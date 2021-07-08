Затримано фальшивомонетника з санкційного списку РНБО, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки України викрила злочинну групу, яка займалася збутом великих сум підроблених грошей. Фальшиві банкноти не ідентифікувалися як підробка навіть пристроєм для перевірки грошей.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

Встановлено, що організатор схеми – громадянин РФ, який фігурує в санкційних списках РНБО і вважається "кримінальним авторитетом".

Також до злочинного угруповання входили й інші громадяни РФ та України. Вони збували фальшиві банкноти, які надходили в Україну з-за кордону, нижче номінальної вартості.

Співробітники СБУ затримали організатора та одного з учасників угруповання.

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За місцями проживання, реєстрації та в особистих автомобілях фігурантів проведено санкціоновані обшуки.

Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення грошової застави.

Заходи здійснювались спільно із СУ ГУ НП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.