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Книжка Мендель називається "Кожен із нас президент".. СКРИНШОТ

Книжка Мендель називається

Твір експрессекретарки Зеленського продаватиметься по 190 грн.

Назву книги Юлія Мендель анонсувала у своїх соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Книга "Кожен із нас президент" вийшла у видавництві "Клуб сімейного дозвілля". У ній 288 сторінок. На сайті вказано, що книга скоро з'явиться у продажу, поки на неї можна оформити попереднє замовлення.

Судячи з опису, значна частина твору присвячена автобіографії Мендель. "Історія дівчини, якій говорили, що не можна вступити до університету без хабаря, але вона не мала грошей на хабар і вступила. Тієї, яка їздила по першу шенґенську візу, що її, мешкаючи в Києві з реєстрацією в Херсоні, треба було отримувати в Донецьку. І яка тепер літає за безвізом. Тієї українки, якій без упину твердили "ти ж дівчинка", апелюючи до провінційних суспільних стандартів, і якій вдалося зберегти індивідуальність, щоб згодом почуватися рівнею в світі чоловіків. І в світі нової української політики, відкритої та прозорої. Де кожна людина, незалежно від статусу, може змінити країну на краще", - свідчить анотація.

Читайте також: Мендель опублікувала уривок зі своєї книги з роздумами про мовне питання

На сайті видавця книга розміщена в розділі "Історія і факти". Зазначено, що разом із твором Мендель часто купують книги Грушевського і Черчілля, а також роботу про Чингіз-хана.

Книжка Мендель називається Кожен із нас президент. 01
Книжка Мендель називається Кожен із нас президент. 02
Книжка Мендель називається Кожен із нас президент. 03
Книжка Мендель називається Кожен із нас президент. 04

Автор: 

книги (446) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+40
Очередной бред сивой кобылы...
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08.07.2021 21:17
+31
кожен із вас наркоман. да зєпупенки?
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08.07.2021 21:17
+28
Книга Мендель называется "Каждый из нас президент" - Цензор.НЕТ 4545
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08.07.2021 21:18
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Наша родная, украинская Моника Левински....
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08.07.2021 22:46 Відповісти
Книжка Мендель тянет на приложение к учебнику по психиатрии, как иллюстрация диагноза "мания величия в период обострения". В книге рассказывается от первого лица, как пациентка стала считать себя президентом....И всех окружающих.... Очень интересный случай с психиатрической точки зрения....
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08.07.2021 22:49 Відповісти
проШмендель
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08.07.2021 23:00 Відповісти
Особливо сподобалось про безвіз. Наче ця кур.... має до нього стосунок!
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08.07.2021 23:00 Відповісти
Викличте санітарів цій припи..ній!
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08.07.2021 23:04 Відповісти
А знаете, зачем она книжку якобы насочиняла? Потому что за неё можно гонорары и роялти получать. Вот там надо за руками следить.
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08.07.2021 23:18 Відповісти
А в книжке будут картинки как она делала карьеру по аналогии с Черчиллем
с большой толстой сигарой во рту ?
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08.07.2021 23:21 Відповісти
Ви таки раскриваете государгственную тайну.
Никто не должен знать, кто там засел.
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09.07.2021 01:33 Відповісти
Ви таки антисемит
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09.07.2021 06:24 Відповісти
Еще один " писатель"..., меендеель прости господи...
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08.07.2021 23:28 Відповісти
Буду краток..Книга должна называться так - "Каждый из нас - ********** !!!"
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08.07.2021 23:47 Відповісти
Чекайте скоро в продажі книга
Книжка Мендель називається "Кожен із нас президент". - Цензор.НЕТ 2557
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08.07.2021 23:51 Відповісти
Подвид «наркопед обыкновенный»?
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09.07.2021 05:59 Відповісти
на..я рекламувати цю клушу?
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09.07.2021 00:06 Відповісти
То все у віршах, чи просто так, на вуличній фєні?
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09.07.2021 00:07 Відповісти
Если бы она мне заплатила 190 гривен тогда я бы ещё подумал взять её книгу или нет...
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09.07.2021 00:11 Відповісти
но читать не стал бы ни за какие деньги
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09.07.2021 00:12 Відповісти
укркудиляндия паралельные миры обрирать нас лошар великий не он
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09.07.2021 00:36 Відповісти
Кто знает - какой там тираж ? Рассмешите публику !
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09.07.2021 00:45 Відповісти
Кожен з вас - наркоман!
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09.07.2021 00:47 Відповісти
Каждый из вас - шавка Коломойского и его хмуесос.
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09.07.2021 01:14 Відповісти
Зе-наркомани реально думають, що вони якісь видатні політичні діячі, що навіть прес-секретутка-селючка книги видає)))))
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09.07.2021 01:19 Відповісти
А історія про 2 твіти і курс долара увійшла сюди чи про це буде видано окрему книга?
Дуже хочу знати, будь ласка, це дуже важливо.
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09.07.2021 01:21 Відповісти
А чего не "Анал - табу!"?
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09.07.2021 01:28 Відповісти
Кто знает, может, для нее и не табу...
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09.07.2021 07:30 Відповісти
А Мендель будет подписывать проданные экземпляры ?
Где это будет проходить ?
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09.07.2021 01:31 Відповісти
Бу-га-га-га - книга-самолайк... Збоченка какая-то...ХЕХ... ЗЫ... еще и задекольтировала свое несчастьице на титульной странице - это полный АБЫРВАЛГ ... дайте ей селедки , вместо гонорара... Если не секрет, кто понес затраты на публикацию черти-какого контента.
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09.07.2021 01:43 Відповісти
И смотрит с титульной страницы налево, еще и боком - это шо-та и с чем-то...ЗЫ ...Самое главное, шо зебуины не выдерживают прямой взгляд , уводят глаза в сторону. Кто не верит, посмотрите, а хотя бы бубочцi у вiчi, sure, взгляд отведет в сторону, потом поделитесь впечатлением.
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09.07.2021 01:50 Відповісти
На титульной обложке она в деловом халате в полоску поверх ночной рубашки.
Ничего не поделаешь: специфика работы на должности "хорошей девочки".
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09.07.2021 06:22 Відповісти
Бомж торчит из-под брезента,
рожа - точно президента...
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09.07.2021 07:32 Відповісти
190 гривень? Я Чорногуза "Аристократ з Вапнярки" торік купив за 49 гривень нову, так в ній 475 сторінок чудового українського гумору, а це опудало в твітері два слова в речення не складе. Єдине про що вона може написати так це те на скільки см вона вміє заковтувати.
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09.07.2021 08:39 Відповісти
наступний крок дисертація "Як насосати на пресекретаря наркомана".
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09.07.2021 08:56 Відповісти
Капець.
Обличчя нової країни.
Помилка вже в назві. Не "із" а "з".
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09.07.2021 09:35 Відповісти
Так и не понятно - покупать книжку на подарок или не покупать.
Тёще.
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09.07.2021 11:40 Відповісти
пожалуйста.... печатайте сей опус на туалетной бумаге.....
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09.07.2021 18:23 Відповісти
Все! Завтра переезжаю на Банковую.
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09.07.2021 21:22 Відповісти
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