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Донецький "Олімпік" знявся з чемпіонату України

Донецький

Футбольний клуб "Олімпік" заявив про зняття з розіграшу української Прем'єр-ліги і призупинення діяльності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу клубу.

"Ми прийняли рішення про зняття команди з розіграшу УПЛ наступного сезону. Клуб припиняє свою діяльність, але на цьому ми не ставимо крапку", - сказано в повідомленні.

"Олімпік" був створений у 2001 році в Донецьку. Після початку війни на Донбасі клуб переїхав на підконтрольну Україні територію. Найкращим досягненням команди було 4 місце в сезоні 2016/17. У 2017 році "Олімпік" грав у кваліфікації Ліги Європи.

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Автор: 

футбол (1582) чемпіонат (217)


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Топ коментарі
+23
Нармальні? прапагандою???
Слишь алень, нармальні за урку с двумя ходками голосовать не будут!!!
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08.07.2021 23:27
+16
Донбасити,це мутовані потвори кремлівської селекціі,істоти без роду та племені,колишня назва -савєцкий народ !!!)))
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08.07.2021 23:29
+16
Ще з "савєцких времен" виховані що всі і вся ім винні ,що вони годувальники всього світу !!!)))
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08.07.2021 23:31
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Невже в лугандонію будуть перебератись?...
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08.07.2021 23:18 Відповісти
****, до сих пор не могу поверить, что эти донецкие гниды до 2014 года были людьми
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08.07.2021 23:18 Відповісти
Донецькі нормальні люди Українці,просто обдурені пропогандою,як би ти дивився роками россійске телебаченням,сам би дурачком став
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08.07.2021 23:24 Відповісти
Нармальні? прапагандою???
Слишь алень, нармальні за урку с двумя ходками голосовать не будут!!!
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08.07.2021 23:27 Відповісти
Ще з "савєцких времен" виховані що всі і вся ім винні ,що вони годувальники всього світу !!!)))
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08.07.2021 23:31 Відповісти
две ходки и три судимости.... - рецидивист с опытом.... еще и стукач в органах...
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09.07.2021 00:26 Відповісти
Донбасити,це мутовані потвори кремлівської селекціі,істоти без роду та племені,колишня назва -савєцкий народ !!!)))
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08.07.2021 23:29 Відповісти
дурачком ?
може би й став, але не вбивцею та террористом ...у мирний час
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08.07.2021 23:37 Відповісти
Не мрій. Москаль заявився до нас не за власним бажанням і виключно з метою геноциду українців.
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09.07.2021 07:31 Відповісти
Сник украинский наш футбол. Пора говорить. Хотя толку от разговоров не будет. Не слышно яркого *Черноморца* пропал пробивной *Металлист*, скромно играет *Днепр*, *Карпаты* знову програлы в футбол, *Ворскла* утихла. Ото и вся лига *Динамо* Киев и *Шахтёр*. Та если бы только футбол.
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08.07.2021 23:22 Відповісти
И тем не менее сборная дошла до 1/4 финала ЧЕ! Это очень скромно конечно но это самое большое достижение футбольной сборной Украины за всю ее историю.
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08.07.2021 23:25 Відповісти
Сборная страны---как бы чуть иное. Можно и с легионеров собрать. Так и делают и везде. А 2-3 лиги внутреннего чемпионата---это совсем другое дело. Но ведь было же это. Не с 0 начинать. Просто бабла быстрого всем охота---а это тупик в любом деле.
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08.07.2021 23:35 Відповісти
А 1/4 чемпионата мира типа херня была?
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08.07.2021 23:40 Відповісти
Когда это был яркий Черноморец и пробивной Металлист? Да были такие команды но Металлист на европейской арене играл на 3 с минусом Черноморец вобще помоему и в группе ЛЕ занимал последние места так команда на двоечку!
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08.07.2021 23:56 Відповісти
Так я 68 пасочку скушал 2 мая---за те времена и пропечатал---хотя совковая была пора. В целом лет с 12 назад высшая лига была приличной. 5 пусть команд задавали тон. И 1 лига была и даже 3. Схема-система работала. Но с приходом шапкокрада и банды его стало глохнуть многое и футбол тоже. Я ведь это хотел сказать прежде всего. Ну и война конечно. Нас сильно отбросило последнее 10-летие. Просто футбол---как яркое дело это показал в том числе. Обществу нужна переоценка ценностей всех. Мы явно на распутье---не знаем куда идти, и нас никто не ждёт и не зовёт. Трагедии конечно нет---реальность простая тут. Видно ведь во всём.
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09.07.2021 00:08 Відповісти
Ну если ты 68 пасочек скушал то должен помнить даже при совке учитывая что футбольные СШ были почти в каждой школе в футболе не добивались значительных успехов как на уровне сборных так и на клубном уровне в отличие от того же хокея. Так что я думаю тут дело в отсутствии тренерских кадров!
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09.07.2021 00:35 Відповісти
дело в том, что уровень нашего клубного футбола в 2005-2014 очень сильно не соответствовал уровню реального экономического развития страны. То есть наш чемпионат буквально уже врывался в топ европейского футбола, даже Днепр, никогда не выигрывавший чемпионства, играл в финале Лиги Европы. Шахтер выиграл Кубок УЕФА, две украинские команды сходились между собой в полуфинале еврокубка! Большая часть этого успеха произошла благодаря дорогим легионерам, которые составляли основу всех наших клубов. При этом по уровню экономики Украина всегда была последней в Европе. Почему же гораздо более развитые экономически Польша, Венгрия, Австрия, Швейцария и многие другие - в футбольном плане по сравнению с нашими клубами были просто как дети? ведь на уровне сборных мы вполне на одном уровне, а вот клубно мы были настолько выше всех В футбол у нас вкладывались огромные деньги. Шальные деньги владельцев клубов. Олигархов. Ахметов, Суркисы-Фирташ, Коломойский, Ярославский, Жеваго, Тарута, Бойко, Шуфрич-Балога, Дыминский, Климов. Вот и причина успеха. Украденные у людей, шальные, огромные деньги олигархов. Топ-легионеры, великолепные стадионы, сказочные базы и юношеские школы, авторитетные тренеры, дорогостоящие сборы в Испаниях, Израилях и Турциях. Футбольный пир среди чумы. И банкротство многих клубов начиная с 2014, падение уровня других, отток легионеров - для меня лично был позитивным сигналом о правильных изменениях в стране в целом. Уменьшении роли олигархов. Я прямо говорил - только тогда наша страна начнет оздоравливаться, когда наш клубный футбол будет на уровне Венгрии.
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09.07.2021 09:40 Відповісти
да най идите суки бамбаские!
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08.07.2021 23:24 Відповісти
В олигархической стране не может быть нормального чемпионата.... Как только надо чтоб 2 первых естазаняли ДК и ШД с другими командами нагло творят чудеса... Людям надоело это унижение
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08.07.2021 23:32 Відповісти
Дай определение "олигархическая страна"...
камсамолец херов с дебильными лозунгами!
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08.07.2021 23:35 Відповісти
Если бы не было Ахметки и Суркисов в ЧУ вобще бы не было команд европейского уровня!
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08.07.2021 23:57 Відповісти
🤣💩
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09.07.2021 07:33 Відповісти
отказались ... бо перед матчем им не согласовали провести рейферендум наваросции ??
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09.07.2021 01:34 Відповісти
 
 