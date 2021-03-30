Рада осудила протесты под Офисом Президента

Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За постановление с осуждением действий протестующих проголосовали 237 депутатов.

Авторы постановления - фракция "Слуга народа" почти в полном составе.

В пояснительной записке они указали на "принципиальную позицию Верховной Рады Украины относительно недопустимости насилия и надругательства над государственными символами".

Этим постановлением парламент поручил силовикам:

- обеспечить расследование и предоставить юридическую оценку событий 20 марта у Офиса Президента;

- изучить, не участвовали ли в этих событиях и не организовывали ли их представители любых политических партий;

- определить степень вины участников, организаторов и заказчиков протестов и привлечь их к ответственности;

- еженедельно предоставлять комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования событий.

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Голосованию предшествовали выступления главы СБУ Ивана Баканова, главы Нацполиции Игоря Клименко и и. о. директора ГБР Алексея Сухачева.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".