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Новости Силовики
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Зеленский присвоил звание генерала четырем полковникам Нацполиции

Зеленский присвоил звание генерала четырем полковникам Нацполиции

Президент Владимир Зеленский присвоил специальное звание генерала полиции третьего ранга четырем полковникам Национальной полиции.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу специальное звание генерала полиции третьего ранга присвоены заместителю председателя Нацполиции Василию Тетере; начальнику Департамента стратегических расследований (межрегиональный территориальный орган) НП Руслану Марчуку; начальнику ГУ НП в Киевской области Андрею Небытову и ГУ НП во Львовской области Александру Шляховскому.

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Автор: 

звание (200) Зеленский Владимир (20500) Нацполиция (16498) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+13
баевые генералы
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08.07.2021 19:28
+11
Зеленский присвоил звание генерала четырем полковникам Нацполиции - Цензор.НЕТ 6458
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08.07.2021 19:40
+7
ну так звичайно - ці ж служать режиму ....
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08.07.2021 19:25
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Генерал МВС Пукач сидить в тюрмі, те саме буде і з іншими!
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08.07.2021 19:22 Ответить
ну так звичайно - ці ж служать режиму ....
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08.07.2021 19:25 Ответить
баевые генералы
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08.07.2021 19:28 Ответить
Ага, отбивали бабло у граждан.
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08.07.2021 19:30 Ответить
Зеленский присвоил звание генерала четырем полковникам Нацполиции - Цензор.НЕТ 6458
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08.07.2021 19:40 Ответить
и вместе с этими генералами клянчить вступления в ЕС и НАТО ....)))....клоуны!))
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08.07.2021 20:00 Ответить
На полицию не надейся, когда прижмут тебя - не помогут., даже если ты их генералами сделаешь.
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08.07.2021 19:31 Ответить
Бей енералов!!!
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08.07.2021 19:34 Ответить
Да пора б уж звание маршала полиции учреждать с такими темпами поощрений в званиях.
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08.07.2021 19:36 Ответить
Собак треба вчасно та добре годувати !!!)))
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08.07.2021 19:51 Ответить
"А отец говорил ,у меня генераааал".
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08.07.2021 19:52 Ответить
Вава. Не допоможе. Не захистять. Втечуть.
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08.07.2021 20:00 Ответить
Перші й зрадять.
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08.07.2021 20:21 Ответить
Це в нас вміють генеральські званя роздавати ,а ще заслжених та народних артистів присвоювати та докторські і кандидатські присвоювати крана абсурду.
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08.07.2021 20:01 Ответить
Ще співунам Героїв України присвоювати.
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08.07.2021 20:17 Ответить
Тоха напрягся, могут наградить.
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08.07.2021 20:22 Ответить
Люди змушені озброюватись щоб хоч якось захистити себе та свої сімї від злочинних посягань а цим паразитам "лампаси нацепили"... Нализали... І де ж ті армії що "перемогли злочинність"?
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08.07.2021 20:45 Ответить
Зеленьій вьішкребок, лишать тебя дев... статуса будут не генеральі нацполиции, а солдатьі и офицерьі ВСУ.
Помни о етом, зеленьій козел.
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08.07.2021 20:46 Ответить
Це пінцет то ми в NATO чи ....
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08.07.2021 20:48 Ответить
Чергова шобла дармоїдів і бездарів на наші податки. А толку, як із цапа вовни...
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08.07.2021 20:50 Ответить
Дармоїди - найкраще визначення. В 2014 в Україні було 3 підстаркувати "злодія в законі" на "дожитії". Сьогодні таких чортів зафіксовано офіційно 107. І всі вони з **********!!! За це вони отримали "генеральські лампаси"?
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08.07.2021 20:58 Ответить
Почему это "третьего ранга" ? Шо ,уже и ранги жалеет ? Присваивать надо от души..никак не меньше первого или маршала...
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08.07.2021 21:10 Ответить
Януковощ теж надіявся на ментів і внутрішні війська, розвалюючи при цьому ЗСУ,
клоун йде тим же шляхом....
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08.07.2021 21:55 Ответить
Єто настоящие боевые генералы, потому как бубочка воюет не с Московией, а со своим народом.
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08.07.2021 22:03 Ответить
..менты- генералы, это уже оксюморон какой то ..армейские, вы к этому как?)...знавал одного полковника мылыцыи, насальника одного из районных околотков, так он табл. умножен. не знал))) ..на пенсии вышел, размером эквивалентным 1тыс. дол.
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08.07.2021 22:05 Ответить
Прикармлевает мусоров .думает спасут .от висельницы .да они еще табурет быбивать будут из под ног картавого ..
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08.07.2021 22:11 Ответить
Зеленський присвоїв звання генерала чотирьом полковникам Нацполіції - Цензор.НЕТ 7295
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09.07.2021 00:05 Ответить
вовка-морковка, спереди винтовка, сзади кинжал, а сам как генерал!
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09.07.2021 00:30 Ответить
Пси режиму.
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09.07.2021 08:36 Ответить
Присвоил вице-президент, а клоун только расписался
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12.07.2021 11:36 Ответить
 
 