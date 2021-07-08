Грау покидает пост спецпредставителя по Украине, - заявление ОБСЕ

Посол ОБСЕ Хайди Грау уже этим летом оставит пост специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом было официально сообщено на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 8 июля.

О том, что Грау покинет свой пост, в частности, сообщило Шведское председательство в ОБСЕ. Причина не сообщалась. Было отмечено, что в настоящее время идет подбор ее преемника.

Также во время заседания Постоянного совета со словами благодарности швейцарскому дипломату за работу выступил ряд делегаций стран-участниц.

В частности, поблагодарили Хайди Грау за "выдающуюся работу в попытках продвинуть дискуссии в Трехсторонней контактной группе" в делегации ЕС при ОБСЕ. "Уважаемая госпожа посол, Вы стали настоящим достоянием ОБСЕ, и мы желаем Вам всего наилучшего в Ваших дальнейших начинаниях", - заявили в миссии Евросоюза.

В представительстве США также отметили непоколебимое стремление Грау к миру и ощутимым результатам в рамках ТКГ, в частности, относительно новых участков разведения, обновленного плана разминирования и новых КПВВ. "Мы признаем, что отсутствие прогресса в этих и других вопросах является явным результатом неуступчивости России", - добавили в американской миссии.

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