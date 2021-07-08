Дорогу Славянск-Майдан капитально ремонтируют в Донецкой области, - ОГА

В Донецкой области сразу на нескольких участках идет капитальный ремонт дороги Славянск-Майдан общей протяженностью 6,61 км. Сейчас работы завершены уже на 50%.

Ремонт проводят согласно европейским стандартам в рамках программы "Большая стройка", сообщает Донецкая ОГА.

"Уже уложили дренажный слой, слой щебеночно-песчаной смеси и два слоя органоминеральной смеси. Сейчас ремонтники уже перешли к укладке нижнего слоя асфальтобетона", - говорится в сообщении облгосадминистрации.

Специалисты также проводят работы в селе Черкасское: там обустраивают освещение, тротуары и съезды во дворы.

Чтобы сохранить дорогу и защитить ее от преждевременного разрушения, там установят площадку для передвижного пункта габаритно-весового контроля.

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Общая стоимость проекта составила более 155 млн грн. Средства на реализацию выделили из государственного бюджета.

Напомним, планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.