"Аваков - на своем месте. Он достаточно эффективно выполняет свои функции", - Разумков
Министр внутренних дел Арсен Аваков эффективно выполняет свои профессиональные обязанности.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос читателя, почему Верховная Рада не уволила Авакова, информирует Цензор.НЕТ.
"Если позволите мое личное мнение, я думаю, что министр внутренних дел - на своем месте. Он достаточно эффективно выполняет свои функции. Критиковать всех можно. И меня, и его, и народных депутатов Украины. Но я думаю, что он (Арсен Аваков - ред.) соответствует той должности, которую сегодня занимает", - сказал Разумков.
В мае на пресс-конференции по случаю двух лет своего президентства Владимир Зеленский назвал условия увольнения Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
По словам президента, он будет "серьезно говорить с министром" внутренних дел в случае, если суд признает Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко невиновными в убийстве журналиста Павла Шеремета.
"Это сложный вопрос. Если осудили незаконно, то я буду серьезно говорить с министром, может ли он оставаться в такой ситуации. Нет. Вот и все, и он это знает, и мы понимаем сложность этого процесса", - сказал Зеленский.
Обвиняемые по делу Шеремета и их защита отвергают все обвинения и обращают внимание на многочисленные разногласия в материалах следствия (министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что разногласий якобы нет). Сторонники обвиняемых, а также широкие круги в волонтерском движении считают обвинения бездоказательными и сфальсифицированными, заявляя, что их дело "шито белыми нитками".
Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с февраля 2014 года.
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Двойное отрицание путает иногда носителей языка, а не носителям языка вообще мозги выворачивает.
Невже разумков у авакова на "гачку".
ми зрозумієм
Намертво вросла в кресло, смердячая мусарюга!
Нацкорпус встанет в первых рядах бок о бок с полицией в борьбе с патриотами!
ну, собственно, он сам это и сделал
отправить наконец то свету-бровистку из рады в родную паликмахтерскую,
а монику в 95й с приличной пианиной?
Шалун рюкзачний.
А Авакін ще сидить.
Смотрюсь в анфас и в профиль!
Я: " дам - приму"!
Я все могу!
Д. Разумков - яркий представитель класса политических пресмыкающихся.
У чорта в кармане нацжены, мунварты и прочие штурмовые дебоширы, которые могут переодевшись несколько раз и в рядах полиции постоять и матюков на ОП написать.
Точно так-же в 14-м году Авакян разогнал спецов из розыска (при этом пригрел беркутов), набрал сопляков, и снял с довольствия агентурную сеть. В начале этого фильма то-же самое было, когда рабоче-крестьянские жлобы не могли свести концы с концами в розыске, и к ним добровольно пришел на помощь старорежимный сыскарь, которого они сначала хотели расстрелять как контру.
Спасибо, бл*ть большое, господин Авакян, за реформу!