Донецкий "Олимпик" снялся с чемпионата Украины

Футбольный клуб "Олимпик" заявил о снятии с розыгрыша украинской Премьер-лиги и приостановлении деятельности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Нами принято решение о снятии команды с розыгрыша УПЛ следующего сезона. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку", - говорится в сообщении.

"Олимпик" был создан в 2001 году в Донецке. После начала войны на Донбассе клуб переехал на подконтрольную Украине территорию. Лучшим достижением команды было 4 место в сезоне-2016/17. В 2017 году "Олимпик" играл в квалификации Лиги Европы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Юные футболисты, спевшие гимн Украины в одном из дворов Троещины, встретились с игроками национальной сборной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж