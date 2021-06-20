"Аваков - на своем месте. Он достаточно эффективно выполняет свои функции", - Разумков

Министр внутренних дел Арсен Аваков эффективно выполняет свои профессиональные обязанности.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос читателя, почему Верховная Рада не уволила Авакова, информирует Цензор.НЕТ.

"Если позволите мое личное мнение, я думаю, что министр внутренних дел - на своем месте. Он достаточно эффективно выполняет свои функции. Критиковать всех можно. И меня, и его, и народных депутатов Украины. Но я думаю, что он (Арсен Аваков - ред.) соответствует той должности, которую сегодня занимает", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация об отставке Авакова - конспирология и фейк, - ОП

В мае на пресс-конференции по случаю двух лет своего президентства Владимир Зеленский назвал условия увольнения Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

По словам президента, он будет "серьезно говорить с министром" внутренних дел в случае, если суд признает Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко невиновными в убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Это сложный вопрос. Если осудили незаконно, то я буду серьезно говорить с министром, может ли он оставаться в такой ситуации. Нет. Вот и все, и он это знает, и мы понимаем сложность этого процесса", - сказал Зеленский.

Также читайте: "Слуга народа" Корниенко об отставке Авакова: Разговоров таких не слышал, постановлений в Раде не видел

Обвиняемые по делу Шеремета и их защита отвергают все обвинения и обращают внимание на многочисленные разногласия в материалах следствия (министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что разногласий якобы нет). Сторонники обвиняемых, а также широкие круги в волонтерском движении считают обвинения бездоказательными и сфальсифицированными, заявляя, что их дело "шито белыми нитками".

Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с февраля 2014 года.