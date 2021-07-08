Зеленский присвоил звание генерала четырем полковникам Нацполиции
Президент Владимир Зеленский присвоил специальное звание генерала полиции третьего ранга четырем полковникам Национальной полиции.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно документу специальное звание генерала полиции третьего ранга присвоены заместителю председателя Нацполиции Василию Тетере; начальнику Департамента стратегических расследований (межрегиональный территориальный орган) НП Руслану Марчуку; начальнику ГУ НП в Киевской области Андрею Небытову и ГУ НП во Львовской области Александру Шляховскому.
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Помни о етом, зеленьій козел.
клоун йде тим же шляхом....