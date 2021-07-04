За шесть лет личный состав Нацполиции изменен на 40%, - Аваков

За шесть лет личный состав Национальной полиции изменен на 40%, и на сегодняшний день средний возраст полицейского составляет 36 лет.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня, 4 июля, поздравляя Национальную полицию с днем ​​создания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ.

"Шесть лет назад мы начали создание Национальной полиции Украины как принципиально нового, высокотехнологичного, удобного для человека, современного полицейского сервиса. Это крайне сложная задача - построить новое на базе старой, крайне разбалансированной системы, удерживая баланс, не теряя эффективности, сохраняя опыт настоящих специалистов", - отметил Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Аваков - на своем месте. Он достаточно эффективно выполняет свои функции", - Разумков

Министр также сообщил результаты работы полицейских. В частности, за шесть лет существования Национальной полиции Украины:

- обработано более 47 миллионов вызовов граждан;

- раскрыто более 562 тысячи преступлений;

- проведено почти 10 тысяч спецопераций спецподразделения КОРД и освобождены 129 заложников;

- прекращена деятельность более 1 400 преступных групп и организаций;

- изъято 23 тонны наркотиков общей стоимостью 11 миллиардов гривен;

- выявлено свыше 30 тысяч киберпреступлений;

- изъято более 38 тысяч единиц оружия и 9 тонн взрывчатки;

- разысканы и возвращены родителям более 66 тысяч детей;

- обеспечена безопасность при более 36 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие около 100 миллионов граждан.

Также читайте: Информация об отставке Авакова - конспирология и фейк, - ОП

"Многие амбициозные задачи уже выполнены, теперь мы реализуем важный проект формирования единого пространства безопасности для территориальных общин. Проект "Полицейский офицер общества" уже воплощен в 279 общинах, уровень доверия к ним составляет 70%", - сказал Аваков.

По словам главы МВД, 56 тысячи полицейских несли службу в зоне АТО/ООС.

"Хочу поздравить ребят, которые выбрали для себя сложное и достойное жизненное дело - служить закону и защищать человека! Они ежедневно на страже, ежедневно под риском, ежедневно на передовой войны: и с врагом-агрессором РФ, и с внутренними врагами. Там, где тяжело, они первые!", - отметил Аваков.

Также смотрите: Ермак, Кирилл Тимошенко и сын Авакова ездят на номерах прикрытия, - Bihus.Info. ВИДЕО