За шість років особовий склад Нацполіції змінено на 40%, - Аваков
За шість років особовий склад Національної поліції змінено на 40%, і наразі середній вік поліцейського становить 36 років.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні, 4 липня, вітаючи Національну поліцію з днем створення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ.
"Шість років тому ми почали створення Національної поліції України як принципово нового, високотехнологічного, зручного для людини, сучасного поліцейського сервісу. Це вкрай складне завдання - побудувати нове на базі старої, вкрай розбалансованої системи, утримуючи баланс, не втрачаючи ефективності, зберігаючи досвід справжніх фахівців", - зазначив Аваков.
Міністр також повідомив результати роботи поліцейських. Зокрема, за шість років існування Національної поліції України:
- опрацьовано понад 47 мільйонів викликів громадян;
- розкрито понад 562 тисячі злочинів;
- проведено майже 10 тисяч спецоперацій спецпідрозділу КОРД та звільнено 129 заручників;
- припинено діяльність понад 1400 злочинних груп і організацій;
- вилучено 23 тонни наркотиків загальною вартістю 11 мільярдів гривень;
- викрито понад 30 тисяч кіберзлочинів;
- вилучено понад 38 тисяч одиниць зброї та 9 тонн вибухівки;
- розшукано та повернуто батькам понад 66 тисяч дітей;
- гарантовано безпеку під час понад 360 тисяч масових заходів, у яких взяли участь близько 100 мільйонів громадян.
"Багато амбітних завдань уже виконано, тепер ми реалізуємо важливий проєкт формування єдиного безпекового простору для територіальних громад. Проєкт "Поліцейський офіцер громади" вже втілено у 279 громадах, рівень довіри до них становить 70%", - сказав Аваков.
За словами глави МВС, 56 тисяч поліцейських несли службу в зоні АТО/ООС.
"Хочу привітати хлопців та дівчат, які обрали для себе складну та гідну життєву справу – служити закону та захищати людину! Вони щодня на варті, щодня під ризиком, щодня на передовій війни: і з ворогом-агресором РФ, і з внутрішніми ворогами. Там, де тяжко, вони перші!" - зазначив Аваков.
Будь ласка, зачекайте...
журналіста Новікова С.Л. Згідно висновку КНП «Міська
клінічна лікарня №30» від 01.05.2020 №37 зафіксовано «Тріщину кісток носу в середній треті. Викривлення носової перетинки». Крім того, згідно висновку щелепно-лицьового
хірурга «Міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги» від
15.05.2020 № 10/7136 завдано також «забій
щелепи». Лише випадкове втручання групи громадян, які прогулювалися в лісі
неподалеку, не дало фіналізувати процес нападу. На цьому прикладі можна побачити такі недоліки в дії процесуальних норм
Законів України: 1) не зважаючи
на те, що заява та пояснення Новікова С.Л. були надані працівникам Нацполіції 01.05.2020,
матеріал стосовно цього правопорушення внесено в ЄРДР 07.10.2020 за №
12020225480000666 (тобто через 5 місяців та 6 днів, хоча Закон передбачає
внесення протягом 24 годин), при цьому інформацію було зареєстровано лише після
звернень депутатів з цього питання. На думку фахівців, таке укриття
матеріалів від реєстрації в ЄРДР може носити масовий характер;2) не зважаючи
на те, що на місті правопорушення були присутні біля 12-х осіб і номера
телефонів деяких з них 01.05.2020р. надані оперативним працівникам у письмових поясненнях,
однак працівники поліції до цього часу не опитали вказаних осіб. З 01.05.2020р.
по 07.10.2020р. не було виконано жодних процесуальних дій по справі, однак
працівники кримінального розшуку без оформлення будь-яких документів 09.06.2020р.
здійснювали спілкування з одним з нападників (після цього повідомили, що в цій групі
осіб була жінка працівника поліції України і після цього припинили здійснювати будь-які дії по матеріалу);3) до цього
часу працівники поліції м.Харкова не вжили повного комплексу дій для розслідування
зазначеної справи (не опитані всі свідки, не встановлена роль працівника
Нацполиції, що був чоловіком жінки з групи нападників, не проведені впізнання,
не отримані фото та відео нападників, що були зроблені свідками правопорушення,
ін.). Дуже тривожним є те, що працівники поліції з органу досудового розслідування
вказують, що вони мають 100-200 справ одночасно у провадженні (на 1
інспектора), тому вони фізично не можуть встановити всі обставини по справі.
Жодна особа не може розслідувати одночасно навіть 10 справ, а якщо справа №
12020225480000666 (далі по тексту -
справа
№ 666) є однією з 200 у одного інспектора, то це питання до системи управління
та організації розслідування (така система повинна бути перевірена в цілому).
Якщо інспектор не може передати до суду справу, де було 12 свідків правопорушення, де була фото-фіксація нападників
свідками (і номера телефонів надані поліції у письмовому поясненні від
01.05.2020 вже через 40
хвилин після нападу), де мешканці району вказали як на учасника нападу на
1 особу, що має унікальні прикмети (і ця особа впізнана потерпілим), то яку
ж справу інспектор здатний передати до суду? 4) надзвичайно
тривожним є те, що в справі №666 фактично працівниками поліції здійснюється «італійський
страйк»: тобто вони здійснюють лише певний перелік формальних дій по справі,
однак не встановлюють нападників (і не направляють справу до суду) навіть за
умови того, що є 10-12 свідків, що надані адреси учасників групи нападників,
надані фотографій нападників та їх дати народження. Такі дії нівелюють будь-які
зміни та покращення у чинному законодавстві, бо нехтування базовими принципами
процесуального законодавства на практиці на місцях ставить в тупик будь-які
реформи правоохоронної системи;5) в даному
випадку немає дієвого прокурорського нагляду за розслідуванням справи №666, за
діяльністю оперативних працівників (здійснено укриття від реєстрації, було
позапроцесуальне спілкування оперативних
працівників с учасниками нападу без оформлення будь-яких процесуальних
документів, не було здійснено процесуальних дій з допитів, впізнання учасників
нападу, не було організовано тактику слідства, яка б забезпечили розкриття
справи, ін.). Фахівці іноземних
ЗМІ вважають, що на прикладі справи №666 можна побачити, що проблема
неналежного нагляду існує стосовно цілого масиву таких справ. Знову ж такі
немає сенсу народним депутатам
удосконалювати сотні складних процесуальних норм, якщо ігноруються
основні базові вимоги з організації нагляду;6) на
звернення з зазначених вище випадків надаються типові формальні відповіді,
тобто звернення не має результатом глибоке та об'єктивне вивчення справи. Це є
проблемою та знову ж такі вказує на системну кризу державної адміністративної діяльності
в цій сфері;7) на думку
фахівців, проблеми під час розслідування цієї справи є лише 1 прикладом
системних проблем в роботі державних органів. Виникають питання стосовно того,
як розслідуються інші справи зазначеної категорії (з тих 100-200, що, за
словами інспекторів, знаходяться одночасно у провадженні 1 інспектора).
Експерти вказують, що в Україні лише після акцій масових протестів м
протестів можуть бути розкриті справи за участю працівників Нацполіції (або їх
родичів).
Але протести не можуть бути способом комунікацій суспільства і влади, поточна
діяльність державних органів має здійснюватись своєчасно, ефективно та законно
і без масових акцій громадської непокори. Проблемою також є те, що в справі нібито про тілесні ушкодження фактично є ознаки злочину з посягання на життя журналіста
(однак в статистиці нерозкритим значиться лише кримінальний проступок про
тілесні ушкодження, а не злочин).На думку громадськості, зазначена справа №666 стосовно жорсткого побиття іноземного журналіста є
кричущим випадком бездіяльності та непрофесійної організації управління
розслідуванням справ такої категорії. Однак, судячи з повідомлень ЗМІ, ситуація
в цілому є надзвичайно проблемною.
Слід зазначити, що жодне з раніше направлених народними
депутатами численних звернень по зазначеній справі не призвело до того, що
нападники встановлені, вжиті реальні дії з розслідування/нагляду. Тобто
депутатські звернення до керівників Нацполіції та прокуратури жодного дієвого
результату не принесли. Звернення були переслані до конкретного 1 інспектора
поліції, який усно повідомив, що «у мене
одного 200 справ у проваджені, я фізично не маю можливості її розкрити».
Можна тільки уявити, який величезний масив справ (що кваліфіковані як кримінальні проступки, хоча подальше розслідування
може виявити більш тяжкі злочини) розслідується з таким самим успіхом.
[1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%83_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%86%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/Протести_у_Врадіївці
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D2%91%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83 https://uk.wikipedia.org/wiki/Зґвалтування_в_Кагарлику
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/06/5/7254499/
https://2day.kh.ua/ua/news/sud-obrav-zapobizhniy-zakhid-ekspatrulnomu-i-***********-yaki-pidirvali-bankomat-u-kharkovi