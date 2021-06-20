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"Аваков - на своем месте. Он достаточно эффективно выполняет свои функции", - Разумков

Министр внутренних дел Арсен Аваков эффективно выполняет свои профессиональные обязанности.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос читателя, почему Верховная Рада не уволила Авакова, информирует Цензор.НЕТ.

"Если позволите мое личное мнение, я думаю, что министр внутренних дел - на своем месте. Он достаточно эффективно выполняет свои функции. Критиковать всех можно. И меня, и его, и народных депутатов Украины. Но я думаю, что он (Арсен Аваков - ред.) соответствует той должности, которую сегодня занимает", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация об отставке Авакова - конспирология и фейк, - ОП

В мае на пресс-конференции по случаю двух лет своего президентства Владимир Зеленский назвал условия увольнения Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

По словам президента, он будет "серьезно говорить с министром" внутренних дел в случае, если суд признает Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко невиновными в убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Это сложный вопрос. Если осудили незаконно, то я буду серьезно говорить с министром, может ли он оставаться в такой ситуации. Нет. Вот и все, и он это знает, и мы понимаем сложность этого процесса", - сказал Зеленский.

Также читайте: "Слуга народа" Корниенко об отставке Авакова: Разговоров таких не слышал, постановлений в Раде не видел

Обвиняемые по делу Шеремета и их защита отвергают все обвинения и обращают внимание на многочисленные разногласия в материалах следствия (министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что разногласий якобы нет). Сторонники обвиняемых, а также широкие круги в волонтерском движении считают обвинения бездоказательными и сфальсифицированными, заявляя, что их дело "шито белыми нитками".

Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с февраля 2014 года.

Аваков Арсен (3444) отставка (3153) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+15
Если остальные министры превратили свои министерства в балаган,то этот сделал МВД личной вотчиной и живет как удельный князь.
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20.06.2021 14:45
+13
дяденька, ты дурак? весь наркобизнес, объменники, проституцию, бурштын контолируют менты. в процентном отношении менты больше простых водителей попадают в дтп. незаконно применяют оружие, есть участниками большенства преступных гркппировок. это по твоему министр на своем месте? ты просто бессовестный циник.
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20.06.2021 15:40
+11
Да кто бы сомневался.
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20.06.2021 14:31
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Да кто бы сомневался.
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20.06.2021 14:31 Ответить
Еще бы! Он идеальный исполнитель мечты всех местных олигархов , построить тут полицейское государство по типу рашки только со своей спецификой . И он справляется со своей задачей просто на ура
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20.06.2021 16:16 Ответить
Аваков має бути звільнений за провали в роботі МВС!
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20.06.2021 19:56 Ответить
Что-то Аваков знает. Выясняется, что про "рыбоглаза" тоже
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20.06.2021 14:31 Ответить
Интерестно, кто лоббирует и крышует наркоту в Украине ???
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20.06.2021 16:30 Ответить
фэ!! Рузумков не обсасывай чужие евреско армянские locorum (латынь) органы ты же вроде не конченный ублюдок как Собаков и все же.... вам там что власть геть остатки спермы в головках вымыло про мозг наверху молчу там всегда было как в путыне один песок и барханы....
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20.06.2021 14:32 Ответить
Если бы разумков был не конченный ублюдок, он бы не связался с земразями.
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20.06.2021 14:47 Ответить
ключевое что есть полагать что НЕ КОНЧЕННЫЙ...далее по тексту... может я ошибаюсь это субъективное мнение в конце то концов
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20.06.2021 15:10 Ответить
Был бы нормальный не связался бы.
Двойное отрицание путает иногда носителей языка, а не носителям языка вообще мозги выворачивает.
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20.06.2021 15:30 Ответить
Разумков - "Аваков - на своем месте. Он достаточно эффективно выполняет свои функции"

Невже разумков у авакова на "гачку".
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20.06.2021 14:34 Ответить
и буба тоже на своем - та вы все так трускавецкие на своем..
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20.06.2021 14:35 Ответить
Діма, ти смикни підборіддям, якщо Аваков тримає твою родину у заручниках
ми зрозумієм
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20.06.2021 14:36 Ответить
В эффективности Авакову не откажешь.
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20.06.2021 14:36 Ответить
Это уж точно .Эффективнее него только рамзанка дыркин , еще один преданный слуга своего хозяина и тоже с Кавказа
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20.06.2021 16:19 Ответить
https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
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20.06.2021 14:36 Ответить
Авакова перекупил опзж ?😀😀😀
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20.06.2021 14:37 Ответить
всего то 2 рюкзaка и авакян маму предаст.
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20.06.2021 14:38 Ответить
Аваков из тех кто сам перекупает. В президенты метит.
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20.06.2021 14:49 Ответить
О это вообще жесть . Украинского сралина нам еще не хватало , только не отягощенного идеями про мировую революцию , а отягощенного мыслями где и с кого еще тут можно срубить бабла . Да побольше
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20.06.2021 16:22 Ответить
и аваков, и разумков на своих местах. оба успешно воруют.
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20.06.2021 14:38 Ответить
Со смердячим МУСОРОМ - Макаковым, все бояться связываться. Его попробуй только тронь и посыпется на головы орда мусарвы из 90-х и обдолбаной петушни.
Намертво вросла в кресло, смердячая мусарюга!
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20.06.2021 14:44 Ответить
А Вдруг нарид на демонстрацию выйдет тут то Аваков и станет незаменимым,
Нацкорпус встанет в первых рядах бок о бок с полицией в борьбе с патриотами!
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20.06.2021 14:44 Ответить
Если остальные министры превратили свои министерства в балаган,то этот сделал МВД личной вотчиной и живет как удельный князь.
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20.06.2021 14:45 Ответить
у авакова, как мафиози, нет соратников - только подельники и такие прихлебалы - которые сдадут его при первом же шухере
ну, собственно, он сам это и сделал
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20.06.2021 14:45 Ответить
може все таки 2я сессия на виртуального оленя поискать в Трускавце и
отправить наконец то свету-бровистку из рады в родную паликмахтерскую,
а монику в 95й с приличной пианиной?
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20.06.2021 14:51 Ответить
Думаю після відставки, ще побачим по ньому гучні справи...
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20.06.2021 14:54 Ответить
Еще бы,как говорил Саакашвили,только с седьмого километра привозится миллион баксов в месяц,где еще такого эффективника найти.
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20.06.2021 14:55 Ответить
вот так зебилы, "вы зробылы цэ разом", установили арсенио муссорини на "своё место"
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20.06.2021 15:08 Ответить
беспрецендентная корупция дерибан воровство наркотрафик контрабанда -это авакян..фу на разумкова..он полный идиот ..либо трус
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20.06.2021 15:10 Ответить
Главное, Разумков, определится с понятием "эффективность" и разобраться в конкретных обязанностях Авакова. Он у нас кто? Политик, полицейский-спасатель-пограничник, бизнесмен, министр иностранных дел, блоХер со своим никому не нужным мнением по всем вопросам сразу, держатель компромата на производителей своими руками и остальными частями тела, этого самого компромата, решала проблем для всех предыдущих властей, сдерживающий элемент между нынешними группировками у власти, производитель патронов в каком-то замусоленном гараже и куча других ипостасей?.. А по поводу нашей сказочной Рады и Разумкова во главе её, мы все видим эту "работу" в марте-апреле-мае, когда путинская армада у границ, а наши ДЛБы с депутатскими мандатиками на вечном приколе как обычно наслаждаются жизнью и принимают неадекватные ситуации решения, а то и вообще не принимают никаких
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20.06.2021 15:18 Ответить
дяденька, ты дурак? весь наркобизнес, объменники, проституцию, бурштын контолируют менты. в процентном отношении менты больше простых водителей попадают в дтп. незаконно применяют оружие, есть участниками большенства преступных гркппировок. это по твоему министр на своем месте? ты просто бессовестный циник.
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20.06.2021 15:40 Ответить
Он просто мечет божью росу перед своими благодарными слушателями .Еще немного и они просто обязаны заплакать от восхищения нашим министром . Кстати у нас уже была лучшая банкир во Вселенной , теперь вот у нас лучший полицейский министр во Вселенной , наверное и през у нас самый лучший после самого Господа , так какого же лешего мы все время не довольны ? Не ценим мы наверное наших министров и чиновников , не повезло им с народом
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20.06.2021 16:33 Ответить
если ты все это знаешь и не подаешь в суд значит соучастник
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21.06.2021 01:18 Ответить
если ты этого не знаешь то ты судя по флагу иностранец. а значить нехрен сюда лезть. если наш, значить, безразличный к всему, или тебя всеивает устра
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21.06.2021 10:38 Ответить
аргумент не зачтен
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21.06.2021 13:18 Ответить
****, герой війни відсидів майже два роки, тому що один підор хотів задовольнити хатєлкіки другого пілота. Оце - ефєктівность, я панімаю.
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20.06.2021 15:40 Ответить
я ничего не хочу сказать плохого про людей из мвд которие реальные УБД но те которие стояли например в краматорске на посту, жрали и бухали то же УБД а таких десятки тысяч. вот такая заслуга министра мвд. дать УБД всему личному составу, чтоб его любили а что живого сепара не видели, это херня. а настоящим УБД ментам, поклон
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20.06.2021 15:44 Ответить
пусть разумков зайдет в любое ровд и узнает как на самом деле была проведена реформа
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20.06.2021 15:47 Ответить
"Аваков - на своєму місці. Він досить ефективно виконує свої функції", - Разумков - Цензор.НЕТ 9365
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20.06.2021 15:53 Ответить
Лебезите убогие? Без Авакова и его ментов, вы просто куча зажравшихся дармоедов на шее украинского народа...
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20.06.2021 15:49 Ответить
Революція гідності перетворилася в Революцію Авакова, тільки він зберігає всю владу не залежно від зміни президентів.
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20.06.2021 15:59 Ответить
Беня сказав що Авака незамінний і дарма що не може оволодіти державною мовою, покриває корупуцю,зате він добре служить олігархічним кланам і сам є олігарх.Так що в них все гаразд ""боротьба з олігархами йде правильно"
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20.06.2021 16:00 Ответить
І ще Рюкзакевич є затятим фанатам Елтона Джона )
Шалун рюкзачний.
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20.06.2021 16:39 Ответить
В США вже три президенти змінилось.
А Авакін ще сидить.
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20.06.2021 16:01 Ответить
"Аваков - на своєму місці. Він досить ефективно виконує свої функції", - Разумков - Цензор.НЕТ 917
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20.06.2021 16:16 Ответить
Если перевести еврейско-армянского на нормальный язык то это будет звучать так: Оно достаточно глубоко и со старанием лижет задницу!!!!!!!
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20.06.2021 16:18 Ответить
Непотопляемый Арсен😁😁😁😁
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20.06.2021 16:36 Ответить
конечно он слабак против вечновсплывающего шоколадика..
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21.06.2021 01:20 Ответить
А кто это, я просто живу в Украине, не в курсе?
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21.06.2021 09:50 Ответить
сходи в магазин и купи шоколад
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21.06.2021 13:17 Ответить
Что употребляете ?
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22.06.2021 09:52 Ответить
чай кофе капучино.
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22.06.2021 11:23 Ответить
Не похоже...
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22.06.2021 16:01 Ответить
Хто ж ще захисить Зе клоунів окрім Рюкзакевича, не ЗСУ ж, це точно
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20.06.2021 16:38 Ответить
верните Хатию тогда все будет ОК.
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20.06.2021 16:48 Ответить
порохоботы, как Арсен так армянчик и прочее а как Хатия это другое?
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21.06.2021 01:21 Ответить
по делам а не по национальности смотреть нужно.
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22.06.2021 13:58 Ответить
ну да а остальные работники избранной богом национальности вне конкурса?
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22.06.2021 14:44 Ответить
какие дела, такое и уважение.
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23.06.2021 03:50 Ответить
Ни - за, ни - против
Смотрюсь в анфас и в профиль!
Я: " дам - приму"!
Я все могу!
Д. Разумков - яркий представитель класса политических пресмыкающихся.
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20.06.2021 16:52 Ответить
РАЗУМКОВ ты промакашка !!!!
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20.06.2021 17:08 Ответить
Шкода, що ці функції не співпадають з функціями поліції розвинених країн.
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20.06.2021 17:19 Ответить
Сыкотно ЗЕлебобам Чорта трогать.

У чорта в кармане нацжены, мунварты и прочие штурмовые дебоширы, которые могут переодевшись несколько раз и в рядах полиции постоять и матюков на ОП написать.
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20.06.2021 18:09 Ответить
А когда он при олигархе липецком ,,унеможливливав навіть саму можливість для правопорушень,, все всех устраивало и не мешало бесконечным патужным та невпинным телевизионным чоколядным перемогам и не был он тогда ,,чортом,, , а был в доску даже своим и служил правильным соевым пацанам, а не какому то комику аматору из Кривого рога (
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20.06.2021 19:11 Ответить
Авакова пора садить в тюрьму. А Разумков надеется , что Аваков ему ещё пригодится. Люди с подпорченной биографией всегда пользуются спросом у мерзацев у власти.
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20.06.2021 18:24 Ответить
Теперь эти эффективные навыки впору доводить до совершенства в СИЗО.. каким нибудь криминальным авторитетом ... Черт уже готов и созрел давно...
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20.06.2021 18:56 Ответить
рюкзаков, еще ответить не только за рюкзаки, преследование активистов Майдана, волонтеров и ветеранов роSSийско-украинской войны, но и за то, что ПОЛИЦИЮ ДЕКАНОИДЗЕ превратил в мусоров захарченко. Про разумкова можно сказать одно: из человека ещё можно сделать "рыга", из "рыга" человека никогда, вот поэтому оно и вело свою избирательную компанию последовательно на языке агрессора и этим гордится. Всех бывших "рыгов" нужно пересажать в тюрьмы, их последовательная политика привела к потере Крыма и войне.
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20.06.2021 19:02 Ответить
Реформу МВД я прочувствовал на себе. Залезли ко мне в квартиру незваные гости. Приехали сначала одни, потом другие. Я в детстве смотрел фильм "Рожденная революцией". Еще черно-белый. Про становление советской милиции. Короче, почти ничем не отличается. Наган, магнитный порошок для снятия отпечатков, блокнот и ручка, и фотоаппарат. Почти ничем не отличается - это только то, что фотоаппарат сейчас цифровой. Я им говорю, вон там в углу есть следы обуви, снимайте их. Мне улыбнулись, говорят, такое оборудование у нас только где-то в главке одно на Киев.
Точно так-же в 14-м году Авакян разогнал спецов из розыска (при этом пригрел беркутов), набрал сопляков, и снял с довольствия агентурную сеть. В начале этого фильма то-же самое было, когда рабоче-крестьянские жлобы не могли свести концы с концами в розыске, и к ним добровольно пришел на помощь старорежимный сыскарь, которого они сначала хотели расстрелять как контру.
Спасибо, бл*ть большое, господин Авакян, за реформу!
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20.06.2021 19:22 Ответить
Що, вже на нарах?
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20.06.2021 19:31 Ответить
рюкзаков ефективно відлякує інвесторів від України
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20.06.2021 22:24 Ответить
Аваков на своем месте. Спас Харьков, спас Мариуполь и остальной Донбасс и Луганщину. Убирать его с поста все равно, что убрали Порошенко - потом волосы рвать будете.
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20.06.2021 23:16 Ответить
Хотя конечно врагам очень хочется.
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20.06.2021 23:17 Ответить
Ты мусор?
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21.06.2021 10:56 Ответить
Гениально ! И путена -х.йла тоже трогать НЕ следует !!!! ОнО ведь на своем месте . Еще хуже может быть, если убирать его . Так кацапы и считают . Не будет у них х.йла- будет конец света ....о как ..(
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21.06.2021 00:27 Ответить
Мафия бессмертна .когда этот хач сдохнет тогда и про порядок можна думать
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21.06.2021 10:56 Ответить
 
 