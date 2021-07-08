Донецкий "Олимпик" снялся с чемпионата Украины
Футбольный клуб "Олимпик" заявил о снятии с розыгрыша украинской Премьер-лиги и приостановлении деятельности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу клуба.
"Нами принято решение о снятии команды с розыгрыша УПЛ следующего сезона. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку", - говорится в сообщении.
"Олимпик" был создан в 2001 году в Донецке. После начала войны на Донбассе клуб переехал на подконтрольную Украине территорию. Лучшим достижением команды было 4 место в сезоне-2016/17. В 2017 году "Олимпик" играл в квалификации Лиги Европы.
Топ комментарии
+23 Eugeniusz 1
показать весь комментарий08.07.2021 23:27
+16 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий08.07.2021 23:29
+16 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий08.07.2021 23:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слишь алень, нармальні за урку с двумя ходками голосовать не будут!!!
може би й став, але не вбивцею та террористом ...у мирний час
камсамолец херов с дебильными лозунгами!