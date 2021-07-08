Мендель стане позаштатним радником Єрмака з комунікацій із зарубіжними виданнями, - ЗМІ

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель працюватиме як позаштатний радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака з комунікацій з іноземними ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило виданню джерело в Офісі президента.

"Юлія Мендель працюватиме як позаштатний радник Андрія Єрмака і стане відповідати за комунікації з іноземними ЗМІ. Не відразу, їй необхідно якийсь час відпочити. Орієнтовно через місяць", - розповіло джерело в Офісі президента України, зазначивши, що те, що Мендель пішла з посади прессекретарки президента "було пов'язано виключно з дуже великим навантаженням в її роботі".

30 квітня стало відомо про те, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента України. Водночас повідомлялося, що вона продовжить роботу в Офісі президента і відповідатиме за взаємодію з закордонними ЗМІ.

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