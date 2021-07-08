США досягли своїх цілей в Афганістані і виводять свої війська, - Псакі
США досягли цілей в Афганістані, які ставилися при введенні військ 20 років тому. Тепер в інтересах національної безпеки потрібно, щоб афганська влада самостійно контролювала ситуацію в країні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі.
"Ми зробили те, що хотіли. У нас не свято. Ми відчуваємо, що в інтересах нашої національної безпеки повернути наших військових додому, і щоб сили Афганістану були відповідальні за ситуацію в країні", - сказала вона в ході брифінгу.
Псакі додала, що вводячи 20 років тому військовий контингент США в Афганістан, перед ними ставилися завдання зі знищення терористів, які атакували Нью-Йорк 11 вересня 2001 року. Крім того, була мета притягнути до відповідальності лідера "Аль-Каїди" Усами бен Ладена і обмежити можливості терористичної організації погрожувати США.
При цьому вона зазначила, що після виведення американських військових США продовжать допомагати владі Афганістану.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що американські війська будуть виведені з Афганістану до 11 вересня.
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Сами потом же и отгребали. Если бы выступили тогда на стороне СССР. Политика, мля.
совков в конце концов развалить.
"И ето правильно", - как говорил Горбачёв.
И потратят не 800, а 1800 млрд. - тебя давит жаба ?
Но и с Вьетнамом можно спокойно повторить - у вьетнамцев слишком кривенькие и вялые после "Agent Orange"
за американским флажком. Пионерский галстук поправь. И погладь.
Вьетнам стал капиталистическим - как Америка.
Это и есть победа США над совками.
Ну вот США и присунули московитам проблемку.
По хорошему надо было бы разбомбить эту задницу мира к ипеням еще в 2001 и забыть о ней.