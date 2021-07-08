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Книга Мендель называется "Каждый из нас президент". СКРИНШОТ

Книга Мендель называется

Произведение экс-пресс-секретаря Зеленского будет продаваться по 190 грн.

Название книги Юлия Мендель анонсировала в своих соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Книга "Каждый из нас президент" вышла в издательстве "Клуб семейного досуга". В ней 288 страниц. На сайте указано, что книга скоро появится в продаже, пока на нее можно оформить предзаказ.

Судя по описанию, значительная часть произведения посвящена автобиографии Мендель. "История девушки, которой говорили, что нельзя поступить в университет без взятки, но она не имела денег на взятку и поступила. Ездившей за первой шенгенской визой, которую, живя в Киеве с регистрацией в Херсоне, надо было получать в Донецке. И которая теперь летает по безвизу. Той украинки, которой бесконечно твердили "ты же девочка", апеллируя к провинциальным общественным стандартам и которой удалось сохранить индивидуальность, чтобы впоследствии чувствовать себя на равных в мире мужчин. И в мире новой украинской политики, открытой и прозрачной. Где каждый человек, независимо от статуса, может изменить страну к лучшему", - гласит аннотация.

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На сайте издателя книга находится в разделе "История и факты". Указано, что вместе с прозведением Мендель часто покупают книги Грушевского и Черчилля, а также работу о Чингис-хане.

Книга Мендель называется Каждый из нас президент 01
Книга Мендель называется Каждый из нас президент 02
Книга Мендель называется Каждый из нас президент 03
Книга Мендель называется Каждый из нас президент 04

Автор: 

книги (630) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+40
Очередной бред сивой кобылы...
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08.07.2021 21:17
+31
кожен із вас наркоман. да зєпупенки?
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08.07.2021 21:17
+28
Книга Мендель называется "Каждый из нас президент" - Цензор.НЕТ 4545
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08.07.2021 21:18
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Страница 2 из 2
Наша родная, украинская Моника Левински....
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08.07.2021 22:46 Ответить
Книжка Мендель тянет на приложение к учебнику по психиатрии, как иллюстрация диагноза "мания величия в период обострения". В книге рассказывается от первого лица, как пациентка стала считать себя президентом....И всех окружающих.... Очень интересный случай с психиатрической точки зрения....
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08.07.2021 22:49 Ответить
проШмендель
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08.07.2021 23:00 Ответить
Особливо сподобалось про безвіз. Наче ця кур.... має до нього стосунок!
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08.07.2021 23:00 Ответить
Викличте санітарів цій припи..ній!
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08.07.2021 23:04 Ответить
А знаете, зачем она книжку якобы насочиняла? Потому что за неё можно гонорары и роялти получать. Вот там надо за руками следить.
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08.07.2021 23:18 Ответить
А в книжке будут картинки как она делала карьеру по аналогии с Черчиллем
с большой толстой сигарой во рту ?
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08.07.2021 23:21 Ответить
Ви таки раскриваете государгственную тайну.
Никто не должен знать, кто там засел.
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09.07.2021 01:33 Ответить
Ви таки антисемит
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09.07.2021 06:24 Ответить
Еще один " писатель"..., меендеель прости господи...
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08.07.2021 23:28 Ответить
Буду краток..Книга должна называться так - "Каждый из нас - ********** !!!"
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08.07.2021 23:47 Ответить
Чекайте скоро в продажі книга
Книжка Мендель називається "Кожен із нас президент". - Цензор.НЕТ 2557
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08.07.2021 23:51 Ответить
Подвид «наркопед обыкновенный»?
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09.07.2021 05:59 Ответить
на..я рекламувати цю клушу?
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09.07.2021 00:06 Ответить
То все у віршах, чи просто так, на вуличній фєні?
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09.07.2021 00:07 Ответить
Если бы она мне заплатила 190 гривен тогда я бы ещё подумал взять её книгу или нет...
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09.07.2021 00:11 Ответить
но читать не стал бы ни за какие деньги
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09.07.2021 00:12 Ответить
укркудиляндия паралельные миры обрирать нас лошар великий не он
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09.07.2021 00:36 Ответить
Кто знает - какой там тираж ? Рассмешите публику !
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09.07.2021 00:45 Ответить
Кожен з вас - наркоман!
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09.07.2021 00:47 Ответить
Каждый из вас - шавка Коломойского и его хмуесос.
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09.07.2021 01:14 Ответить
Зе-наркомани реально думають, що вони якісь видатні політичні діячі, що навіть прес-секретутка-селючка книги видає)))))
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09.07.2021 01:19 Ответить
А історія про 2 твіти і курс долара увійшла сюди чи про це буде видано окрему книга?
Дуже хочу знати, будь ласка, це дуже важливо.
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09.07.2021 01:21 Ответить
А чего не "Анал - табу!"?
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09.07.2021 01:28 Ответить
Кто знает, может, для нее и не табу...
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09.07.2021 07:30 Ответить
А Мендель будет подписывать проданные экземпляры ?
Где это будет проходить ?
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09.07.2021 01:31 Ответить
Бу-га-га-га - книга-самолайк... Збоченка какая-то...ХЕХ... ЗЫ... еще и задекольтировала свое несчастьице на титульной странице - это полный АБЫРВАЛГ ... дайте ей селедки , вместо гонорара... Если не секрет, кто понес затраты на публикацию черти-какого контента.
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09.07.2021 01:43 Ответить
И смотрит с титульной страницы налево, еще и боком - это шо-та и с чем-то...ЗЫ ...Самое главное, шо зебуины не выдерживают прямой взгляд , уводят глаза в сторону. Кто не верит, посмотрите, а хотя бы бубочцi у вiчi, sure, взгляд отведет в сторону, потом поделитесь впечатлением.
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09.07.2021 01:50 Ответить
На титульной обложке она в деловом халате в полоску поверх ночной рубашки.
Ничего не поделаешь: специфика работы на должности "хорошей девочки".
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09.07.2021 06:22 Ответить
Бомж торчит из-под брезента,
рожа - точно президента...
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09.07.2021 07:32 Ответить
190 гривень? Я Чорногуза "Аристократ з Вапнярки" торік купив за 49 гривень нову, так в ній 475 сторінок чудового українського гумору, а це опудало в твітері два слова в речення не складе. Єдине про що вона може написати так це те на скільки см вона вміє заковтувати.
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09.07.2021 08:39 Ответить
наступний крок дисертація "Як насосати на пресекретаря наркомана".
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09.07.2021 08:56 Ответить
Капець.
Обличчя нової країни.
Помилка вже в назві. Не "із" а "з".
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09.07.2021 09:35 Ответить
Так и не понятно - покупать книжку на подарок или не покупать.
Тёще.
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09.07.2021 11:40 Ответить
пожалуйста.... печатайте сей опус на туалетной бумаге.....
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09.07.2021 18:23 Ответить
Все! Завтра переезжаю на Банковую.
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09.07.2021 21:22 Ответить
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