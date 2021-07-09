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Новости
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Взрыв прогремел на одном из предприятий Мелитополя - есть пострадавшие

В четверг, 8 июля, в Мелитополе прогремел взрыв на территории предприятия "Технодом Альянс". Несколько человек получили ожоги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госслужба по вопросам труда.

Отмечается, что 36-летний мастер участка вместе с клиентом, 60-летним руководителем другого предприятия, осматривали оборудование для смешивания сыпучих смесей, когда произошел взрыв.

В результате инцидента мужчины получили ожоги всего тела 2-й степени, их госпитализировали.

"Главное управление Гоструда в Запорожской области принимает меры по созданию комиссии для специального расследования несчастного случая", - говорится в сообщении.

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Взрыв прогремел на одном из предприятий Мелитополя - есть пострадавшие 01

Автор: 

взрыв (6772) Мелитополь (614)


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Топ комментарии
+3
Курить вредно.
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09.07.2021 00:12
+2
Бімба.
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09.07.2021 00:28
+2
Территория бывшего моторного завода... Горела последний раз полтора месяца назад)
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09.07.2021 00:34
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Курить вредно.
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09.07.2021 00:12 Ответить
не обязательно курить, статика разряд ёмкость давление взрыв.
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09.07.2021 10:42 Ответить
Пил вибухає.
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09.07.2021 00:18 Ответить
ага....даже пылесосить ковры опасно!)))
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09.07.2021 00:34 Ответить
Ти ніколи не чув що вибухає наприклад вугільний пил? Так і тут. Ось тобі і ага.
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09.07.2021 08:23 Ответить
Уф-ф .....а то уже пылесоса начал опасаться!
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09.07.2021 09:38 Ответить
Диверсия?
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09.07.2021 00:23 Ответить
Бімба.
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09.07.2021 00:28 Ответить
Эхо війни
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10.07.2021 14:52 Ответить
Территория бывшего моторного завода... Горела последний раз полтора месяца назад)
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09.07.2021 00:34 Ответить
...передел собственности или происки конкурентов...?
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09.07.2021 00:37 Ответить
То Зепердун .
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09.07.2021 00:42 Ответить
Зеля Барыга
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09.07.2021 09:37 Ответить
враг дестабилизирует обстановку на азовском побережье и чуть выше него по карте...
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09.07.2021 05:28 Ответить
 
 