РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10008 посетителей онлайн
Новости
2 277 39
ремонт (1177) Prozorro (211) Офис Президента (1775)

В ОП поставят лифты почти за 4 млн грн. ДОКУМЕНТ

В ОП поставят лифты почти за 4 млн грн. ДОКУМЕНТ

В здании Офиса Президента установят современные лифты стоимостью почти 4 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе электронных закупок ProZorro, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

25 июня Управление административными зданиями Государственного управления делами объявило тендер на капитальный ремонт (замену) пассажирских лифтов в корпусе №1 на ул. Банковой, 11 в Киеве.

Заменить планируют два лифта. Ожидаемая стоимость закупки составляет 3 921 505 гривен.

Смотрите: "Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями", - в кабинете Зеленского на Банковой сделали ремонт. ФОТО

В тендерной документации указано, что реставрация предполагает замену двух лифтов. Новые лифты должны быть оборудованы системой автоматической эвакуации пассажиров: если исчезнет напряжение, лифты должны доехать до ближайшего этажа и открыть двери, чтобы пассажиры смогли выйти.

Кроме того, лифты должны быть оснащены прорезиненными тяговыми элементами вместо стальных канатов. Это поможет уменьшить вибрацию и уровень шума.

Также читайте: Двери Офиса Президента отремонтировали за 235 тыс. грн, - СМИ

Аукцион состоится 13 июля. Монтаж лифтов на Банковой должны завершить до 20 декабря.

В ОП поставят лифты почти за 4 млн грн 01

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
Власть сирот

В ОП поставят лифты почти за 4 млн грн - Цензор.НЕТ 2653
показать весь комментарий
30.06.2021 20:47
+12
" Пенсіонери і військові, грошей немає, та ви тримайтесь. І гарного вам всім настрою", -зелена влада.
показать весь комментарий
30.06.2021 20:41
+10

В ОП поставят лифты почти за 4 млн грн - Цензор.НЕТ 6937
показать весь комментарий
30.06.2021 20:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так давно пора! Юзик вон выше первого этажа подняться не может, когда к дружбану в гости захаживает.
показать весь комментарий
30.06.2021 20:41 Ответить
Власть сирот

В ОП поставят лифты почти за 4 млн грн - Цензор.НЕТ 2653
показать весь комментарий
30.06.2021 20:47 Ответить
це персони, які будуть випробовувачами ліфтів. Як покатаються протягом дня і ліфт без поломок - так тому і бути.
показать весь комментарий
30.06.2021 22:07 Ответить
МРАЗИ ! Зажравшиеся МЕГАЖЛОБЬЕ !
показать весь комментарий
30.06.2021 21:08 Ответить
Хряки , худеть надо ! Совсем берега попутали
показать весь комментарий
30.06.2021 21:10 Ответить
"Тяжелое наследие режима Порошенко" (С) Почти Ильф и Петров
показать весь комментарий
30.06.2021 23:09 Ответить
" Пенсіонери і військові, грошей немає, та ви тримайтесь. І гарного вам всім настрою", -зелена влада.
показать весь комментарий
30.06.2021 20:41 Ответить
В ОП поставлять ліфти майже за 4 млн грн - Цензор.НЕТ 1573
показать весь комментарий
30.06.2021 22:32 Ответить
Война, войной, а лифты менять надо... И все остальное... обновлять - война же надолго...
показать весь комментарий
30.06.2021 20:44 Ответить

В ОП поставят лифты почти за 4 млн грн - Цензор.НЕТ 6937
показать весь комментарий
30.06.2021 20:44 Ответить
В ОП поставлять ліфти майже за 4 млн грн - Цензор.НЕТ 3206
показать весь комментарий
30.06.2021 22:33 Ответить
А пам'ятаєте, як у минулому році цей Шрек отримував бюджетні гроши на житло, а сам жив у тещі. Мабуть теща з хати вигнала, то він вирішив збудувати таки собі сараюшку у вікторіанському стилі.
показать весь комментарий
30.06.2021 23:43 Ответить
Напрашиваются аналогии...
показать весь комментарий
30.06.2021 20:45 Ответить
в лифт, *****, к моторолле!
показать весь комментарий
30.06.2021 23:37 Ответить
Дивно, що Порошенка все влаштовувало. Він на це кошти не витрачав.
А Зеля скрізь під себе ремонти робить.
показать весь комментарий
30.06.2021 20:45 Ответить
То Порошенко лифты подбросил
показать весь комментарий
30.06.2021 21:17 Ответить
не ну а чо он лох какой...
показать весь комментарий
30.06.2021 22:56 Ответить
Лифты,на которых будут кататься детки?
показать весь комментарий
30.06.2021 20:46 Ответить
так *бідність* подолано,тож ще жадібність задовільнити. прастой учітєль вашьол во вкус
показать весь комментарий
30.06.2021 20:46 Ответить
Так это новый проект зеледента "Лифт в будущее". Когда видосик запилят?
показать весь комментарий
30.06.2021 20:47 Ответить
Скорее, "лифт в пекло"....
показать весь комментарий
30.06.2021 21:29 Ответить
Шо, прямо тупину в бункер?
показать весь комментарий
30.06.2021 21:39 Ответить
Парковка для вєлосіпєдов є ? . Ступеньки по краям покрасили ?
показать весь комментарий
30.06.2021 20:48 Ответить
А как все красиво начиналось: не нравится мне на Банковой, перееду в современное здание, я не люблю пафос... За 2 года больше на ремонты потратил, чем все предыдущие президенты вместе взятые.
показать весь комментарий
30.06.2021 21:16 Ответить
Велике ліфтівництво
показать весь комментарий
30.06.2021 21:24 Ответить
Не надо возмущаться. Самый дорогой в Европе лифт - это не прихоть президента и его братвы. Это - программа "Большое строительство". Надо же дотратить ковидные деньги.... А то уже скоро следующие поступят...Из МВФ....
показать весь комментарий
30.06.2021 21:27 Ответить
А когда поставят новые лифты в 12-этажках которые уже сыпятся?
показать весь комментарий
30.06.2021 21:44 Ответить
Вася , права * А " , " B " катєгорії откриті , - не переймайся . ))
показать весь комментарий
30.06.2021 21:54 Ответить
На обещанную добавку к пенсии 400 грн старикам от 75 до 80 лет с 1 июля денег нет. Два лифта туши клоунов возить, или 10 000 старикам по 400 грн - конечно слуги выбрали лифты!
С!!ки!
показать весь комментарий
30.06.2021 22:01 Ответить
шо атомосфера уже та в здании?
и зачем нужны лифты, пусть зе борется с гиподинамией, начни с себя
показать весь комментарий
30.06.2021 22:52 Ответить
это для деток?
показать весь комментарий
30.06.2021 22:53 Ответить
резиновые элементы, шума ему много - сам ты резиновый элемент
показать весь комментарий
30.06.2021 22:55 Ответить
Чмо на велосипеді вже їздить, державну дачу діткам віддало, тепер залишилось тільки ліфти обновити. Кажуть, важковаговики Стефанчуки, Юзік , а тепер ще і Вірастюк не можуть на другий поверх піднятись. Старі ліфти вже не везуть. Держава в небезпеці! Треба негайно міняти ліфти! Пенсіонери почекають...
показать весь комментарий
30.06.2021 23:28 Ответить
лише два роки, а зеаніматори-аматори сраки понаїдали так, що ліфта зламали..
показать весь комментарий
30.06.2021 23:43 Ответить
Сподіваюсь, що раковину для миття волосся він також замінив, бо Зебілки дуже обурювались, що раковина там якась була дуже погана і мити дурну та порожню бубочкину голову там неможна. До речі, ця раковина для них була однією з головних причин, чому адміністрацію преЗЕдента треба переносити з банкової у музей чЛєніна. Ой, як згадаю, так здригнуся, що ці зебілки тоді мололи. Добре, що їх як корова язиком злизала з сайту, нарешті.
показать весь комментарий
30.06.2021 23:52 Ответить
Головне, щоби з сортиром лифт був, якщо найвеличніший всереться, коли лифт зупиниться...
показать весь комментарий
01.07.2021 00:08 Ответить
Интересно, а в этих лифтах кнопки будут с шрифтом брайля? И если да, то нахуа?))
показать весь комментарий
01.07.2021 01:07 Ответить
 
 