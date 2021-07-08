Книжка Мендель називається "Кожен із нас президент".. СКРИНШОТ

Твір експрессекретарки Зеленського продаватиметься по 190 грн.

Назву книги Юлія Мендель анонсувала у своїх соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Книга "Кожен із нас президент" вийшла у видавництві "Клуб сімейного дозвілля". У ній 288 сторінок. На сайті вказано, що книга скоро з'явиться у продажу, поки на неї можна оформити попереднє замовлення.

Судячи з опису, значна частина твору присвячена автобіографії Мендель. "Історія дівчини, якій говорили, що не можна вступити до університету без хабаря, але вона не мала грошей на хабар і вступила. Тієї, яка їздила по першу шенґенську візу, що її, мешкаючи в Києві з реєстрацією в Херсоні, треба було отримувати в Донецьку. І яка тепер літає за безвізом. Тієї українки, якій без упину твердили "ти ж дівчинка", апелюючи до провінційних суспільних стандартів, і якій вдалося зберегти індивідуальність, щоб згодом почуватися рівнею в світі чоловіків. І в світі нової української політики, відкритої та прозорої. Де кожна людина, незалежно від статусу, може змінити країну на краще", - свідчить анотація.

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На сайті видавця книга розміщена в розділі "Історія і факти". Зазначено, що разом із твором Мендель часто купують книги Грушевського і Черчілля, а також роботу про Чингіз-хана.







