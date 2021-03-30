Рада осудила протесты под Офисом Президента
Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За постановление с осуждением действий протестующих проголосовали 237 депутатов.
Авторы постановления - фракция "Слуга народа" почти в полном составе.
В пояснительной записке они указали на "принципиальную позицию Верховной Рады Украины относительно недопустимости насилия и надругательства над государственными символами".
Этим постановлением парламент поручил силовикам:
- обеспечить расследование и предоставить юридическую оценку событий 20 марта у Офиса Президента;
- изучить, не участвовали ли в этих событиях и не организовывали ли их представители любых политических партий;
- определить степень вины участников, организаторов и заказчиков протестов и привлечь их к ответственности;
- еженедельно предоставлять комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования событий.
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Голосованию предшествовали выступления главы СБУ Ивана Баканова, главы Нацполиции Игоря Клименко и и. о. директора ГБР Алексея Сухачева.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
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https://prm.ua/verkhovna-rada-zasudyla-aktsiiu-protestu-pid-ofisom-prezydenta-20-bereznia-khto-proholosuvav-za/ Верховна Рада схвалила постанову №5295 про засудження подій під Офісом президента 20 березня.
"За" проголосували 237 парламентаріїв: політична партія "СЛУГА НАРОДУ" 214 голосів, депутатські групи "Партія "За майбутнє" та "ДОВІРА" по 9 голосів. Також постанову підтримали позафракційні депутати - Іванісов Р.В., Магомедов М.С., Разумков Д.О., Новинський В.В. і Стефанчук Р.О.https://prm.ua/verkhovna-rada-zasudyla-aktsiiu-protestu-pid-ofisom-prezydenta-20-bereznia-khto-proholosuvav-za/
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Ну я все розумію, типу монобільшість і вся петрушка, але блін...
Типа, Рада одобрила протесты под офисом президента.
Зелёная ***** не лучше, может быть даже хуже.
Но какой был выбор у людей на выборах, дятел?
Выбора НЕ БЫЛО.
Точка.
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tZE inform
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"Слуги народа" в ВР осудили народ который выразил свое возмущение обнаглевшими слугами, разрисовав им домик ...
Роберт Бенс
Редьярд Киплинг
Смерть ЗЕльоним!👿
Взагалі Верховна Рада, що оцінює демонстрації - це найбільш жалюгідне політичне дійство, що я бачив.
По-перше, в тексті документу Рада вимагає від МВС робити те, що той і так би мав робити: розібратися, що це було. Цікаво. А у Ради є сумніви, що він би так зробив без її цінної вказівки?
По-друге, я вам і так, шановні весільні фотографи, комічні актори, спеціалісти з анального сексу на дурняк та інші найвеличніші достойники українського парламентаризму, скажу, що це було.
Це певна частина активної громадськості довела до вас, що трішки зла на вашу політичну структуру і вже морально готова дати вам в писок.
Так-так, саме вам. Саме в ваш не обтяжений еволюцією писок. Бо заколебали потуранням відвертому та абсолютному беззаконню. Наприклад, тому, що ваші Єрмаки зберігають посаду після публікації відео, де вони продають посади, а в той же час ветеранів садять просто тому, що дуже треба і ролик вже записано.
І що ви на відповили на "Я зараз тобі рило поламаю?"
"Ми проти".
Та ясен хєр ви проти.
Але в цій ситуація ця відповідь вам ані ваги не додає, ані ваш екстер'єр не захищає.
https://www.facebook.com/victor.tregubov.5?__cft__[0]=AZUf91WpzeYvFflyRSn4iKB9haWFqzLpAJCFmwTuA4IHAm_K6DjGIQpRq29Ach3YdnEnhEwMVsFneJprIvn5Umn8AmrJPOOuOcwbSSQu7rMIFBAk-t_J7g13L3kEcGIXzj4kFRy-sUKT9DFVxavNr0XdhSXoZrutx1mdUQwbJIYj_km6sQYdi0hjyrqaRSWKQuw&__tn__=-UC%2CP-R Victor Tregubov
единственный шанс победить безумный пуйлостан и спасти нашу Украину -
не вражда между вами,
а объединение !
и... немедленно !
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=11173
Это у нас здание ОПЫ символ что-ли?