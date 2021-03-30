Фасад ОП очистили від фарби. ФОТО

Клінінгова компанія закінчила відмивати будівлю Офісу Президента від написів, залишених учасниками протесту. На це знадобилося 9 днів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

Клінінгова служба завершила роботи з очищення будівлі від написів. Під кінець останнього дня роботи на місці перебували лише двоє співробітників, які полірували гранітні плити.

Вони розповіли журналістам, що відмивати фарбу було дуже складно.

"Поверхня плитки пориста, фарба глибоко проникає, а хімія знімає тільки верхній шар. Доводилося по два рази мити. Фарба ще й хороша була, дорога, розпилювали її товстим шаром, сильно в'їлася. Намучилися. Ледве відмили за тиждень", - розповіли співробітники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкоджені двері ОП на будь-які виставки не передаватимуть, це не об'єкт мистецтва, а доказ вандалізму, - Мендель

Нині про події біля Офісу Президента нагадує лише відсутність дверей головного входу. Їх відправили на реставрацію.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Детальніше про те, хто такий Владислав Сорд, читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

На ефір токшоу "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" принесли двері Офісу Президента, пошкоджені під час акції протесту 20 березня.