Донецький "Олімпік" знявся з чемпіонату України
Футбольний клуб "Олімпік" заявив про зняття з розіграшу української Прем'єр-ліги і призупинення діяльності.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу клубу.
"Ми прийняли рішення про зняття команди з розіграшу УПЛ наступного сезону. Клуб припиняє свою діяльність, але на цьому ми не ставимо крапку", - сказано в повідомленні.
"Олімпік" був створений у 2001 році в Донецьку. Після початку війни на Донбасі клуб переїхав на підконтрольну Україні територію. Найкращим досягненням команди було 4 місце в сезоні 2016/17. У 2017 році "Олімпік" грав у кваліфікації Ліги Європи.
Топ коментарі
+23 Eugeniusz 1
показати весь коментар08.07.2021 23:27
+16 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар08.07.2021 23:29
+16 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар08.07.2021 23:31
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Слишь алень, нармальні за урку с двумя ходками голосовать не будут!!!
може би й став, але не вбивцею та террористом ...у мирний час
камсамолец херов с дебильными лозунгами!