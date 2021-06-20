"Аваков - на своєму місці. Він досить ефективно виконує свої функції", - Разумков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ефективно виконує свої професійні обов'язки.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю Радіо Свобода, відповідаючи на питання читача, чому Верховна Рада не звільнила Авакова, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо дозволите мою особисту думку, то я думаю, що міністр внутрішніх справ – на своєму місці. Він достатньо ефективно виконує свої функції. Критикувати всіх можна. І мене, і його, і народних депутатів України. Але я думаю, що він відповідає тій посаді, на якій сьогодні є", – сказав Разумков.

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У травні пресконференції з нагоди двох років його президентства Володимир Зеленський назвав умови звільнення Авакова.

За словами президента, він буде "серйозно говорити з міністром" внутрішніх справ у разі, якщо суд визнає Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка невинуватими у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

"Це складне питання. Якщо засудили незаконно, то я буду серйозно говорити з міністром, чи він може залишитися в такій ситуації. Ні. От і все, і він це знає, і ми розуміємо складність цього процесу", – сказав Зеленський.

Обвинувачені у справі Шеремета і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа "шита білими нитками".

Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ з лютого 2014 року.