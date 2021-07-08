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Новини Силовики
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Зеленський присвоїв звання генерала чотирьом полковникам Нацполіції

Зеленський присвоїв звання генерала чотирьом полковникам Нацполіції

Президент Володимир Зеленський присвоїв спеціальне звання генерала поліції третього рангу чотирьом полковникам Національної поліції.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом спеціальне звання генерала поліції третього рангу присвоєно заступнику голови Нацполіції Василю Тетері; начальнику Департаменту стратегічних розслідувань (міжрегіональний територіальний орган) НП Руслану Марчуку; начальнику ГУ НП в Київській області Андрію Небитову і ГУ НП у Львівській області Олександру Шляхтоському.

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Автор: 

звання (117) Зеленський Володимир (23973) Нацполіція (15205) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+13
баевые генералы
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08.07.2021 19:28
+11
Зеленский присвоил звание генерала четырем полковникам Нацполиции - Цензор.НЕТ 6458
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08.07.2021 19:40
+7
ну так звичайно - ці ж служать режиму ....
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08.07.2021 19:25
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Генерал МВС Пукач сидить в тюрмі, те саме буде і з іншими!
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08.07.2021 19:22 Відповісти
ну так звичайно - ці ж служать режиму ....
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08.07.2021 19:25 Відповісти
баевые генералы
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08.07.2021 19:28 Відповісти
Ага, отбивали бабло у граждан.
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08.07.2021 19:30 Відповісти
Зеленский присвоил звание генерала четырем полковникам Нацполиции - Цензор.НЕТ 6458
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08.07.2021 19:40 Відповісти
и вместе с этими генералами клянчить вступления в ЕС и НАТО ....)))....клоуны!))
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08.07.2021 20:00 Відповісти
На полицию не надейся, когда прижмут тебя - не помогут., даже если ты их генералами сделаешь.
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08.07.2021 19:31 Відповісти
Бей енералов!!!
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08.07.2021 19:34 Відповісти
Да пора б уж звание маршала полиции учреждать с такими темпами поощрений в званиях.
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08.07.2021 19:36 Відповісти
Собак треба вчасно та добре годувати !!!)))
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08.07.2021 19:51 Відповісти
"А отец говорил ,у меня генераааал".
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08.07.2021 19:52 Відповісти
Вава. Не допоможе. Не захистять. Втечуть.
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08.07.2021 20:00 Відповісти
Перші й зрадять.
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08.07.2021 20:21 Відповісти
Це в нас вміють генеральські званя роздавати ,а ще заслжених та народних артистів присвоювати та докторські і кандидатські присвоювати крана абсурду.
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08.07.2021 20:01 Відповісти
Ще співунам Героїв України присвоювати.
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08.07.2021 20:17 Відповісти
Тоха напрягся, могут наградить.
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08.07.2021 20:22 Відповісти
Люди змушені озброюватись щоб хоч якось захистити себе та свої сімї від злочинних посягань а цим паразитам "лампаси нацепили"... Нализали... І де ж ті армії що "перемогли злочинність"?
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08.07.2021 20:45 Відповісти
Зеленьій вьішкребок, лишать тебя дев... статуса будут не генеральі нацполиции, а солдатьі и офицерьі ВСУ.
Помни о етом, зеленьій козел.
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08.07.2021 20:46 Відповісти
Це пінцет то ми в NATO чи ....
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08.07.2021 20:48 Відповісти
Чергова шобла дармоїдів і бездарів на наші податки. А толку, як із цапа вовни...
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08.07.2021 20:50 Відповісти
Дармоїди - найкраще визначення. В 2014 в Україні було 3 підстаркувати "злодія в законі" на "дожитії". Сьогодні таких чортів зафіксовано офіційно 107. І всі вони з **********!!! За це вони отримали "генеральські лампаси"?
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08.07.2021 20:58 Відповісти
Почему это "третьего ранга" ? Шо ,уже и ранги жалеет ? Присваивать надо от души..никак не меньше первого или маршала...
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08.07.2021 21:10 Відповісти
Януковощ теж надіявся на ментів і внутрішні війська, розвалюючи при цьому ЗСУ,
клоун йде тим же шляхом....
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08.07.2021 21:55 Відповісти
Єто настоящие боевые генералы, потому как бубочка воюет не с Московией, а со своим народом.
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08.07.2021 22:03 Відповісти
..менты- генералы, это уже оксюморон какой то ..армейские, вы к этому как?)...знавал одного полковника мылыцыи, насальника одного из районных околотков, так он табл. умножен. не знал))) ..на пенсии вышел, размером эквивалентным 1тыс. дол.
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08.07.2021 22:05 Відповісти
Прикармлевает мусоров .думает спасут .от висельницы .да они еще табурет быбивать будут из под ног картавого ..
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08.07.2021 22:11 Відповісти
Зеленський присвоїв звання генерала чотирьом полковникам Нацполіції - Цензор.НЕТ 7295
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09.07.2021 00:05 Відповісти
вовка-морковка, спереди винтовка, сзади кинжал, а сам как генерал!
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09.07.2021 00:30 Відповісти
Пси режиму.
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09.07.2021 08:36 Відповісти
Присвоил вице-президент, а клоун только расписался
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12.07.2021 11:36 Відповісти
 
 