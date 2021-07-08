Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными изданиями, - СМИ

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель будет работать в качестве внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака по коммуникациям с иностранными СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил изданию источник в Офисе президента.

"Юлия Мендель будет работать в качестве внештатного советника Андрея Ермака и станет отвечать за коммуникации с иностранными СМИ. Не сразу, ей необходимо какое-то время отдохнуть. Ориентировочно через месяц", - рассказал источник в Офисе президента Украины, отметив, что уход Мендель с должности пресс-секретаря президента "был связан исключительно с очень большой нагрузкой в ее работе".

30 апреля стало известно о том, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента Украины. В то же время сообщалось, что она продолжит работу в Офисе президента и будет отвечать за взаимодействие с зарубежными СМИ.

Также читайте: Мендель опубликовала отрывок из своей книги с размышлениями о языковом вопросе