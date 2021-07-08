Книга Мендель называется "Каждый из нас президент". СКРИНШОТ
Произведение экс-пресс-секретаря Зеленского будет продаваться по 190 грн.
Название книги Юлия Мендель анонсировала в своих соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Книга "Каждый из нас президент" вышла в издательстве "Клуб семейного досуга". В ней 288 страниц. На сайте указано, что книга скоро появится в продаже, пока на нее можно оформить предзаказ.
Судя по описанию, значительная часть произведения посвящена автобиографии Мендель. "История девушки, которой говорили, что нельзя поступить в университет без взятки, но она не имела денег на взятку и поступила. Ездившей за первой шенгенской визой, которую, живя в Киеве с регистрацией в Херсоне, надо было получать в Донецке. И которая теперь летает по безвизу. Той украинки, которой бесконечно твердили "ты же девочка", апеллируя к провинциальным общественным стандартам и которой удалось сохранить индивидуальность, чтобы впоследствии чувствовать себя на равных в мире мужчин. И в мире новой украинской политики, открытой и прозрачной. Где каждый человек, независимо от статуса, может изменить страну к лучшему", - гласит аннотация.
На сайте издателя книга находится в разделе "История и факты". Указано, что вместе с прозведением Мендель часто покупают книги Грушевского и Черчилля, а также работу о Чингис-хане.
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с большой толстой сигарой во рту ?
Никто не должен знать, кто там засел.
Дуже хочу знати, будь ласка, це дуже важливо.
Где это будет проходить ?
Ничего не поделаешь: специфика работы на должности "хорошей девочки".
рожа - точно президента...
Обличчя нової країни.
Помилка вже в назві. Не "із" а "з".
Тёще.