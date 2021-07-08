Дорогу Слов'янськ-Майдан капітально ремонтують у Донецькій області, - ОДА

На Донеччині одразу на кількох ділянках ведеться капітальний ремонт дороги Слов’янськ-Майдан загальною протяжністю 6,61 км. Станом на зараз роботи завершено вже на 50%.

Як передає Цензор.НЕТ, ремонт проводять відповідно до європейських стандартів у рамках програми "Велике будівництво", повідомляє Донецька ОДА.

"Укладено дренажний шар, шар щебенево-піщаної суміші та два шари органомінеральної суміші. Зараз ремонтники вже перейшли до укладки нижнього шару асфальтобетону", - сказано в повідомленні облдержадміністрації.

Фахівці також проводять роботи у селі Черкаське: там облаштовують освітлення, тротуари та з’їзди у двори.

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Аби зберегти дорогу та захистити її від передчасної руйнації, там встановлять майданчик для пересувного пункту габаритно-вагового контролю.

Загальна вартість проєкту – понад 155 млн грн. Кошти на реалізацію виділили з державного бюджету.

Нагадаємо, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.