За шесть лет личный состав Нацполиции изменен на 40%, - Аваков
За шесть лет личный состав Национальной полиции изменен на 40%, и на сегодняшний день средний возраст полицейского составляет 36 лет.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня, 4 июля, поздравляя Национальную полицию с днем создания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ.
"Шесть лет назад мы начали создание Национальной полиции Украины как принципиально нового, высокотехнологичного, удобного для человека, современного полицейского сервиса. Это крайне сложная задача - построить новое на базе старой, крайне разбалансированной системы, удерживая баланс, не теряя эффективности, сохраняя опыт настоящих специалистов", - отметил Аваков.
Министр также сообщил результаты работы полицейских. В частности, за шесть лет существования Национальной полиции Украины:
- обработано более 47 миллионов вызовов граждан;
- раскрыто более 562 тысячи преступлений;
- проведено почти 10 тысяч спецопераций спецподразделения КОРД и освобождены 129 заложников;
- прекращена деятельность более 1 400 преступных групп и организаций;
- изъято 23 тонны наркотиков общей стоимостью 11 миллиардов гривен;
- выявлено свыше 30 тысяч киберпреступлений;
- изъято более 38 тысяч единиц оружия и 9 тонн взрывчатки;
- разысканы и возвращены родителям более 66 тысяч детей;
- обеспечена безопасность при более 36 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие около 100 миллионов граждан.
"Многие амбициозные задачи уже выполнены, теперь мы реализуем важный проект формирования единого пространства безопасности для территориальных общин. Проект "Полицейский офицер общества" уже воплощен в 279 общинах, уровень доверия к ним составляет 70%", - сказал Аваков.
По словам главы МВД, 56 тысячи полицейских несли службу в зоне АТО/ООС.
"Хочу поздравить ребят, которые выбрали для себя сложное и достойное жизненное дело - служить закону и защищать человека! Они ежедневно на страже, ежедневно под риском, ежедневно на передовой войны: и с врагом-агрессором РФ, и с внутренними врагами. Там, где тяжело, они первые!", - отметил Аваков.
Пожалуйста, подождите...
журналіста Новікова С.Л. Згідно висновку КНП «Міська
клінічна лікарня №30» від 01.05.2020 №37 зафіксовано «Тріщину кісток носу в середній треті. Викривлення носової перетинки». Крім того, згідно висновку щелепно-лицьового
хірурга «Міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги» від
15.05.2020 № 10/7136 завдано також «забій
щелепи». Лише випадкове втручання групи громадян, які прогулювалися в лісі
неподалеку, не дало фіналізувати процес нападу. На цьому прикладі можна побачити такі недоліки в дії процесуальних норм
Законів України: 1) не зважаючи
на те, що заява та пояснення Новікова С.Л. були надані працівникам Нацполіції 01.05.2020,
матеріал стосовно цього правопорушення внесено в ЄРДР 07.10.2020 за №
12020225480000666 (тобто через 5 місяців та 6 днів, хоча Закон передбачає
внесення протягом 24 годин), при цьому інформацію було зареєстровано лише після
звернень депутатів з цього питання. На думку фахівців, таке укриття
матеріалів від реєстрації в ЄРДР може носити масовий характер;2) не зважаючи
на те, що на місті правопорушення були присутні біля 12-х осіб і номера
телефонів деяких з них 01.05.2020р. надані оперативним працівникам у письмових поясненнях,
однак працівники поліції до цього часу не опитали вказаних осіб. З 01.05.2020р.
по 07.10.2020р. не було виконано жодних процесуальних дій по справі, однак
працівники кримінального розшуку без оформлення будь-яких документів 09.06.2020р.
здійснювали спілкування з одним з нападників (після цього повідомили, що в цій групі
осіб була жінка працівника поліції України і після цього припинили здійснювати будь-які дії по матеріалу);3) до цього
часу працівники поліції м.Харкова не вжили повного комплексу дій для розслідування
зазначеної справи (не опитані всі свідки, не встановлена роль працівника
Нацполиції, що був чоловіком жінки з групи нападників, не проведені впізнання,
не отримані фото та відео нападників, що були зроблені свідками правопорушення,
ін.). Дуже тривожним є те, що працівники поліції з органу досудового розслідування
вказують, що вони мають 100-200 справ одночасно у провадженні (на 1
інспектора), тому вони фізично не можуть встановити всі обставини по справі.
Жодна особа не може розслідувати одночасно навіть 10 справ, а якщо справа №
12020225480000666 (далі по тексту -
справа
№ 666) є однією з 200 у одного інспектора, то це питання до системи управління
та організації розслідування (така система повинна бути перевірена в цілому).
Якщо інспектор не може передати до суду справу, де було 12 свідків правопорушення, де була фото-фіксація нападників
свідками (і номера телефонів надані поліції у письмовому поясненні від
01.05.2020 вже через 40
хвилин після нападу), де мешканці району вказали як на учасника нападу на
1 особу, що має унікальні прикмети (і ця особа впізнана потерпілим), то яку
ж справу інспектор здатний передати до суду? 4) надзвичайно
тривожним є те, що в справі №666 фактично працівниками поліції здійснюється «італійський
страйк»: тобто вони здійснюють лише певний перелік формальних дій по справі,
однак не встановлюють нападників (і не направляють справу до суду) навіть за
умови того, що є 10-12 свідків, що надані адреси учасників групи нападників,
надані фотографій нападників та їх дати народження. Такі дії нівелюють будь-які
зміни та покращення у чинному законодавстві, бо нехтування базовими принципами
процесуального законодавства на практиці на місцях ставить в тупик будь-які
реформи правоохоронної системи;5) в даному
випадку немає дієвого прокурорського нагляду за розслідуванням справи №666, за
діяльністю оперативних працівників (здійснено укриття від реєстрації, було
позапроцесуальне спілкування оперативних
працівників с учасниками нападу без оформлення будь-яких процесуальних
документів, не було здійснено процесуальних дій з допитів, впізнання учасників
нападу, не було організовано тактику слідства, яка б забезпечили розкриття
справи, ін.). Фахівці іноземних
ЗМІ вважають, що на прикладі справи №666 можна побачити, що проблема
неналежного нагляду існує стосовно цілого масиву таких справ. Знову ж такі
немає сенсу народним депутатам
удосконалювати сотні складних процесуальних норм, якщо ігноруються
основні базові вимоги з організації нагляду;6) на
звернення з зазначених вище випадків надаються типові формальні відповіді,
тобто звернення не має результатом глибоке та об'єктивне вивчення справи. Це є
проблемою та знову ж такі вказує на системну кризу державної адміністративної діяльності
в цій сфері;7) на думку
фахівців, проблеми під час розслідування цієї справи є лише 1 прикладом
системних проблем в роботі державних органів. Виникають питання стосовно того,
як розслідуються інші справи зазначеної категорії (з тих 100-200, що, за
словами інспекторів, знаходяться одночасно у провадженні 1 інспектора).
Експерти вказують, що в Україні лише після акцій масових протестів м
протестів можуть бути розкриті справи за участю працівників Нацполіції (або їх
родичів).
Але протести не можуть бути способом комунікацій суспільства і влади, поточна
діяльність державних органів має здійснюватись своєчасно, ефективно та законно
і без масових акцій громадської непокори. Проблемою також є те, що в справі нібито про тілесні ушкодження фактично є ознаки злочину з посягання на життя журналіста
(однак в статистиці нерозкритим значиться лише кримінальний проступок про
тілесні ушкодження, а не злочин).На думку громадськості, зазначена справа №666 стосовно жорсткого побиття іноземного журналіста є
кричущим випадком бездіяльності та непрофесійної організації управління
розслідуванням справ такої категорії. Однак, судячи з повідомлень ЗМІ, ситуація
в цілому є надзвичайно проблемною.
Слід зазначити, що жодне з раніше направлених народними
депутатами численних звернень по зазначеній справі не призвело до того, що
нападники встановлені, вжиті реальні дії з розслідування/нагляду. Тобто
депутатські звернення до керівників Нацполіції та прокуратури жодного дієвого
результату не принесли. Звернення були переслані до конкретного 1 інспектора
поліції, який усно повідомив, що «у мене
одного 200 справ у проваджені, я фізично не маю можливості її розкрити».
Можна тільки уявити, який величезний масив справ (що кваліфіковані як кримінальні проступки, хоча подальше розслідування
може виявити більш тяжкі злочини) розслідується з таким самим успіхом.
[1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%83_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%86%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Протести_у_Врадіївці
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D2%91%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83 https://uk.wikipedia.org/wiki/Зґвалтування_в_Кагарлику
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/06/5/7254499/
https://2day.kh.ua/ua/news/sud-obrav-zapobizhniy-zakhid-ekspatrulnomu-i-***********-yaki-pidirvali-bankomat-u-kharkovi