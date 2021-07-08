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США достигли своих целей в Афганистане и выводят свои войска, - Псаки

США достигли своих целей в Афганистане и выводят свои войска, - Псаки

США достигли целей в Афганистане, которые ставились при введении войск 20 лет назад. Теперь в интересах национальной безопасности нужно, чтобы афганские власти самостоятельно контролировали ситуацию в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Мы сделали то, что хотели. У нас не праздник. Мы чувствуем, что в интересах нашей национальной безопасности вернуть наших военных домой, и чтобы силы Афганистана были ответственны за ситуацию в стране", - сказала она в ходе брифинга.

Псаки отметила, что вводя 20 лет назад военный контингент США в Афганистан, перед ними ставились задачи по уничтожению террористов, атаковавших Нью-Йорк 11 сентября 2001. Кроме того, была цель привлечь к ответственности лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена и ограничить возможности террористической организации угрожать США.

При этом она отметила, что после вывода американских военных США продолжат помогать властям Афганистана.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что американские войска будут выведены из Афганистана до 11 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Байдена планирует вывести войска из Афганистана до сентября

Автор: 

Афганистан (605) США (26860) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+14
Первыми в Таджикстан побежали от талибов афганские погранцы. Следом рванет афганская армия с колоннами беженцев. А Таджикстан - член одкб. Так шо уходом из Афганистана Штаты подложили под ********* и его прихлебателей неплохую бомбочку. Кушайте, не обляпайтесь.
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08.07.2021 21:45
+8
Совдепи витримали 10 років війни. Янкі цілих 20 років. А от результат один і самий. Тікають несолоно хлібавши. А їх маріонетки отримають розпеченого лома в анал.
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08.07.2021 21:43
+7
Афгану как раз ничего не грозит. Эта многострадальная земля никому не нужна!
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08.07.2021 21:40
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А там є що перемагати? Там ж біороботи живуть,в яких ніц немає.
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08.07.2021 22:49 Ответить
Ви щось переплутали. Біоробот живе у Білому домі. На батарейках. Але, судячи з його останніх коників, дєдушку жо невдовзі доправлять до будинку престарілих з важкою стадією альцгеймера і паркінсона.
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09.07.2021 08:42 Ответить
в принципе президент байден сегодня сделал то, что надо было сделать сразу после уничтожения того усамы бен ладена. большего они просто не в состоянии были сделать в горной чуждой враждебной им стране с горами и партизанами.
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09.07.2021 18:31 Ответить
↗шойгу пора надевать кепку адольфа и начинать уже резать верблюдов
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08.07.2021 21:56 Ответить
Сами вооружили моджахеддов против армии СССР.
Сами потом же и отгребали. Если бы выступили тогда на стороне СССР. Политика, мля.
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08.07.2021 22:03 Ответить
Македонский победил. И его очень любят в Азии. У них даже имя Искандер стало популярным. Греки принесли им культуру. А ислама тогда еще не было.
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08.07.2021 23:10 Ответить
Победил в краткосрочной перспективе как СССР или США и если бы он молодым не умер его бы тоже оттуда выбили
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08.07.2021 23:12 Ответить
но это же до ислама было. Тогда афганцы были буддистами.
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08.07.2021 23:14 Ответить
Вроде Зороастризм был основной религией персидской империи в которую тогда входил Афганистан.. но я не знаю точно) может и буддистами.
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08.07.2021 23:19 Ответить
зороастрийцы там тоже были. И индуисты, но особенно процветал буддизм. Талибы в 2001 взорвали Бамианские статуи Будды, высеченные в скалах. А до этого планомерно было уничтожено все, связанное с другими религиями. Вообще, если где-то поселяются пуштуны - всем кирдык.
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08.07.2021 23:32 Ответить
Да. Было такое. Помню. Талибам даже большие деньги предлагали за сохранение этих исторических памятников но они все равно уничтожили их.
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08.07.2021 23:34 Ответить
Хорошая мина при плохой игре. СССР получила облом в Афганистане, разворошив там осиное гнездо, и пришлось уносить ноги.. Потом пришли американцы, но и у них ничего не вышло, как впрочем и во Вьетнаме и в Ираке.. В общем " пришел, увидел, победил" здесь не катит. Думаю что у "подбрюшья Раши" ( в Средней Азии), а значит и у них самих со временем появятся большие проблемы.Как впрочем и в китайском Синьцзяне.
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08.07.2021 23:23 Ответить
Во Вьетнаме шла война с совками, и у америкацев получилось
совков в конце концов развалить.
"И ето правильно", - как говорил Горбачёв.
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09.07.2021 01:05 Ответить
Это как... Американцы бежали в Северном Вьетнаме против коммунистов ничего не получилось.. Потом потеряли и Южный Вьетнам .. экстренно от туда эвакуировались и увезли кого смогли.. Остальных бросили на произвол судьбы в лапы коммунистов ( как сейчас бросают в лапы Талибана своих сторонников) Вьетнам объединился под властью коммунистов Северного Вьетнама и до сих пор там они правят. ( кроме этого это все привело к победе коммунистов в Лаосе и на какое то время в Камбодже ( Кампучии) Так что у американцев ТАМ" ничего не получилось" совершенно., все наоборот, полный провал и позор.. Что то вы запутались. По сути коммунистические режимы сейчас сохранились в Китае, Вьетнаме, Кубе, Лаосе и Сев. Корее.
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09.07.2021 10:07 Ответить
Да да , Псаки , закопали в песок 800 миллиардов и ушли . Дело сделано .
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08.07.2021 23:53 Ответить
США на свои гуляют - захотят - снова войдут в любой момент.
И потратят не 800, а 1800 млрд. - тебя давит жаба ?
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09.07.2021 01:07 Ответить
Статья про Афганистан.
Но и с Вьетнамом можно спокойно повторить - у вьетнамцев слишком кривенькие и вялые после "Agent Orange"
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09.07.2021 06:04 Ответить
Кроме того, Вьетнам стал рыночной страной - совок там успешно побеждён.
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09.07.2021 06:20 Ответить
Китай тоже рыночное государство но тоталитарное коммунистическое правление там осталось. "Совок побежден".. смешно.. а "ГУЛАГ" остался...
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09.07.2021 10:09 Ответить
Если ты так зациклен на Вьетнаме и его преданности России, то можешь не прятаться
за американским флажком. Пионерский галстук поправь. И погладь.
Вьетнам стал капиталистическим - как Америка.
Это и есть победа США над совками.
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09.07.2021 06:31 Ответить
Экономика РЫНОЧНАЯ, и коммуняцкие бейджики этого не меняют.
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09.07.2021 06:53 Ответить
с него американец как с члена тяж
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09.07.2021 08:00 Ответить
благо тебе уже не надо доказывать в кацапском шайтанате что ты не лох... это ты уже доказал
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09.07.2021 08:04 Ответить
ну теперь кацапам придется закрывать дыру на границе своей жопой.... или как они привыкли начать лизать ее... и набиваться талибам в друзья и принимать их в москве а потом еще нарезать надел в сибири... а **** империя мать ее ...
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09.07.2021 08:08 Ответить
Там это. Куча видео расстрелов и казней афганцев, кто был вместе с властью. Вы то своих целей добились, говорите, а людям сейчас кирдык.
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09.07.2021 00:17 Ответить
"Мы чувствуем, что в интересах нашей национальной безопасности вернуть наших военных домой". Вводили войска в целях нацбезопасности, 20 лет присутствовали в целях нацбезопасности, а теперь выводят войска в целях нацбезопасности. Железная Логика...
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09.07.2021 03:57 Ответить
На этой логике заметно сказывается ********** поведение кремля.
Ну вот США и присунули московитам проблемку.
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09.07.2021 06:01 Ответить
так уже пригласили в гости талибов .. сегодня на рамблере новость... мол это переговоры а не визит... мочить в туалетах уже не актуально... жопу решили ладошкой не мытую прикрыть...
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09.07.2021 08:02 Ответить
Цель была достигнута 2 мая 2011 года. Какого чёрта мы там еще десять лет делали - х.з.
По хорошему надо было бы разбомбить эту задницу мира к ипеням еще в 2001 и забыть о ней.
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09.07.2021 05:43 Ответить
Эта задница должна ещё хорошенько попортить воздух России.
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09.07.2021 06:42 Ответить
Если цель заключалась в том, чтобы потратить триллион долларов и ничего не добиться, то да.
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09.07.2021 08:43 Ответить
США тратят свои заработанные и могут потратить ещё. Имеют право.
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09.07.2021 11:33 Ответить
КАКИХ целей??!
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09.07.2021 11:50 Ответить
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