США достигли своих целей в Афганистане и выводят свои войска, - Псаки

США достигли целей в Афганистане, которые ставились при введении войск 20 лет назад. Теперь в интересах национальной безопасности нужно, чтобы афганские власти самостоятельно контролировали ситуацию в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Мы сделали то, что хотели. У нас не праздник. Мы чувствуем, что в интересах нашей национальной безопасности вернуть наших военных домой, и чтобы силы Афганистана были ответственны за ситуацию в стране", - сказала она в ходе брифинга.

Псаки отметила, что вводя 20 лет назад военный контингент США в Афганистан, перед ними ставились задачи по уничтожению террористов, атаковавших Нью-Йорк 11 сентября 2001. Кроме того, была цель привлечь к ответственности лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена и ограничить возможности террористической организации угрожать США.

При этом она отметила, что после вывода американских военных США продолжат помогать властям Афганистана.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что американские войска будут выведены из Афганистана до 11 сентября.

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