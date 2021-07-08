Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными изданиями, - СМИ
Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель будет работать в качестве внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака по коммуникациям с иностранными СМИ.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил изданию источник в Офисе президента.
"Юлия Мендель будет работать в качестве внештатного советника Андрея Ермака и станет отвечать за коммуникации с иностранными СМИ. Не сразу, ей необходимо какое-то время отдохнуть. Ориентировочно через месяц", - рассказал источник в Офисе президента Украины, отметив, что уход Мендель с должности пресс-секретаря президента "был связан исключительно с очень большой нагрузкой в ее работе".
30 апреля стало известно о том, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента Украины. В то же время сообщалось, что она продолжит работу в Офисе президента и будет отвечать за взаимодействие с зарубежными СМИ.
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володимере олександровечу, як ви думаєте, хто наступний у вініпуха сі по списку?
- Шо воно каже...?
- Каже, ми стоїм на стикє, і - ПОХ!
Из под Клоуна - под Завхоза.
Да ещё и внештатный?
Это как "на пенсию отправили" - денежку небольшую платить будут, что бы не болтала лишнего, но и все.
..........
Это насчёт "величайшнго деятеля эпохи"?!
Мандель, перелогинься и не позорься!)))))))
хорошо у нас в аду!
.......
Ківа он - скоро академіком стане; чому тупій куриці - не стати радником дєрьмака?!
Тим більш, в ...ОПі гральних автоматів наставили...
Рехворми!)))
- девушка, хотите мороженого?
- та мне и нормальный подойдёт!
😊
Абаржаться.....
Ермак в зарубежных изданиях будет печатать статьи про количество швабр и веников в ОП?
Вот прикинье - это уже советник советника и заместитель заместителя.
Или только своим розовым ?