Мендель стане позаштатним радником Єрмака з комунікацій із зарубіжними виданнями, - ЗМІ
Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель працюватиме як позаштатний радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака з комунікацій з іноземними ЗМІ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило виданню джерело в Офісі президента.
"Юлія Мендель працюватиме як позаштатний радник Андрія Єрмака і стане відповідати за комунікації з іноземними ЗМІ. Не відразу, їй необхідно якийсь час відпочити. Орієнтовно через місяць", - розповіло джерело в Офісі президента України, зазначивши, що те, що Мендель пішла з посади прессекретарки президента "було пов'язано виключно з дуже великим навантаженням в її роботі".
30 квітня стало відомо про те, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента України. Водночас повідомлялося, що вона продовжить роботу в Офісі президента і відповідатиме за взаємодію з закордонними ЗМІ.
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володимере олександровечу, як ви думаєте, хто наступний у вініпуха сі по списку?
- Шо воно каже...?
- Каже, ми стоїм на стикє, і - ПОХ!
Из под Клоуна - под Завхоза.
Да ещё и внештатный?
Это как "на пенсию отправили" - денежку небольшую платить будут, что бы не болтала лишнего, но и все.
..........
Это насчёт "величайшнго деятеля эпохи"?!
Мандель, перелогинься и не позорься!)))))))
хорошо у нас в аду!
.......
Ківа он - скоро академіком стане; чому тупій куриці - не стати радником дєрьмака?!
Тим більш, в ...ОПі гральних автоматів наставили...
Рехворми!)))
- девушка, хотите мороженого?
- та мне и нормальный подойдёт!
😊
Абаржаться.....
Ермак в зарубежных изданиях будет печатать статьи про количество швабр и веников в ОП?
Вот прикинье - это уже советник советника и заместитель заместителя.
Или только своим розовым ?