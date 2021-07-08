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Грау покидает пост спецпредставителя по Украине, - заявление ОБСЕ

Грау покидает пост спецпредставителя по Украине, - заявление ОБСЕ

Посол ОБСЕ Хайди Грау уже этим летом оставит пост специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом было официально сообщено на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 8 июля.

О том, что Грау покинет свой пост, в частности, сообщило Шведское председательство в ОБСЕ. Причина не сообщалась. Было отмечено, что в настоящее время идет подбор ее преемника.

Также во время заседания Постоянного совета со словами благодарности швейцарскому дипломату за работу выступил ряд делегаций стран-участниц.

В частности, поблагодарили Хайди Грау за "выдающуюся работу в попытках продвинуть дискуссии в Трехсторонней контактной группе" в делегации ЕС при ОБСЕ. "Уважаемая госпожа посол, Вы стали настоящим достоянием ОБСЕ, и мы желаем Вам всего наилучшего в Ваших дальнейших начинаниях", - заявили в миссии Евросоюза.

В представительстве США также отметили непоколебимое стремление Грау к миру и ощутимым результатам в рамках ТКГ, в частности, относительно новых участков разведения, обновленного плана разминирования и новых КПВВ. "Мы признаем, что отсутствие прогресса в этих и других вопросах является явным результатом неуступчивости России", - добавили в американской миссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпредставителя ОБСЕ Грау может заменить гражданин Финляндии, - Гармаш

Автор: 

ОБСЕ (4880) Грау Хайди (34)


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І взагалі ОБСЄ потрібно вигнати з України, воно повністю провалило всю роботу!
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08.07.2021 18:48 Ответить
Ну да, это за вот это благодарили?

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу посол Хайди Грау во время заседания ТКГ оказывала давление на украинскую делегацию. Об этом в эфире "Украина 24" заявил Сергей Гармаш, представитель Украины в ТКГ, передает УНН.
Цитата
"К сожалению, заблокированной остается работа политической подгруппы. Вчера спецпредставитель председательствующий в ОБСЕ госпожа Хайди Грау на мой взгляд, недопустимо давила на руководство нашей делегации, для того, чтобы представители переселенцев, то есть представители ОРДЛО от Украины не присутствовали на переговорах политической подгруппы. Она хотела, чтобы ОРДЛО представляла только российская сторона. Наша делегация на это не соглашается", - отмечает Гармаш.
Детали
По его словам, Хайди Грау аргументирует это тем, что необходимо разблокировать работу политической подгруппы. Однако она считает, что присутствие украинской стороны является причиной ее блокировки.
"Но при этом интересно, что она не попросила ту сторону убрать судимую за терроризм в Украине Майю Пирогову, и таким образом разблокировать работу политической подгруппы, тем более что представители ОРДЛО от Украины уже год работают в политической подгруппе и никаких проблем с этим не было", - добавил представитель ТКГ.
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08.07.2021 19:04 Ответить
Хайди тальявини... хайди клум... Обе дрянь и мерзавки, шльондры путтлеровские.
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08.07.2021 19:27 Ответить
Шо, німецька топ-модель Хайді Клум теж?

Ґрау залишає посаду спецпредставника по Україні, - заява ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9636
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09.07.2021 09:45 Ответить
_Хайди грау, конечно. Красавицу Клум не хотел обидеть. Даже не знаю откуда я знаю её имя и почему написал его вместо грау.
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09.07.2021 12:06 Ответить
 
 