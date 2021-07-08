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Мендель стане позаштатним радником Єрмака з комунікацій із зарубіжними виданнями, - ЗМІ

Мендель стане позаштатним радником Єрмака з комунікацій із зарубіжними виданнями, - ЗМІ

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель працюватиме як позаштатний радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака з комунікацій з іноземними ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило виданню джерело в Офісі президента.

"Юлія Мендель працюватиме як позаштатний радник Андрія Єрмака і стане відповідати за комунікації з іноземними ЗМІ. Не відразу, їй необхідно якийсь час відпочити. Орієнтовно через місяць", - розповіло джерело в Офісі президента України, зазначивши, що те, що Мендель пішла з посади прессекретарки президента "було пов'язано виключно з дуже великим навантаженням в її роботі".

30 квітня стало відомо про те, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента України. Водночас повідомлялося, що вона продовжить роботу в Офісі президента і відповідатиме за взаємодію з закордонними ЗМІ.

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Автор: 

ЗМІ (1363) Єрмак Андрій (1377) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+26
Продовжить руйнувати відношення з Заходом і налагоджувати з кацапами та китайцями.
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08.07.2021 19:01
+25
Какая головокружительная карьера:
Из под Клоуна - под Завхоза.
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08.07.2021 19:04
+24
Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными изданиями, - СМИ - Цензор.НЕТ 7189
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08.07.2021 19:07
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всё правильно. главное-это попасть в обойму номенклатуры,а потом -живи себе,в своё удовольствие.
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08.07.2021 19:00 Відповісти
Зараз в обойму попадають дурачки, які всякі документи підписують.
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08.07.2021 19:02 Відповісти
посмотрим...пока они творят всё что хотят,и никто им не мешает.
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08.07.2021 19:03 Відповісти
Я таке вже проходив. Вчасно послав їх нах...й! А друг "побіг".
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08.07.2021 19:07 Відповісти
завхоз офиса *********** нуждается в бабаменеджере по комуникациям с зарубежной прессой! круто!
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08.07.2021 19:28 Відповісти
Який завгосп,га?! Він же віце-президент(так сам представляється європейським і штатівським високопосадовцям!) .Іще одне:в офісі президента прибиральницями працюють іноземки,чи-то як,якщо Юльку призначили для спілкування із їхньою"пресою",яку розносять по туалетам?
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08.07.2021 19:52 Відповісти
вицечего?
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09.07.2021 10:01 Відповісти
Да нет, в обойме не дурачки, а циничные воры, подонки и предатели, а вот выбрали их в обойму дурачки.
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08.07.2021 19:44 Відповісти
https://mobile.twitter.com/aqxvwy

https://mobile.twitter.com/aqxvwy aqxvwy @aqxvwy

https://mobile.twitter.com/aqxvwy https://mobile.twitter.com/aqxvwy



володимере олександровечу, як ви думаєте, хто наступний у вініпуха сі по списку?

Мендель стане позаштатним радником Єрмака з комунікацій із зарубіжними виданнями, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8871
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08.07.2021 19:58 Відповісти
- Мы стоим на стыке эпох!!!

- Шо воно каже...?
- Каже, ми стоїм на стикє, і - ПОХ!
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08.07.2021 19:59 Відповісти
Що, з декретної відпустки вже вийшла?
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08.07.2021 19:00 Відповісти
Сплюнула ,да и все.
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08.07.2021 19:13 Відповісти
Виходить, що ще ні. Або ж така відпустка може бути перманентною.
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08.07.2021 20:02 Відповісти
Продовжить руйнувати відношення з Заходом і налагоджувати з кацапами та китайцями.
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08.07.2021 19:01 Відповісти
ну понятно, а то вона може багато чтого розповісти про зеленого наркомана і його шоблу.
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08.07.2021 19:01 Відповісти
По рукам пошла...
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08.07.2021 19:01 Відповісти
Девушка по вызову ?
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08.07.2021 19:02 Відповісти
Скорее всего внештатная до принятия закона о легализации проституции .
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08.07.2021 19:03 Відповісти
Какая головокружительная карьера:
Из под Клоуна - под Завхоза.
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08.07.2021 19:04 Відповісти
А чому не Піховшек ? Дивно ...
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08.07.2021 19:05 Відповісти
Тому що піховпшик уміє тільки лизати, а тут, так би мовити, потрібно спеціаліста з більш віртуозними вміннями застосування ротової порожнини.
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08.07.2021 19:14 Відповісти
А зачем завхозу советник?
Да ещё и внештатный?
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08.07.2021 19:06 Відповісти
а внештатним це скільки зєлені кЄшем - і звідкіля....- зєлені ж не крадуть ...
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08.07.2021 19:07 Відповісти
Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными изданиями, - СМИ - Цензор.НЕТ 7189
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08.07.2021 19:07 Відповісти
Менделеев с раствором, Мендельсон со своим маршем, Менгель тот еще доктор, Меркель, Мендель... Одни неприятности от этих Ме...
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08.07.2021 19:08 Відповісти
А это куда?
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08.07.2021 19:08 Відповісти
какаяразница
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08.07.2021 19:14 Відповісти
Не, я не зоофил.
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08.07.2021 20:24 Відповісти
"Внештатный советник":
Это как "на пенсию отправили" - денежку небольшую платить будут, что бы не болтала лишнего, но и все.
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08.07.2021 19:08 Відповісти
Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с мацкальскими изданиями
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08.07.2021 19:09 Відповісти
Ну блин... Коммуникация с эльфами, чебурашкой, системой Windows - это было бы понятно. Но зарубежные СМИ ???
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08.07.2021 19:10 Відповісти
Логично. Мендель - писательница и английский знает хорошо, релизы писала без ошибок.
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08.07.2021 19:10 Відповісти
Может пейсательница?
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08.07.2021 19:16 Відповісти
Сосательница штатнаая,завуалированная только,отходняк на месяц от интоксипередоза некачественных продуктов поца
..........
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08.07.2021 19:30 Відповісти
Релизы?!)))))))
Это насчёт "величайшнго деятеля эпохи"?!
Мандель, перелогинься и не позорься!)))))))
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08.07.2021 19:35 Відповісти
Яке їхало, таке здибало.
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08.07.2021 19:12 Відповісти
10 см голобородька это нагрузка? Слабые стали еврейки.
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08.07.2021 19:12 Відповісти
Ору,,,
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08.07.2021 19:13 Відповісти
Фигня,ее стерилизовали наверняк,"большая нагрузка в работе" и была с этии связана,так шо теперь-вперед в будущее,советчица-миньетчица...
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08.07.2021 19:14 Відповісти
мендель-мендель-мендель-ду,
хорошо у нас в аду!
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08.07.2021 19:16 Відповісти
правильно в этом болоте зеленое Г не тонет такое ДЕ... нужно Ермаку
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08.07.2021 19:16 Відповісти
рабочая сосна нашла себе новую кожанную флейту. Об этом можно было не писать в новостях. Нам как-то похер на профессиональную деятельность проститутки
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08.07.2021 19:19 Відповісти
- ну возьмите меня! ну возьмите ))))
Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными изданиями, - СМИ - Цензор.НЕТ 6448Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными изданиями, - СМИ - Цензор.НЕТ 8304

.......
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08.07.2021 19:20 Відповісти
вот как! начинала как специалист по работе с членами ОП... поэтому логичнее было бы ей работать по коммуникациям с членами зарубежных изданий ... у нее для этого, судя по всему, и рука набита и язык подвешен ...
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08.07.2021 19:22 Відповісти
Нє, ну а шо?! Зьобнуті - у захваті!
Ківа он - скоро академіком стане; чому тупій куриці - не стати радником дєрьмака?!
Тим більш, в ...ОПі гральних автоматів наставили...
Рехворми!)))
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08.07.2021 19:24 Відповісти
Такое ощущение, что этой пресс-зеленутке надо срочно найти отца ее ребенка от не помнящего ничего от айкосиков величайшего лидера современности. Прекрасных представительниц женского пола прошу не обижаться. Просто зеленая политика дает повод так предположить.
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08.07.2021 19:26 Відповісти
Я й не сумнівався що це опудало нікуди не поділося, а лише взяло відпустку.
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08.07.2021 19:27 Відповісти
Мендель станет внештатным советником Ермака по коммуникациям с зарубежными изданиями, - СМИ - Цензор.НЕТ 8653
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08.07.2021 19:30 Відповісти
Напевно всю ніч "ваяла" в туалеті, бєдняжка.
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08.07.2021 19:40 Відповісти
У американского президента меньше советников, чем у завхоза клоунским хозяйством Дерьмака. Зачем Дерьмаку связи с зарубежной прессой? Кому интересны его половые тряпки, вёдра, лампочки, скоросшиватели и туалетная бумага?
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08.07.2021 19:31 Відповісти
Внештатно - это как состоять в гражданском браке... Зебики, та дайте уже мендельше оговтатись, после ее повести о пережитом, а то не вынесет душа поэта знущаннь плебса еще и над ее внештатностью.
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08.07.2021 19:39 Відповісти
зелень бабахнулся совсем...
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08.07.2021 19:39 Відповісти
Воно таке!
- девушка, хотите мороженого?
- та мне и нормальный подойдёт!
😊
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08.07.2021 19:41 Відповісти
Ну, тепер весь світ почує російську ;правду;про війну.
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08.07.2021 19:58 Відповісти
нe росiйську а пропущeну чeрeз малороський мозок
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08.07.2021 20:49 Відповісти
підняла і насмоктала "подупавшеє довєріє"
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08.07.2021 20:16 Відповісти
Може якось зловити ту мендель і відрізати їй шматок язика?
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08.07.2021 20:34 Відповісти
Як вони бояться всього нового чистого, що вчепилися в татарових і Мендель зубами.
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08.07.2021 20:34 Відповісти
Внештатная Мендель!
Абаржаться.....
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08.07.2021 20:42 Відповісти
ii так i тягнe к члeнам ОП
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08.07.2021 20:47 Відповісти
а шо й там со взяткой профессору? кто победил? в мемуарах написано?
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08.07.2021 21:08 Відповісти
Каждая девушка,-сказала она ему,- имеет свой интерес в жизни, и только одна я живу как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что нибудь,папаша, или я сделаю коней моей жизни... (с)
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08.07.2021 21:14 Відповісти
Ну на то она и мандель.
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08.07.2021 21:32 Відповісти
Зарубежные издания в курсе?)
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08.07.2021 21:42 Відповісти
Работа не пыльная, учитывая, что Ермак уже нерукопожатный на Западе.
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08.07.2021 22:06 Відповісти
А зачем завхозу ОП советник?
Ермак в зарубежных изданиях будет печатать статьи про количество швабр и веников в ОП?

Вот прикинье - это уже советник советника и заместитель заместителя.
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08.07.2021 22:08 Відповісти
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09.07.2021 00:40 Відповісти
так вона кадра Єрмака ? то то другий місяць анонсують преском якого сь рижого з Кривбаса і указу все нема. Видно Ермак не погоджує, хоче завернути поциху взад, І шо, може получитись ?
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08.07.2021 22:32 Відповісти
чемоданчік без ручкі слшком много знает
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08.07.2021 22:43 Відповісти
А сколькими языками владеет Мендель ?
Или только своим розовым ?
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08.07.2021 23:25 Відповісти
видели какая мандель оказалась незаменимая советчица ртом - и с зарубежными СМИ посоветует (особенно с параша тудей) и мемуары прижизненные сварганит, ну просто талантище талантивейшее из глубинки!
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09.07.2021 07:59 Відповісти
Менд...ец комунікаціям з закордонними виданнями!
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09.07.2021 10:26 Відповісти
не думал, что использованный презерватив можно вновь использовать....
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09.07.2021 18:11 Відповісти
 
 