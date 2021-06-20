"Аваков - на своєму місці. Він досить ефективно виконує свої функції", - Разумков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ефективно виконує свої професійні обов'язки.
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю Радіо Свобода, відповідаючи на питання читача, чому Верховна Рада не звільнила Авакова, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо дозволите мою особисту думку, то я думаю, що міністр внутрішніх справ – на своєму місці. Він достатньо ефективно виконує свої функції. Критикувати всіх можна. І мене, і його, і народних депутатів України. Але я думаю, що він відповідає тій посаді, на якій сьогодні є", – сказав Разумков.
У травні пресконференції з нагоди двох років його президентства Володимир Зеленський назвав умови звільнення Авакова.
За словами президента, він буде "серйозно говорити з міністром" внутрішніх справ у разі, якщо суд визнає Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка невинуватими у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
"Це складне питання. Якщо засудили незаконно, то я буду серйозно говорити з міністром, чи він може залишитися в такій ситуації. Ні. От і все, і він це знає, і ми розуміємо складність цього процесу", – сказав Зеленський.
Обвинувачені у справі Шеремета і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа "шита білими нитками".
Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ з лютого 2014 року.
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Двойное отрицание путает иногда носителей языка, а не носителям языка вообще мозги выворачивает.
Невже разумков у авакова на "гачку".
ми зрозумієм
Намертво вросла в кресло, смердячая мусарюга!
Нацкорпус встанет в первых рядах бок о бок с полицией в борьбе с патриотами!
ну, собственно, он сам это и сделал
отправить наконец то свету-бровистку из рады в родную паликмахтерскую,
а монику в 95й с приличной пианиной?
Шалун рюкзачний.
А Авакін ще сидить.
Смотрюсь в анфас и в профиль!
Я: " дам - приму"!
Я все могу!
Д. Разумков - яркий представитель класса политических пресмыкающихся.
У чорта в кармане нацжены, мунварты и прочие штурмовые дебоширы, которые могут переодевшись несколько раз и в рядах полиции постоять и матюков на ОП написать.
Точно так-же в 14-м году Авакян разогнал спецов из розыска (при этом пригрел беркутов), набрал сопляков, и снял с довольствия агентурную сеть. В начале этого фильма то-же самое было, когда рабоче-крестьянские жлобы не могли свести концы с концами в розыске, и к ним добровольно пришел на помощь старорежимный сыскарь, которого они сначала хотели расстрелять как контру.
Спасибо, бл*ть большое, господин Авакян, за реформу!