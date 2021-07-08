Донецький "Олімпік" знявся з чемпіонату України

Футбольний клуб "Олімпік" заявив про зняття з розіграшу української Прем'єр-ліги і призупинення діяльності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу клубу.

"Ми прийняли рішення про зняття команди з розіграшу УПЛ наступного сезону. Клуб припиняє свою діяльність, але на цьому ми не ставимо крапку", - сказано в повідомленні.

"Олімпік" був створений у 2001 році в Донецьку. Після початку війни на Донбасі клуб переїхав на підконтрольну Україні територію. Найкращим досягненням команди було 4 місце в сезоні 2016/17. У 2017 році "Олімпік" грав у кваліфікації Ліги Європи.

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