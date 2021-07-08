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США досягли своїх цілей в Афганістані і виводять свої війська, - Псакі

США досягли своїх цілей в Афганістані і виводять свої війська, - Псакі

США досягли цілей в Афганістані, які ставилися при введенні військ 20 років тому. Тепер в інтересах національної безпеки потрібно, щоб афганська влада самостійно контролювала ситуацію в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Ми зробили те, що хотіли. У нас не свято. Ми відчуваємо, що в інтересах нашої національної безпеки повернути наших військових додому, і щоб сили Афганістану були відповідальні за ситуацію в країні", - сказала вона в ході брифінгу.

Псакі додала, що вводячи 20 років тому військовий контингент США в Афганістан, перед ними ставилися завдання зі знищення терористів, які атакували Нью-Йорк 11 вересня 2001 року. Крім того, була мета притягнути до відповідальності лідера "Аль-Каїди" Усами бен Ладена і обмежити можливості терористичної організації погрожувати США.

При цьому вона зазначила, що після виведення американських військових США продовжать допомагати владі Афганістану.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що американські війська будуть виведені з Афганістану до 11 вересня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Байдена планує вивести війська з Афганістану до вересня

Автор: 

Афганістан (491) США (23065) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+14
Первыми в Таджикстан побежали от талибов афганские погранцы. Следом рванет афганская армия с колоннами беженцев. А Таджикстан - член одкб. Так шо уходом из Афганистана Штаты подложили под ********* и его прихлебателей неплохую бомбочку. Кушайте, не обляпайтесь.
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08.07.2021 21:45
+8
Совдепи витримали 10 років війни. Янкі цілих 20 років. А от результат один і самий. Тікають несолоно хлібавши. А їх маріонетки отримають розпеченого лома в анал.
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08.07.2021 21:43
+7
Афгану как раз ничего не грозит. Эта многострадальная земля никому не нужна!
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08.07.2021 21:40
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А там є що перемагати? Там ж біороботи живуть,в яких ніц немає.
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08.07.2021 22:49 Відповісти
Ви щось переплутали. Біоробот живе у Білому домі. На батарейках. Але, судячи з його останніх коників, дєдушку жо невдовзі доправлять до будинку престарілих з важкою стадією альцгеймера і паркінсона.
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09.07.2021 08:42 Відповісти
в принципе президент байден сегодня сделал то, что надо было сделать сразу после уничтожения того усамы бен ладена. большего они просто не в состоянии были сделать в горной чуждой враждебной им стране с горами и партизанами.
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09.07.2021 18:31 Відповісти
↗шойгу пора надевать кепку адольфа и начинать уже резать верблюдов
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08.07.2021 21:56 Відповісти
Сами вооружили моджахеддов против армии СССР.
Сами потом же и отгребали. Если бы выступили тогда на стороне СССР. Политика, мля.
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08.07.2021 22:03 Відповісти
Македонский победил. И его очень любят в Азии. У них даже имя Искандер стало популярным. Греки принесли им культуру. А ислама тогда еще не было.
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08.07.2021 23:10 Відповісти
Победил в краткосрочной перспективе как СССР или США и если бы он молодым не умер его бы тоже оттуда выбили
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08.07.2021 23:12 Відповісти
но это же до ислама было. Тогда афганцы были буддистами.
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08.07.2021 23:14 Відповісти
Вроде Зороастризм был основной религией персидской империи в которую тогда входил Афганистан.. но я не знаю точно) может и буддистами.
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08.07.2021 23:19 Відповісти
зороастрийцы там тоже были. И индуисты, но особенно процветал буддизм. Талибы в 2001 взорвали Бамианские статуи Будды, высеченные в скалах. А до этого планомерно было уничтожено все, связанное с другими религиями. Вообще, если где-то поселяются пуштуны - всем кирдык.
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08.07.2021 23:32 Відповісти
Да. Было такое. Помню. Талибам даже большие деньги предлагали за сохранение этих исторических памятников но они все равно уничтожили их.
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08.07.2021 23:34 Відповісти
Хорошая мина при плохой игре. СССР получила облом в Афганистане, разворошив там осиное гнездо, и пришлось уносить ноги.. Потом пришли американцы, но и у них ничего не вышло, как впрочем и во Вьетнаме и в Ираке.. В общем " пришел, увидел, победил" здесь не катит. Думаю что у "подбрюшья Раши" ( в Средней Азии), а значит и у них самих со временем появятся большие проблемы.Как впрочем и в китайском Синьцзяне.
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08.07.2021 23:23 Відповісти
Во Вьетнаме шла война с совками, и у америкацев получилось
совков в конце концов развалить.
"И ето правильно", - как говорил Горбачёв.
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09.07.2021 01:05 Відповісти
Это как... Американцы бежали в Северном Вьетнаме против коммунистов ничего не получилось.. Потом потеряли и Южный Вьетнам .. экстренно от туда эвакуировались и увезли кого смогли.. Остальных бросили на произвол судьбы в лапы коммунистов ( как сейчас бросают в лапы Талибана своих сторонников) Вьетнам объединился под властью коммунистов Северного Вьетнама и до сих пор там они правят. ( кроме этого это все привело к победе коммунистов в Лаосе и на какое то время в Камбодже ( Кампучии) Так что у американцев ТАМ" ничего не получилось" совершенно., все наоборот, полный провал и позор.. Что то вы запутались. По сути коммунистические режимы сейчас сохранились в Китае, Вьетнаме, Кубе, Лаосе и Сев. Корее.
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09.07.2021 10:07 Відповісти
Да да , Псаки , закопали в песок 800 миллиардов и ушли . Дело сделано .
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08.07.2021 23:53 Відповісти
США на свои гуляют - захотят - снова войдут в любой момент.
И потратят не 800, а 1800 млрд. - тебя давит жаба ?
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09.07.2021 01:07 Відповісти
Статья про Афганистан.
Но и с Вьетнамом можно спокойно повторить - у вьетнамцев слишком кривенькие и вялые после "Agent Orange"
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09.07.2021 06:04 Відповісти
Кроме того, Вьетнам стал рыночной страной - совок там успешно побеждён.
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09.07.2021 06:20 Відповісти
Китай тоже рыночное государство но тоталитарное коммунистическое правление там осталось. "Совок побежден".. смешно.. а "ГУЛАГ" остался...
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09.07.2021 10:09 Відповісти
Если ты так зациклен на Вьетнаме и его преданности России, то можешь не прятаться
за американским флажком. Пионерский галстук поправь. И погладь.
Вьетнам стал капиталистическим - как Америка.
Это и есть победа США над совками.
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09.07.2021 06:31 Відповісти
Экономика РЫНОЧНАЯ, и коммуняцкие бейджики этого не меняют.
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09.07.2021 06:53 Відповісти
с него американец как с члена тяж
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09.07.2021 08:00 Відповісти
благо тебе уже не надо доказывать в кацапском шайтанате что ты не лох... это ты уже доказал
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09.07.2021 08:04 Відповісти
ну теперь кацапам придется закрывать дыру на границе своей жопой.... или как они привыкли начать лизать ее... и набиваться талибам в друзья и принимать их в москве а потом еще нарезать надел в сибири... а **** империя мать ее ...
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09.07.2021 08:08 Відповісти
Там это. Куча видео расстрелов и казней афганцев, кто был вместе с властью. Вы то своих целей добились, говорите, а людям сейчас кирдык.
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09.07.2021 00:17 Відповісти
"Мы чувствуем, что в интересах нашей национальной безопасности вернуть наших военных домой". Вводили войска в целях нацбезопасности, 20 лет присутствовали в целях нацбезопасности, а теперь выводят войска в целях нацбезопасности. Железная Логика...
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09.07.2021 03:57 Відповісти
На этой логике заметно сказывается ********** поведение кремля.
Ну вот США и присунули московитам проблемку.
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09.07.2021 06:01 Відповісти
так уже пригласили в гости талибов .. сегодня на рамблере новость... мол это переговоры а не визит... мочить в туалетах уже не актуально... жопу решили ладошкой не мытую прикрыть...
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09.07.2021 08:02 Відповісти
Цель была достигнута 2 мая 2011 года. Какого чёрта мы там еще десять лет делали - х.з.
По хорошему надо было бы разбомбить эту задницу мира к ипеням еще в 2001 и забыть о ней.
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09.07.2021 05:43 Відповісти
Эта задница должна ещё хорошенько попортить воздух России.
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09.07.2021 06:42 Відповісти
Если цель заключалась в том, чтобы потратить триллион долларов и ничего не добиться, то да.
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09.07.2021 08:43 Відповісти
США тратят свои заработанные и могут потратить ещё. Имеют право.
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09.07.2021 11:33 Відповісти
КАКИХ целей??!
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09.07.2021 11:50 Відповісти
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