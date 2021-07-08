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Задержан фальшивомонетчик из санкционного списка СНБО, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу, которая занималась сбытом крупных сумм поддельных денег. Фальшивые банкноты не идентифицировались как подделка даже устройством для проверки денег.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что организатор схемы - гражданин РФ, который фигурирует в санкционных списках СНБО и считается "криминальным авторитетом".

Также в преступную группировку входили и другие граждане РФ и Украины. Они сбывали фальшивые банкноты, которые поступали в Украину из-за границы, ниже номинальной стоимости.

Сотрудники СБУ задержали организатора и одного из участников группировки.

По месту жительства, регистрации и в личных автомобилях фигурантов проведено санкционированные обыски.

Сейчас обоим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения денежного залога.

Мероприятия осуществлялись совместно с СУ ГУ ЧП в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

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Автор: 

вор в законе (314) криминалитет (602) СБУ (19931)


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скоро начнут задерживать всех злодеев
Задержан фальшивомонетчик из санкционного списка СНБО, - СБУ - Цензор.НЕТ 1001
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08.07.2021 19:57 Ответить
Ну так тупин внесет залог и адьюс, они волшебным образом окажутся на срассее. А вот в ненавистной Америке, это для ватанов в Украине информация, такие преступления против государства рассматриваются жестко и без возможности внесения залога.
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08.07.2021 19:59 Ответить
А когда бакановские чертоловы задержат преступника из санкционного списка сша - каломойше?!
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08.07.2021 20:00 Ответить
Фальшивые банкноты не идентифицировались как подделка даже устройством для проверки денег, потому что это настоящие деньги но в вещдоках окажутся конечно же фальшивые.
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08.07.2021 20:11 Ответить
 
 