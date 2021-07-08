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Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными изданиями, - СМИ

Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными изданиями, - СМИ

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель будет работать в качестве внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака по коммуникациям с иностранными СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил изданию источник в Офисе президента.

"Юлия Мендель будет работать в качестве внештатного советника Андрея Ермака и станет отвечать за коммуникации с иностранными СМИ. Не сразу, ей необходимо какое-то время отдохнуть. Ориентировочно через месяц", - рассказал источник в Офисе президента Украины, отметив, что уход Мендель с должности пресс-секретаря президента "был связан исключительно с очень большой нагрузкой в ее работе".

30 апреля стало известно о том, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента Украины. В то же время сообщалось, что она продолжит работу в Офисе президента и будет отвечать за взаимодействие с зарубежными СМИ.

Также читайте: Мендель опубликовала отрывок из своей книги с размышлениями о языковом вопросе

Автор: 

СМИ (3839) Ермак Андрей (1265) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+26
Продовжить руйнувати відношення з Заходом і налагоджувати з кацапами та китайцями.
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08.07.2021 19:01
+25
Какая головокружительная карьера:
Из под Клоуна - под Завхоза.
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08.07.2021 19:04
+24
Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными изданиями, - СМИ - Цензор.НЕТ 7189
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08.07.2021 19:07
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всё правильно. главное-это попасть в обойму номенклатуры,а потом -живи себе,в своё удовольствие.
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08.07.2021 19:00 Ответить
Зараз в обойму попадають дурачки, які всякі документи підписують.
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08.07.2021 19:02 Ответить
посмотрим...пока они творят всё что хотят,и никто им не мешает.
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08.07.2021 19:03 Ответить
Я таке вже проходив. Вчасно послав їх нах...й! А друг "побіг".
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08.07.2021 19:07 Ответить
завхоз офиса *********** нуждается в бабаменеджере по комуникациям с зарубежной прессой! круто!
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08.07.2021 19:28 Ответить
Який завгосп,га?! Він же віце-президент(так сам представляється європейським і штатівським високопосадовцям!) .Іще одне:в офісі президента прибиральницями працюють іноземки,чи-то як,якщо Юльку призначили для спілкування із їхньою"пресою",яку розносять по туалетам?
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08.07.2021 19:52 Ответить
вицечего?
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09.07.2021 10:01 Ответить
Да нет, в обойме не дурачки, а циничные воры, подонки и предатели, а вот выбрали их в обойму дурачки.
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08.07.2021 19:44 Ответить
https://mobile.twitter.com/aqxvwy

https://mobile.twitter.com/aqxvwy aqxvwy @aqxvwy

https://mobile.twitter.com/aqxvwy https://mobile.twitter.com/aqxvwy



володимере олександровечу, як ви думаєте, хто наступний у вініпуха сі по списку?

Мендель стане позаштатним радником Єрмака з комунікацій із зарубіжними виданнями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8871
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08.07.2021 19:58 Ответить
- Мы стоим на стыке эпох!!!

- Шо воно каже...?
- Каже, ми стоїм на стикє, і - ПОХ!
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08.07.2021 19:59 Ответить
Що, з декретної відпустки вже вийшла?
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08.07.2021 19:00 Ответить
Сплюнула ,да и все.
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08.07.2021 19:13 Ответить
Виходить, що ще ні. Або ж така відпустка може бути перманентною.
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08.07.2021 20:02 Ответить
Продовжить руйнувати відношення з Заходом і налагоджувати з кацапами та китайцями.
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08.07.2021 19:01 Ответить
ну понятно, а то вона може багато чтого розповісти про зеленого наркомана і його шоблу.
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08.07.2021 19:01 Ответить
По рукам пошла...
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08.07.2021 19:01 Ответить
Девушка по вызову ?
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08.07.2021 19:02 Ответить
Скорее всего внештатная до принятия закона о легализации проституции .
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08.07.2021 19:03 Ответить
Какая головокружительная карьера:
Из под Клоуна - под Завхоза.
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08.07.2021 19:04 Ответить
А чому не Піховшек ? Дивно ...
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08.07.2021 19:05 Ответить
Тому що піховпшик уміє тільки лизати, а тут, так би мовити, потрібно спеціаліста з більш віртуозними вміннями застосування ротової порожнини.
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08.07.2021 19:14 Ответить
А зачем завхозу советник?
Да ещё и внештатный?
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08.07.2021 19:06 Ответить
а внештатним це скільки зєлені кЄшем - і звідкіля....- зєлені ж не крадуть ...
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08.07.2021 19:07 Ответить
Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными изданиями, - СМИ - Цензор.НЕТ 7189
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08.07.2021 19:07 Ответить
Менделеев с раствором, Мендельсон со своим маршем, Менгель тот еще доктор, Меркель, Мендель... Одни неприятности от этих Ме...
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08.07.2021 19:08 Ответить
А это куда?
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08.07.2021 19:08 Ответить
какаяразница
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08.07.2021 19:14 Ответить
Не, я не зоофил.
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08.07.2021 20:24 Ответить
"Внештатный советник":
Это как "на пенсию отправили" - денежку небольшую платить будут, что бы не болтала лишнего, но и все.
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08.07.2021 19:08 Ответить
Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с мацкальскими изданиями
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08.07.2021 19:09 Ответить
Ну блин... Коммуникация с эльфами, чебурашкой, системой Windows - это было бы понятно. Но зарубежные СМИ ???
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08.07.2021 19:10 Ответить
Логично. Мендель - писательница и английский знает хорошо, релизы писала без ошибок.
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08.07.2021 19:10 Ответить
Может пейсательница?
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08.07.2021 19:16 Ответить
Сосательница штатнаая,завуалированная только,отходняк на месяц от интоксипередоза некачественных продуктов поца
..........
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08.07.2021 19:30 Ответить
Релизы?!)))))))
Это насчёт "величайшнго деятеля эпохи"?!
Мандель, перелогинься и не позорься!)))))))
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08.07.2021 19:35 Ответить
Яке їхало, таке здибало.
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08.07.2021 19:12 Ответить
10 см голобородька это нагрузка? Слабые стали еврейки.
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08.07.2021 19:12 Ответить
Ору,,,
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08.07.2021 19:13 Ответить
Фигня,ее стерилизовали наверняк,"большая нагрузка в работе" и была с этии связана,так шо теперь-вперед в будущее,советчица-миньетчица...
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08.07.2021 19:14 Ответить
мендель-мендель-мендель-ду,
хорошо у нас в аду!
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08.07.2021 19:16 Ответить
правильно в этом болоте зеленое Г не тонет такое ДЕ... нужно Ермаку
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08.07.2021 19:16 Ответить
рабочая сосна нашла себе новую кожанную флейту. Об этом можно было не писать в новостях. Нам как-то похер на профессиональную деятельность проститутки
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08.07.2021 19:19 Ответить
- ну возьмите меня! ну возьмите ))))
Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными изданиями, - СМИ - Цензор.НЕТ 6448Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными изданиями, - СМИ - Цензор.НЕТ 8304

.......
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08.07.2021 19:20 Ответить
вот как! начинала как специалист по работе с членами ОП... поэтому логичнее было бы ей работать по коммуникациям с членами зарубежных изданий ... у нее для этого, судя по всему, и рука набита и язык подвешен ...
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08.07.2021 19:22 Ответить
Нє, ну а шо?! Зьобнуті - у захваті!
Ківа он - скоро академіком стане; чому тупій куриці - не стати радником дєрьмака?!
Тим більш, в ...ОПі гральних автоматів наставили...
Рехворми!)))
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08.07.2021 19:24 Ответить
Такое ощущение, что этой пресс-зеленутке надо срочно найти отца ее ребенка от не помнящего ничего от айкосиков величайшего лидера современности. Прекрасных представительниц женского пола прошу не обижаться. Просто зеленая политика дает повод так предположить.
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08.07.2021 19:26 Ответить
Я й не сумнівався що це опудало нікуди не поділося, а лише взяло відпустку.
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08.07.2021 19:27 Ответить
Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными изданиями, - СМИ - Цензор.НЕТ 8653
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08.07.2021 19:30 Ответить
Напевно всю ніч "ваяла" в туалеті, бєдняжка.
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08.07.2021 19:40 Ответить
У американского президента меньше советников, чем у завхоза клоунским хозяйством Дерьмака. Зачем Дерьмаку связи с зарубежной прессой? Кому интересны его половые тряпки, вёдра, лампочки, скоросшиватели и туалетная бумага?
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08.07.2021 19:31 Ответить
Внештатно - это как состоять в гражданском браке... Зебики, та дайте уже мендельше оговтатись, после ее повести о пережитом, а то не вынесет душа поэта знущаннь плебса еще и над ее внештатностью.
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08.07.2021 19:39 Ответить
зелень бабахнулся совсем...
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08.07.2021 19:39 Ответить
Воно таке!
- девушка, хотите мороженого?
- та мне и нормальный подойдёт!
😊
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08.07.2021 19:41 Ответить
Ну, тепер весь світ почує російську ;правду;про війну.
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08.07.2021 19:58 Ответить
нe росiйську а пропущeну чeрeз малороський мозок
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08.07.2021 20:49 Ответить
підняла і насмоктала "подупавшеє довєріє"
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08.07.2021 20:16 Ответить
Може якось зловити ту мендель і відрізати їй шматок язика?
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08.07.2021 20:34 Ответить
Як вони бояться всього нового чистого, що вчепилися в татарових і Мендель зубами.
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08.07.2021 20:34 Ответить
Внештатная Мендель!
Абаржаться.....
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08.07.2021 20:42 Ответить
ii так i тягнe к члeнам ОП
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08.07.2021 20:47 Ответить
а шо й там со взяткой профессору? кто победил? в мемуарах написано?
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08.07.2021 21:08 Ответить
Каждая девушка,-сказала она ему,- имеет свой интерес в жизни, и только одна я живу как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что нибудь,папаша, или я сделаю коней моей жизни... (с)
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08.07.2021 21:14 Ответить
Ну на то она и мандель.
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08.07.2021 21:32 Ответить
Зарубежные издания в курсе?)
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08.07.2021 21:42 Ответить
Работа не пыльная, учитывая, что Ермак уже нерукопожатный на Западе.
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08.07.2021 22:06 Ответить
А зачем завхозу ОП советник?
Ермак в зарубежных изданиях будет печатать статьи про количество швабр и веников в ОП?

Вот прикинье - это уже советник советника и заместитель заместителя.
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08.07.2021 22:08 Ответить
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09.07.2021 00:40 Ответить
так вона кадра Єрмака ? то то другий місяць анонсують преском якого сь рижого з Кривбаса і указу все нема. Видно Ермак не погоджує, хоче завернути поциху взад, І шо, може получитись ?
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08.07.2021 22:32 Ответить
чемоданчік без ручкі слшком много знает
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08.07.2021 22:43 Ответить
А сколькими языками владеет Мендель ?
Или только своим розовым ?
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08.07.2021 23:25 Ответить
видели какая мандель оказалась незаменимая советчица ртом - и с зарубежными СМИ посоветует (особенно с параша тудей) и мемуары прижизненные сварганит, ну просто талантище талантивейшее из глубинки!
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09.07.2021 07:59 Ответить
Менд...ец комунікаціям з закордонними виданнями!
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09.07.2021 10:26 Ответить
не думал, что использованный презерватив можно вновь использовать....
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09.07.2021 18:11 Ответить
 
 