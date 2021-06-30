В ОП поставят лифты почти за 4 млн грн. ДОКУМЕНТ

В здании Офиса Президента установят современные лифты стоимостью почти 4 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе электронных закупок ProZorro, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

25 июня Управление административными зданиями Государственного управления делами объявило тендер на капитальный ремонт (замену) пассажирских лифтов в корпусе №1 на ул. Банковой, 11 в Киеве.

Заменить планируют два лифта. Ожидаемая стоимость закупки составляет 3 921 505 гривен.

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В тендерной документации указано, что реставрация предполагает замену двух лифтов. Новые лифты должны быть оборудованы системой автоматической эвакуации пассажиров: если исчезнет напряжение, лифты должны доехать до ближайшего этажа и открыть двери, чтобы пассажиры смогли выйти.

Кроме того, лифты должны быть оснащены прорезиненными тяговыми элементами вместо стальных канатов. Это поможет уменьшить вибрацию и уровень шума.

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Аукцион состоится 13 июля. Монтаж лифтов на Банковой должны завершить до 20 декабря.