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Фасад ОП очистили від фарби. ФОТО

Клінінгова компанія закінчила відмивати будівлю Офісу Президента від написів, залишених учасниками протесту. На це знадобилося 9 днів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

Клінінгова служба завершила роботи з очищення будівлі від написів. Під кінець останнього дня роботи на місці перебували лише двоє співробітників, які полірували гранітні плити.

Вони розповіли журналістам, що відмивати фарбу було дуже складно.

"Поверхня плитки пориста, фарба глибоко проникає, а хімія знімає тільки верхній шар. Доводилося по два рази мити. Фарба ще й хороша була, дорога, розпилювали її товстим шаром, сильно в'їлася. Намучилися. Ледве відмили за тиждень", - розповіли співробітники.

Фасад ОП очистили від фарби 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкоджені двері ОП на будь-які виставки не передаватимуть, це не об'єкт мистецтва, а доказ вандалізму, - Мендель

Нині про події біля Офісу Президента нагадує лише відсутність дверей головного входу. Їх відправили на реставрацію.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу Президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Детальніше про те, хто такий Владислав Сорд, читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

На ефір токшоу "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" принесли двері Офісу Президента, пошкоджені під час акції протесту 20 березня.

Автор: 

протест (2398) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+32
8 дней! это надо внести в анналы ОПы как достижение правления величайшего. и зафиксировать в будущих учебниках по психиатрии
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30.03.2021 01:20
+31
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82.html Зеленский и его команда - сборище идиотов, - мнение 29 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82.html#comments Комментарии: 11 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82.html Фасада ОП очистили от краски - Цензор.НЕТ 7754 Зеленский - прост и краток, как слово «х@й» на заборе. И все «творчество» 95-го квартала было исключительно для идиотов, простое и понятное…https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82.html#more-128553 Читать далее
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30.03.2021 01:24
+21
А памперсы Зе-нарику тоже отмыли?
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30.03.2021 01:21
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Правила форума Рада форумчан
8 дней! это надо внести в анналы ОПы как достижение правления величайшего. и зафиксировать в будущих учебниках по психиатрии
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30.03.2021 01:20 Відповісти
А памперсы Зе-нарику тоже отмыли?
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30.03.2021 01:21 Відповісти
В тот день оптом пропали из продаж. Чего бы?
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30.03.2021 01:23 Відповісти
отака вона фасада
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30.03.2021 01:22 Відповісти
З мови зняв.
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30.03.2021 02:53 Відповісти
Однако, фасада чистая совсем стал. Моя мала-мала домой пойти, начальника?
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30.03.2021 05:51 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82.html Зеленский и его команда - сборище идиотов, - мнение 29 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82.html#comments Комментарии: 11 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82.html Фасада ОП очистили от краски - Цензор.НЕТ 7754 Зеленский - прост и краток, как слово «х@й» на заборе. И все «творчество» 95-го квартала было исключительно для идиотов, простое и понятное…https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82.html#more-128553 Читать далее
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30.03.2021 01:24 Відповісти
те що "творчість" 95-го кварталу була виключно для ідіотів - згоден!
те що ця "творчість" зрозуміла - не згоден! дуже часто, коли це було мейнстрімом в суспільстві альтернативно обдарованих, натикався, в ютубі, на ролікі підписані як "оччччєнь смєшно, усраться можно" - де була якась нарєзка дебілізмів з цього "шоу" - що там смішного я так і не зрозумів, хоча чесно намагався подивитися хвилину
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30.03.2021 06:23 Відповісти
ця "творчість" зрозуміла- для ідіотів
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30.03.2021 06:29 Відповісти
Тобто ви хочете сказати, що всі хто дивились це шоу - ідіоти, а ті хто регулярно купував туди недешеві квитки ідіоти в квадраті? Точно?))
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30.03.2021 19:38 Відповісти
100 відсотків
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30.03.2021 22:13 Відповісти
реальность работы будет видна под определенным углом освещения)))
99% прийдется наващивать цветом основания...
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30.03.2021 01:24 Відповісти
Так краска же хорошая была, от души так сказать...
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30.03.2021 09:55 Відповісти
"химия снимает только верхний слой. Приходилось по два раза мыть"
Смыли, значит, два верхних слоя. А нижние слои когда? Халтура
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30.03.2021 01:27 Відповісти
Очистили фасада? У вас есть воды? Не воды, а вода... Хорошо, дайте мне вода.
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30.03.2021 01:30 Відповісти
Феном надо было строительным выжигать, ну млин новости в стране, как отмывали краску некая компания мучалась, отмыть краску вот в чем вопрос? украинский Шекспир
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30.03.2021 01:35 Відповісти
"мыть или не мыть - вот в чем вопрос!"(с)
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30.03.2021 01:45 Відповісти
Ничего, новые напишут
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30.03.2021 01:36 Відповісти
а як же ж тепер люди взнають, що зєля лох?
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30.03.2021 01:37 Відповісти
Это глобальная новость! Монике #ОПУ отмывают! мама Римма не справляется!
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30.03.2021 01:42 Відповісти
Может зря отмыли!? Мы уже как то привыкать стали ...
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30.03.2021 01:43 Відповісти
Насяльника, фасада и пакалодника отмыли.
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30.03.2021 01:44 Відповісти
Надо еще 10 клох смен, майфуна, пилять и два лимона-ма.
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30.03.2021 02:55 Відповісти
Если нужно было мыть по 2 раза, то что они делали 8 дней? Там за 1 день нельзя бы пройтись и все помыть по 1 разу?
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30.03.2021 01:53 Відповісти
А на шо тогда бабки списывать? Друзьям завхоза Дерьмака жеж кушать надо...
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30.03.2021 02:00 Відповісти
ОПа припіздєнта вже блищить, наче опа немовляти. Цікаво, скільки грошей з бюджету вкрали на це відмивання.
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30.03.2021 01:59 Відповісти
То державна таємниця, за розглашіння - одразу турма Фасада ОП очистили от краски - Цензор.НЕТ 4166
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30.03.2021 03:00 Відповісти
Тюрьма всім свідкам
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30.03.2021 08:52 Відповісти
я от этой новости в феерическом восторге
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30.03.2021 02:05 Відповісти
И Семенченка поставили охранять, чтобы не протирал зря штаны в СИЗО. Пустили козла в огород....
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30.03.2021 02:40 Відповісти
Фасада ОП очистили от краски.



Фасада-ма оченя-ма раскрасили краска-ма фащисты, краска шайтанама, еле отмыли-ма, насяльника... Есе два милиона-ма осеняма нада...

Фасада ОП очистили от краски - Цензор.НЕТ 640
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30.03.2021 02:51 Відповісти
досвід є. тепер будуть відмивати не за 8, а за 5 діб
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30.03.2021 04:15 Відповісти
насяльника, я фасада очистила...
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30.03.2021 04:17 Відповісти
...милом, милом
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30.03.2021 07:02 Відповісти
Вранці пан Василь Шевченко звернеться до адміна з проханням передати цю =фасадУ= до редакції.
Бо я вже давно плюнула і не реагую.

На дев*ятий день ...
Символічненько.
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30.03.2021 04:18 Відповісти
Згідно із ********* політкоректними трендами у фасадів також потрібно враховувати стать.
З'ясувалося, що у ОПи Президента не білий цисгендерний фасад, а чорна бісексуальна фасада.
Чорні фасади мають значення!!! Фасада ОП очистили от краски - Цензор.НЕТ 2697
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30.03.2021 05:02 Відповісти
І відмивати треба СТАТЕВИМИ ГАНЧІРКАМИ
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30.03.2021 05:12 Відповісти
Блін, може, то хтось з діаспори пише ... А я наїжджаю.
Бо тут, наприклад, кажуть: клЯса.
Ото і фасадА з тієї ж опери ...
Тоді, сорі, ґайз.
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30.03.2021 07:09 Відповісти
Хоча це більше схоже на діаспору республіки Точікістон (ака Таджикістан)
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30.03.2021 07:22 Відповісти
Я політкоректно промовчала ... Але подумала те саме.
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30.03.2021 07:28 Відповісти
Два миллиона хоть хватило?
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30.03.2021 05:09 Відповісти
строго на 2 слоя...
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31.03.2021 00:11 Відповісти
Танкер в Суецькому каналі за цей час також подвинули.
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30.03.2021 06:11 Відповісти
Страшно подумати, які велетенські баблозаври розпиляли б "слуги", якби контейнеровоз застряг десь поперек Дніпра Фасад ОП очистили от краски - Цензор.НЕТ 1893
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30.03.2021 07:07 Відповісти
Не нада тут їм ідеї підкидувати!
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30.03.2021 08:23 Відповісти
А если бы кусок Луны отвалился и упал на Землю в районе Днепра? Не скромничайте, фантазируйте ещё
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30.03.2021 08:27 Відповісти
Груба логічна помилка - ставити в один ряд реальну можливість (інцидент із судном) і практично нереальну. До того ж навіть якщо таке трапиться, то після падіння селеноїда тут буде вже не до засвоєння бабосів
(хоча... знаючи ґапетити слуг... )
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30.03.2021 13:06 Відповісти
Виробника цієї краски можна назвати? І де її можна купити?
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30.03.2021 06:49 Відповісти
Зєлю відмили.
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30.03.2021 07:01 Відповісти
Та там достатньо було тільки памперса змінити
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30.03.2021 09:12 Відповісти
Единственное чего добились эти долбо#бы то что теперь там забор. Всё.
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30.03.2021 07:10 Відповісти
Похоже без бульдозера в следующий раз не обойтись...
Фасад ОП очистили від фарби - Цензор.НЕТ 1320 Фасад ОП очистили від фарби - Цензор.НЕТ 1320Фасад ОП очистили від фарби - Цензор.НЕТ 4593
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30.03.2021 08:27 Відповісти
Я думаю, это великое достижение, есть все таки чем гордится слугам народа, отмыли таки
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30.03.2021 07:18 Відповісти
вся країна ночей не спала слідкувала за героїчною епопєєю по спасєнію "озєлєнєнія"
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30.03.2021 07:20 Відповісти
Вот это дааа. А на празднование этого эпохального события сколько выделят? 5млн.?
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30.03.2021 07:58 Відповісти
2 млн грн на фейрі це круто
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30.03.2021 08:02 Відповісти
отмытый фасад на хлеб не намажешь !
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30.03.2021 08:07 Відповісти
Уничтожили выставку Высокого искусства от Фили и Ратушного! Гады .Люди так старались! Так старались!.А в это время домбассяры убивают на улицах Киева лучших защитников Украины !Некому ловить их на живца.
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30.03.2021 08:15 Відповісти
А я бы ничего там не смывал. Шо там не так было написано? Даже детки, которых поюзали для новогоднего гундосика и те знают, что зеля - лох. Да и денег бюджетных тратить не пришлось бы.
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30.03.2021 08:18 Відповісти
Когда будут запускать зелюкевича? Наверное на белом ишаке будет. Запишет видосик превозмогая поносик...
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30.03.2021 08:32 Відповісти
Робята, надо повторить! Все расходы из бюджета ОП, значит меньше будут кофе пить из автоматов в коридорах, а на следующем корпоративе виски заменят на напиток «Блэк Джэк» крепостью 40% разлива Симферопольского завода... А шоб депутаты не были такие щедрые в бюджете для ОП нужно и им разрисовать все двери в туалет - тогда будут деньги экономить и для себя... Правда пензиков всегда жалко, но на войне не без потерь...
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30.03.2021 08:33 Відповісти
В Голосіївському парку спиляли 17 віковічних дубів, щоб виготовити нові двері в ОП.
https://censor.net/ru/news/3256264/po_faktu_vyrubki_17_vekovyh_dubov_v_goloseevskom_parke_otkryto_ugolovnoe_proizvodstvo_prokuratura_kieva

Фасад ОП очистили від фарби - Цензор.НЕТ 2668
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30.03.2021 08:34 Відповісти
Старі мародери пішли, нові мародери прийшли
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30.03.2021 09:42 Відповісти
Клінінгова компанія за 9 днів закінчила відмивати будівлю прокремлівського ОП, залишених учасниками протесту (В Офісі ...резидента нарахували два мільйони збитків через проукраїнську акції протесту). И мабуть заробила ці 2 млн гривень. И тепер ця компания кажуть що закликає щоб українські патріоти, ветерани війни, активісти знову добряче пошугали це лігво капітулянтів. І буде дуже рада знову надати допомогу по очищенню цього анті українського лігва. Але краще б вони надали допомогу по очищенню ОП саме від ворогів України: резидентів і агентів кремля.
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30.03.2021 08:49 Відповісти
Историю стёрли и переписали?
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30.03.2021 08:50 Відповісти
Цікаво скільки це коштувало грошей
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30.03.2021 08:55 Відповісти
работали в 2 слоя, ручная работа, так-что сами понимаете!..
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31.03.2021 00:16 Відповісти
пористую поверхность можно обработать специальными средствами - лаками, грунтовками,, полированные плитки-намазать какой-нить силиконовой фигней - все проблема решена малюй шо хочешь..., но, у нас как при совке - злостное хулиганство, которое направлено на свержение существующего советского строя и злостные хулиганы которые посягнули на святыню - офис президента..., власть сейчас -это убогие ублюдки, офис президента принадлежит народу - и народ, если он недоволен, может рисовать там все, что угодно, а дело убогих ублюдков - выяснять чем народ недоволен и ликвидировать последствия....
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30.03.2021 08:58 Відповісти
Уряяяяя!
Эта Пабедааааа!
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30.03.2021 09:11 Відповісти
Раньше туристы могли подойти сфотографироваться у двери президентской администрации, теперь всё, забор. Отлично блдь.
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30.03.2021 09:20 Відповісти
Скільки ще будуть це ШОУ з дверима по новинам крутити, головна новина країни блін, та про 4 загиблих було менше згадок.....
Що нарешті баби валі з тряпочками відмили краску ?....
1 людина з Керхером мала навести там марафет наступного ж дня, але це у нормальній країні, де з херні не роблять шоу.
Ну і вікна з дверима поставити, а звісно треба ж тендер провести і бажано такий щоб свої виграли.
Банова республіка, інших слів нема.
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30.03.2021 10:49 Відповісти
СудяЧи по тому як це робилось,можу з певненісю сказати,що це можна і потрібно було зробити за два-три дні. Але ж зелена чума вміє тільки базікати і показувати відосикі,а щось робити не може і невміє.
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30.03.2021 11:20 Відповісти
И двух миллионов гривен не понадобилось??? Удивительно!! А то Зеленский хотел и на этом деле заработать!!
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30.03.2021 12:42 Відповісти
просто в воду надо добавлять моющие средства, Карл !!!!!
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30.03.2021 14:45 Відповісти
лол кек за 30000000000000пупельонов шекелей
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30.03.2021 16:38 Відповісти
пишите правильно - Фасад ОП очистили от ПРАВДЫ....
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30.03.2021 18:44 Відповісти
Але це не коштувало 2 "лимона", так?
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30.03.2021 19:51 Відповісти
"мы за ценой не постоим!" (с)
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31.03.2021 00:18 Відповісти
кацапо шпана тоже любить всё исписать да обхезать.
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31.03.2021 03:35 Відповісти
 
 