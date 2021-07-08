Ґрау залишає посаду спецпредставника по Україні, - заява ОБСЄ

Посол ОБСЄ Гайді Ґрау вже цього літа залишить посаду Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це було офіційно повідомлено під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 8 липня.

Про те, що Ґрау залишить свою посаду, зокрема, повідомило Шведське головування в ОБСЄ. Причина не повідомлялася. Було зазначено, що наразі йде підбір її наступника.

Також під час засідання Постійної ради зі словами подяки швейцарській дипломатці за роботу виступили низка делегацій країн-учасниць.

Зокрема, подякували Гайді Ґрау за "визначну роботу у спробах просунути дискусії у Тристоронній контактній групі" у делегації ЄС при ОБСЄ. "Шановна пані посол, Ви стали справжнім надбанням ОБСЄ, і ми бажаємо Вам усього найкращого у Ваших подальших починаннях", - заявили в місії Євросоюзу.

У представництві США також відзначили непохитне прагнення Ґрау до миру та відчутних результатів у рамках ТКГ, зокрема, щодо нових ділянок розведення, оновленого плану розмінування та нових КПВВ. "Ми визнаємо, що відсутність прогресу в цих та інших питаннях є явним результатом непоступливості Росії", - додали в американській місії.

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