT9DFVxavNr0XdhSXoZrutx1mdUQwbJIYj_km6sQYdi0hjyrqaRSWKQuw&__tn__=-UC%2CP-R Victor Tregubov
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30.03.2021 23:05 Ответить
зелебобики и порохоботы !
единственный шанс победить безумный пуйлостан и спасти нашу Украину -
не вражда между вами,
а объединение !

и... немедленно !
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30.03.2021 23:32 Ответить
зеля! или работай на Украину ,или народ тебя абасцыт
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30.03.2021 23:32 Ответить
Партия "СН" перепутала себя с Державою Украина,-все эти зеленные подонки и примкнувшие к ним куклы коломойского (всего 237), а так же рюкзаков, его говорящий рот антонина, мусора, судьи и прокуроры,- вот настоящие надругательство над Украиной.
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30.03.2021 23:40 Ответить
Скоро зебилам писта, главное не дать на раху свалить.
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31.03.2021 00:37 Ответить
Рада засудила протести під Офісом президента - Цензор.НЕТ 4640
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31.03.2021 00:34 Ответить
Вспомним "героев" поименно:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=11173
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31.03.2021 00:45 Ответить
правильно, нечего стены расписывать, как кацапы.
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31.03.2021 04:54 Ответить
Кацапи стени расписивают, у тебя так в методичке написано? Наркомани зебильние.
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31.03.2021 05:21 Ответить
Президент обиделся. Его нужно было поддержать ,а акцию-осудить,что и было продемонстрировано.
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31.03.2021 07:16 Ответить
Коли слуги проти свого народу...
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31.03.2021 07:16 Ответить
относительно недопустимости насилия и надругательства над государственными символами
Это у нас здание ОПЫ символ что-ли?
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31.03.2021 08:41 Ответить
зРада осудили протесты, но та же зРада не осудила избрание сепаратиста аксенова депутатом... вывод - разогнать Раду за антинародную политику и позицию...
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31.03.2021 09:03 Ответить
І жодного суттєвого напису на АП не додумались (засцяли?) написати: партія регіонів - економічні фашисти; олігархи продовжують отримувати надприбутки; ригам - не місце у чесній владі; дві революції про*рали...; ні - паразитам у владі та бізнесі; даєш антикорупційну перевірку чиновників, силовиків, законників кожні пів року!;
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31.03.2021 09:29 Ответить
Гімноїди.
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31.03.2021 09:39 Ответить
Рада засудыла протесты. Пусть та рада радуется, что протесты пока не засудылы саму раду.
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31.03.2021 11:57 Ответить
А це їхня справа? Завтра протестувальники прийдуть під Раду й обіллють їх чимось, якщо так.
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31.03.2021 12:15 Ответить
А в чем было "надругательство над государственными символами"? Даже значок герба на табличке не закрасили! Или у них совковое мраморное здание является государственным символом?
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31.03.2021 12:24 Ответить
Зелёная шобла нарывается на события 2014 года. Видимо, не знали или позабыли, как вооружённые люди в Раде за депутатами присматривали. Только теперь уже будет не один Сашко Билый
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31.03.2021 12:29 Ответить
Единственное, что мне не нравится в надписях на стенах АП ,так это плохой почерк.
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31.03.2021 12:33 Ответить
Протесты это следствие антиукраинских решений власти, сами виноватые, а что хотели, что бы им цветы носили и кланялись.
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31.03.2021 19:50 Ответить
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