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Фасад ОП очистили от краски. ФОТО

Клининговая компания закончила отмывать здание Офиса Президента от надписей, оставленных протестующими. На это понадобилось 9 дней.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Клининговая служба завершила работы по очистке здания от надписей. Под конец последнего дня работы на месте находились всего двое сотрудников, полировавших гранитные плиты.

Они рассказали журналистам, что отмывать краску было очень сложно.

"Поверхность плитки пористая, краска глубоко проникает, а химия снимает только верхний слой. Приходилось по два раза мыть. Краска еще и хорошая была, дорогая, распыляли ее толстым слоем, сильно въелась. Намучились. Еле отмыли за неделю", - рассказали сотрудники.

Фасад ОП очистили от краски 01

Также на Цензор.НЕТ: Поврежденные двери ОП на какие-либо выставки передавать не будут, это не объект искусства, а доказательство вандализма, - Мендель

Теперь о событиях у Офиса Президента напоминают только отсутствующие двери главного входа. Их отправили на реставрацию.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.

На эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса Президента, поврежденные во время акции протеста 20 марта.

Автор: 

протест (5858) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+32
8 дней! это надо внести в анналы ОПы как достижение правления величайшего. и зафиксировать в будущих учебниках по психиатрии
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30.03.2021 01:20
+31
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82.html Зеленский и его команда - сборище идиотов, - мнение 29 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82.html#comments Комментарии: 11 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82.html Фасада ОП очистили от краски - Цензор.НЕТ 7754 Зеленский - прост и краток, как слово «х@й» на заборе. И все «творчество» 95-го квартала было исключительно для идиотов, простое и понятное…https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82.html#more-128553 Читать далее
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30.03.2021 01:24
+21
А памперсы Зе-нарику тоже отмыли?
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30.03.2021 01:21
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Правила форума Совет форумчан
8 дней! это надо внести в анналы ОПы как достижение правления величайшего. и зафиксировать в будущих учебниках по психиатрии
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30.03.2021 01:20 Ответить
А памперсы Зе-нарику тоже отмыли?
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30.03.2021 01:21 Ответить
В тот день оптом пропали из продаж. Чего бы?
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30.03.2021 01:23 Ответить
отака вона фасада
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30.03.2021 01:22 Ответить
З мови зняв.
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30.03.2021 02:53 Ответить
Однако, фасада чистая совсем стал. Моя мала-мала домой пойти, начальника?
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30.03.2021 05:51 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82.html Зеленский и его команда - сборище идиотов, - мнение 29 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82.html#comments Комментарии: 11 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82.html Фасада ОП очистили от краски - Цензор.НЕТ 7754 Зеленский - прост и краток, как слово «х@й» на заборе. И все «творчество» 95-го квартала было исключительно для идиотов, простое и понятное…https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82.html#more-128553 Читать далее
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30.03.2021 01:24 Ответить
те що "творчість" 95-го кварталу була виключно для ідіотів - згоден!
те що ця "творчість" зрозуміла - не згоден! дуже часто, коли це було мейнстрімом в суспільстві альтернативно обдарованих, натикався, в ютубі, на ролікі підписані як "оччччєнь смєшно, усраться можно" - де була якась нарєзка дебілізмів з цього "шоу" - що там смішного я так і не зрозумів, хоча чесно намагався подивитися хвилину
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30.03.2021 06:23 Ответить
ця "творчість" зрозуміла- для ідіотів
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30.03.2021 06:29 Ответить
Тобто ви хочете сказати, що всі хто дивились це шоу - ідіоти, а ті хто регулярно купував туди недешеві квитки ідіоти в квадраті? Точно?))
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30.03.2021 19:38 Ответить
100 відсотків
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30.03.2021 22:13 Ответить
реальность работы будет видна под определенным углом освещения)))
99% прийдется наващивать цветом основания...
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30.03.2021 01:24 Ответить
Так краска же хорошая была, от души так сказать...
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30.03.2021 09:55 Ответить
"химия снимает только верхний слой. Приходилось по два раза мыть"
Смыли, значит, два верхних слоя. А нижние слои когда? Халтура
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30.03.2021 01:27 Ответить
Очистили фасада? У вас есть воды? Не воды, а вода... Хорошо, дайте мне вода.
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30.03.2021 01:30 Ответить
Феном надо было строительным выжигать, ну млин новости в стране, как отмывали краску некая компания мучалась, отмыть краску вот в чем вопрос? украинский Шекспир
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30.03.2021 01:35 Ответить
"мыть или не мыть - вот в чем вопрос!"(с)
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30.03.2021 01:45 Ответить
Ничего, новые напишут
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30.03.2021 01:36 Ответить
а як же ж тепер люди взнають, що зєля лох?
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30.03.2021 01:37 Ответить
Это глобальная новость! Монике #ОПУ отмывают! мама Римма не справляется!
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30.03.2021 01:42 Ответить
Может зря отмыли!? Мы уже как то привыкать стали ...
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30.03.2021 01:43 Ответить
Насяльника, фасада и пакалодника отмыли.
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30.03.2021 01:44 Ответить
Надо еще 10 клох смен, майфуна, пилять и два лимона-ма.
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30.03.2021 02:55 Ответить
Если нужно было мыть по 2 раза, то что они делали 8 дней? Там за 1 день нельзя бы пройтись и все помыть по 1 разу?
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30.03.2021 01:53 Ответить
А на шо тогда бабки списывать? Друзьям завхоза Дерьмака жеж кушать надо...
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30.03.2021 02:00 Ответить
ОПа припіздєнта вже блищить, наче опа немовляти. Цікаво, скільки грошей з бюджету вкрали на це відмивання.
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30.03.2021 01:59 Ответить
То державна таємниця, за розглашіння - одразу турма Фасада ОП очистили от краски - Цензор.НЕТ 4166
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30.03.2021 03:00 Ответить
Тюрьма всім свідкам
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30.03.2021 08:52 Ответить
я от этой новости в феерическом восторге
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30.03.2021 02:05 Ответить
И Семенченка поставили охранять, чтобы не протирал зря штаны в СИЗО. Пустили козла в огород....
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30.03.2021 02:40 Ответить
Фасада ОП очистили от краски.



Фасада-ма оченя-ма раскрасили краска-ма фащисты, краска шайтанама, еле отмыли-ма, насяльника... Есе два милиона-ма осеняма нада...

Фасада ОП очистили от краски - Цензор.НЕТ 640
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30.03.2021 02:51 Ответить
досвід є. тепер будуть відмивати не за 8, а за 5 діб
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30.03.2021 04:15 Ответить
насяльника, я фасада очистила...
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30.03.2021 04:17 Ответить
...милом, милом
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30.03.2021 07:02 Ответить
Вранці пан Василь Шевченко звернеться до адміна з проханням передати цю =фасадУ= до редакції.
Бо я вже давно плюнула і не реагую.

На дев*ятий день ...
Символічненько.
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30.03.2021 04:18 Ответить
Згідно із ********* політкоректними трендами у фасадів також потрібно враховувати стать.
З'ясувалося, що у ОПи Президента не білий цисгендерний фасад, а чорна бісексуальна фасада.
Чорні фасади мають значення!!! Фасада ОП очистили от краски - Цензор.НЕТ 2697
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30.03.2021 05:02 Ответить
І відмивати треба СТАТЕВИМИ ГАНЧІРКАМИ
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30.03.2021 05:12 Ответить
Блін, може, то хтось з діаспори пише ... А я наїжджаю.
Бо тут, наприклад, кажуть: клЯса.
Ото і фасадА з тієї ж опери ...
Тоді, сорі, ґайз.
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30.03.2021 07:09 Ответить
Хоча це більше схоже на діаспору республіки Точікістон (ака Таджикістан)
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30.03.2021 07:22 Ответить
Я політкоректно промовчала ... Але подумала те саме.
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30.03.2021 07:28 Ответить
Два миллиона хоть хватило?
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30.03.2021 05:09 Ответить
строго на 2 слоя...
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31.03.2021 00:11 Ответить
Танкер в Суецькому каналі за цей час також подвинули.
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30.03.2021 06:11 Ответить
Страшно подумати, які велетенські баблозаври розпиляли б "слуги", якби контейнеровоз застряг десь поперек Дніпра Фасад ОП очистили от краски - Цензор.НЕТ 1893
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30.03.2021 07:07 Ответить
Не нада тут їм ідеї підкидувати!
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30.03.2021 08:23 Ответить
А если бы кусок Луны отвалился и упал на Землю в районе Днепра? Не скромничайте, фантазируйте ещё
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30.03.2021 08:27 Ответить
Груба логічна помилка - ставити в один ряд реальну можливість (інцидент із судном) і практично нереальну. До того ж навіть якщо таке трапиться, то після падіння селеноїда тут буде вже не до засвоєння бабосів
(хоча... знаючи ґапетити слуг... )
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30.03.2021 13:06 Ответить
Виробника цієї краски можна назвати? І де її можна купити?
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30.03.2021 06:49 Ответить
Зєлю відмили.
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30.03.2021 07:01 Ответить
Та там достатньо було тільки памперса змінити
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30.03.2021 09:12 Ответить
Единственное чего добились эти долбо#бы то что теперь там забор. Всё.
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30.03.2021 07:10 Ответить
Похоже без бульдозера в следующий раз не обойтись...
Фасад ОП очистили від фарби - Цензор.НЕТ 1320 Фасад ОП очистили від фарби - Цензор.НЕТ 1320Фасад ОП очистили від фарби - Цензор.НЕТ 4593
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30.03.2021 08:27 Ответить
Я думаю, это великое достижение, есть все таки чем гордится слугам народа, отмыли таки
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30.03.2021 07:18 Ответить
вся країна ночей не спала слідкувала за героїчною епопєєю по спасєнію "озєлєнєнія"
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30.03.2021 07:20 Ответить
Вот это дааа. А на празднование этого эпохального события сколько выделят? 5млн.?
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30.03.2021 07:58 Ответить
2 млн грн на фейрі це круто
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30.03.2021 08:02 Ответить
отмытый фасад на хлеб не намажешь !
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30.03.2021 08:07 Ответить
Уничтожили выставку Высокого искусства от Фили и Ратушного! Гады .Люди так старались! Так старались!.А в это время домбассяры убивают на улицах Киева лучших защитников Украины !Некому ловить их на живца.
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30.03.2021 08:15 Ответить
А я бы ничего там не смывал. Шо там не так было написано? Даже детки, которых поюзали для новогоднего гундосика и те знают, что зеля - лох. Да и денег бюджетных тратить не пришлось бы.
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30.03.2021 08:18 Ответить
Когда будут запускать зелюкевича? Наверное на белом ишаке будет. Запишет видосик превозмогая поносик...
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30.03.2021 08:32 Ответить
Робята, надо повторить! Все расходы из бюджета ОП, значит меньше будут кофе пить из автоматов в коридорах, а на следующем корпоративе виски заменят на напиток «Блэк Джэк» крепостью 40% разлива Симферопольского завода... А шоб депутаты не были такие щедрые в бюджете для ОП нужно и им разрисовать все двери в туалет - тогда будут деньги экономить и для себя... Правда пензиков всегда жалко, но на войне не без потерь...
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30.03.2021 08:33 Ответить
В Голосіївському парку спиляли 17 віковічних дубів, щоб виготовити нові двері в ОП.
https://censor.net/ru/news/3256264/po_faktu_vyrubki_17_vekovyh_dubov_v_goloseevskom_parke_otkryto_ugolovnoe_proizvodstvo_prokuratura_kieva

Фасад ОП очистили від фарби - Цензор.НЕТ 2668
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30.03.2021 08:34 Ответить
Старі мародери пішли, нові мародери прийшли
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30.03.2021 09:42 Ответить
Клінінгова компанія за 9 днів закінчила відмивати будівлю прокремлівського ОП, залишених учасниками протесту (В Офісі ...резидента нарахували два мільйони збитків через проукраїнську акції протесту). И мабуть заробила ці 2 млн гривень. И тепер ця компания кажуть що закликає щоб українські патріоти, ветерани війни, активісти знову добряче пошугали це лігво капітулянтів. І буде дуже рада знову надати допомогу по очищенню цього анті українського лігва. Але краще б вони надали допомогу по очищенню ОП саме від ворогів України: резидентів і агентів кремля.
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30.03.2021 08:49 Ответить
Историю стёрли и переписали?
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30.03.2021 08:50 Ответить
Цікаво скільки це коштувало грошей
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30.03.2021 08:55 Ответить
работали в 2 слоя, ручная работа, так-что сами понимаете!..
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31.03.2021 00:16 Ответить
пористую поверхность можно обработать специальными средствами - лаками, грунтовками,, полированные плитки-намазать какой-нить силиконовой фигней - все проблема решена малюй шо хочешь..., но, у нас как при совке - злостное хулиганство, которое направлено на свержение существующего советского строя и злостные хулиганы которые посягнули на святыню - офис президента..., власть сейчас -это убогие ублюдки, офис президента принадлежит народу - и народ, если он недоволен, может рисовать там все, что угодно, а дело убогих ублюдков - выяснять чем народ недоволен и ликвидировать последствия....
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30.03.2021 08:58 Ответить
Уряяяяя!
Эта Пабедааааа!
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30.03.2021 09:11 Ответить
Раньше туристы могли подойти сфотографироваться у двери президентской администрации, теперь всё, забор. Отлично блдь.
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30.03.2021 09:20 Ответить
Скільки ще будуть це ШОУ з дверима по новинам крутити, головна новина країни блін, та про 4 загиблих було менше згадок.....
Що нарешті баби валі з тряпочками відмили краску ?....
1 людина з Керхером мала навести там марафет наступного ж дня, але це у нормальній країні, де з херні не роблять шоу.
Ну і вікна з дверима поставити, а звісно треба ж тендер провести і бажано такий щоб свої виграли.
Банова республіка, інших слів нема.
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30.03.2021 10:49 Ответить
СудяЧи по тому як це робилось,можу з певненісю сказати,що це можна і потрібно було зробити за два-три дні. Але ж зелена чума вміє тільки базікати і показувати відосикі,а щось робити не може і невміє.
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30.03.2021 11:20 Ответить
И двух миллионов гривен не понадобилось??? Удивительно!! А то Зеленский хотел и на этом деле заработать!!
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30.03.2021 12:42 Ответить
просто в воду надо добавлять моющие средства, Карл !!!!!
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30.03.2021 14:45 Ответить
лол кек за 30000000000000пупельонов шекелей
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30.03.2021 16:38 Ответить
пишите правильно - Фасад ОП очистили от ПРАВДЫ....
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30.03.2021 18:44 Ответить
Але це не коштувало 2 "лимона", так?
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30.03.2021 19:51 Ответить
"мы за ценой не постоим!" (с)
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31.03.2021 00:18 Ответить
кацапо шпана тоже любить всё исписать да обхезать.
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31.03.2021 03:35 Ответить
 
 