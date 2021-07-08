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Дорогу Слов'янськ-Майдан капітально ремонтують у Донецькій області, - ОДА

На Донеччині одразу на кількох ділянках ведеться капітальний ремонт дороги Слов’янськ-Майдан загальною протяжністю 6,61 км. Станом на зараз роботи завершено вже на 50%.

Як передає Цензор.НЕТ, ремонт проводять відповідно до європейських стандартів у рамках програми "Велике будівництво", повідомляє Донецька ОДА.

Дорогу Словянськ-Майдан капітально ремонтують у Донецькій області, - ОДА 01

"Укладено дренажний шар, шар щебенево-піщаної суміші та два шари органомінеральної суміші. Зараз ремонтники вже перейшли до укладки нижнього шару асфальтобетону", - сказано в повідомленні облдержадміністрації.

Фахівці також проводять роботи у селі Черкаське: там облаштовують освітлення, тротуари та з’їзди у двори.

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Аби зберегти дорогу та захистити її від передчасної руйнації, там встановлять майданчик для пересувного пункту габаритно-вагового контролю.

Загальна вартість проєкту – понад 155 млн грн. Кошти на реалізацію виділили з державного бюджету.

Нагадаємо, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Автор: 

дороги (3065) Донецька область (8586) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+7
Это чтобы Гиркинду в следующий раз на танке было легче ехать вглубь Украины?
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08.07.2021 22:13
+3
какаяразница
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08.07.2021 22:35
+3
ремонт 6 км старой дороги-115 млн.гр.!?)))..20 млн.- 1км?))
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08.07.2021 22:39
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Это чтобы Гиркинду в следующий раз на танке было легче ехать вглубь Украины?
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08.07.2021 22:13 Відповісти
Одного не пойму, зачем вбухивать сумасшедшие деньги в второстепенную дорогу, никакую ничем не значащую. Это что какой то стратегический объект. Лучше бы магистральные дороги до ума доводили бы.
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08.07.2021 22:23 Відповісти
Зачем.
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08.07.2021 22:25 Відповісти
какаяразница
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08.07.2021 22:35 Відповісти
155/6,61=23,5 млн.за км. вот для этого и делают. откат 50 процентов.
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08.07.2021 23:30 Відповісти
ремонт 6 км старой дороги-115 млн.гр.!?)))..20 млн.- 1км?))
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08.07.2021 22:39 Відповісти
бизнес на бюджетных деньгах это гут
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08.07.2021 22:54 Відповісти
токо нужен фунт
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08.07.2021 23:02 Відповісти
Если это то, что на фотографии, то это не капитальный ремонт
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08.07.2021 23:14 Відповісти
 
 