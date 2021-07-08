Зеленський присвоїв звання генерала чотирьом полковникам Нацполіції
Президент Володимир Зеленський присвоїв спеціальне звання генерала поліції третього рангу чотирьом полковникам Національної поліції.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з документом спеціальне звання генерала поліції третього рангу присвоєно заступнику голови Нацполіції Василю Тетері; начальнику Департаменту стратегічних розслідувань (міжрегіональний територіальний орган) НП Руслану Марчуку; начальнику ГУ НП в Київській області Андрію Небитову і ГУ НП у Львівській області Олександру Шляхтоському.
Топ коментарі
+13 Aleksandr Ermak
показати весь коментар08.07.2021 19:28
+11 Иванов Юрий #386693
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+7 я гражданин Украины
показати весь коментар08.07.2021 19:25
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Помни о етом, зеленьій козел.
клоун йде тим же шляхом....