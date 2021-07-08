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Дорогу Славянск-Майдан капитально ремонтируют в Донецкой области, - ОГА

В Донецкой области сразу на нескольких участках идет капитальный ремонт дороги Славянск-Майдан общей протяженностью 6,61 км. Сейчас работы завершены уже на 50%.

Ремонт проводят согласно европейским стандартам в рамках программы "Большая стройка", сообщает Донецкая ОГА.

Дорогу Славянск-Майдан капитально ремонтируют в Донецкой области, - ОГА 01

"Уже уложили дренажный слой, слой щебеночно-песчаной смеси и два слоя органоминеральной смеси. Сейчас ремонтники уже перешли к укладке нижнего слоя асфальтобетона", - говорится в сообщении облгосадминистрации.

Специалисты также проводят работы в селе Черкасское: там обустраивают освещение, тротуары и съезды во дворы.

Чтобы сохранить дорогу и защитить ее от преждевременного разрушения, там установят площадку для передвижного пункта габаритно-весового контроля.

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Общая стоимость проекта составила более 155 млн грн. Средства на реализацию выделили из государственного бюджета.

Напомним, планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Автор: 

дороги (2512) Донецкая область (9775) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+7
Это чтобы Гиркинду в следующий раз на танке было легче ехать вглубь Украины?
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08.07.2021 22:13
+3
какаяразница
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08.07.2021 22:35
+3
ремонт 6 км старой дороги-115 млн.гр.!?)))..20 млн.- 1км?))
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08.07.2021 22:39
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Это чтобы Гиркинду в следующий раз на танке было легче ехать вглубь Украины?
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08.07.2021 22:13 Ответить
Одного не пойму, зачем вбухивать сумасшедшие деньги в второстепенную дорогу, никакую ничем не значащую. Это что какой то стратегический объект. Лучше бы магистральные дороги до ума доводили бы.
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08.07.2021 22:23 Ответить
Зачем.
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08.07.2021 22:25 Ответить
какаяразница
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08.07.2021 22:35 Ответить
155/6,61=23,5 млн.за км. вот для этого и делают. откат 50 процентов.
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08.07.2021 23:30 Ответить
ремонт 6 км старой дороги-115 млн.гр.!?)))..20 млн.- 1км?))
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08.07.2021 22:39 Ответить
бизнес на бюджетных деньгах это гут
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08.07.2021 22:54 Ответить
токо нужен фунт
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08.07.2021 23:02 Ответить
Если это то, что на фотографии, то это не капитальный ремонт
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08.07.2021 23:14 Ответить
 
 