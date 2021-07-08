Ґрау залишає посаду спецпредставника по Україні, - заява ОБСЄ
Посол ОБСЄ Гайді Ґрау вже цього літа залишить посаду Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це було офіційно повідомлено під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 8 липня.
Про те, що Ґрау залишить свою посаду, зокрема, повідомило Шведське головування в ОБСЄ. Причина не повідомлялася. Було зазначено, що наразі йде підбір її наступника.
Також під час засідання Постійної ради зі словами подяки швейцарській дипломатці за роботу виступили низка делегацій країн-учасниць.
Зокрема, подякували Гайді Ґрау за "визначну роботу у спробах просунути дискусії у Тристоронній контактній групі" у делегації ЄС при ОБСЄ. "Шановна пані посол, Ви стали справжнім надбанням ОБСЄ, і ми бажаємо Вам усього найкращого у Ваших подальших починаннях", - заявили в місії Євросоюзу.
У представництві США також відзначили непохитне прагнення Ґрау до миру та відчутних результатів у рамках ТКГ, зокрема, щодо нових ділянок розведення, оновленого плану розмінування та нових КПВВ. "Ми визнаємо, що відсутність прогресу в цих та інших питаннях є явним результатом непоступливості Росії", - додали в американській місії.
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КИЕВ. 8 июля. УНН. Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу посол Хайди Грау во время заседания ТКГ оказывала давление на украинскую делегацию. Об этом в эфире "Украина 24" заявил Сергей Гармаш, представитель Украины в ТКГ, передает УНН.
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"К сожалению, заблокированной остается работа политической подгруппы. Вчера спецпредставитель председательствующий в ОБСЕ госпожа Хайди Грау на мой взгляд, недопустимо давила на руководство нашей делегации, для того, чтобы представители переселенцев, то есть представители ОРДЛО от Украины не присутствовали на переговорах политической подгруппы. Она хотела, чтобы ОРДЛО представляла только российская сторона. Наша делегация на это не соглашается", - отмечает Гармаш.
Детали
По его словам, Хайди Грау аргументирует это тем, что необходимо разблокировать работу политической подгруппы. Однако она считает, что присутствие украинской стороны является причиной ее блокировки.
"Но при этом интересно, что она не попросила ту сторону убрать судимую за терроризм в Украине Майю Пирогову, и таким образом разблокировать работу политической подгруппы, тем более что представители ОРДЛО от Украины уже год работают в политической подгруппе и никаких проблем с этим не было", - добавил представитель ТКГ.