Фасад ОП очистили від фарби. ФОТО
Клінінгова компанія закінчила відмивати будівлю Офісу Президента від написів, залишених учасниками протесту. На це знадобилося 9 днів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.
Клінінгова служба завершила роботи з очищення будівлі від написів. Під кінець останнього дня роботи на місці перебували лише двоє співробітників, які полірували гранітні плити.
Вони розповіли журналістам, що відмивати фарбу було дуже складно.
"Поверхня плитки пориста, фарба глибоко проникає, а хімія знімає тільки верхній шар. Доводилося по два рази мити. Фарба ще й хороша була, дорога, розпилювали її товстим шаром, сильно в'їлася. Намучилися. Ледве відмили за тиждень", - розповіли співробітники.
Нині про події біля Офісу Президента нагадує лише відсутність дверей головного входу. Їх відправили на реставрацію.
Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".
Детальніше про те, хто такий Владислав Сорд, читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.
На ефір токшоу "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" принесли двері Офісу Президента, пошкоджені під час акції протесту 20 березня.
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те що ця "творчість" зрозуміла - не згоден! дуже часто, коли це було мейнстрімом в суспільстві альтернативно обдарованих, натикався, в ютубі, на ролікі підписані як "оччччєнь смєшно, усраться можно" - де була якась нарєзка дебілізмів з цього "шоу" - що там смішного я так і не зрозумів, хоча чесно намагався подивитися хвилину
99% прийдется наващивать цветом основания...
Смыли, значит, два верхних слоя. А нижние слои когда? Халтура
Фасада-ма оченя-ма раскрасили краска-ма фащисты, краска шайтанама, еле отмыли-ма, насяльника... Есе два милиона-ма осеняма нада...
Бо я вже давно плюнула і не реагую.
На дев*ятий день ...
Символічненько.
З'ясувалося, що у ОПи Президента не білий цисгендерний фасад, а чорна бісексуальна фасада.
Чорні фасади мають значення!!!
Бо тут, наприклад, кажуть: клЯса.
Ото і фасадА з тієї ж опери ...
Тоді, сорі, ґайз.
(хоча... знаючи ґапетити слуг... )
https://censor.net/ru/news/3256264/po_faktu_vyrubki_17_vekovyh_dubov_v_goloseevskom_parke_otkryto_ugolovnoe_proizvodstvo_prokuratura_kieva
Эта Пабедааааа!
Що нарешті баби валі з тряпочками відмили краску ?....
1 людина з Керхером мала навести там марафет наступного ж дня, але це у нормальній країні, де з херні не роблять шоу.
Ну і вікна з дверима поставити, а звісно треба ж тендер провести і бажано такий щоб свої виграли.
Банова республіка, інших слів нема.