Вибух пролунав на одному з підприємств Мелітополя - є постраждалі
У четвер, 8 липня, в Мелітополі пролунав вибух на території підприємства "Технодім Альянс". Кілька людей зазнали опіків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держслужба з питань праці.
Зазначається, що 36-річний майстер дільниці разом із клієнтом, 60-річним керівником іншого підприємства, оглядали обладнання для змішування сипучих сумішей, коли стався вибух.
У результаті інциденту чоловіки зазнали опіків усього тіла 2-го ступеня, їх госпіталізували.
"Головне управління Держпраці в Запорізькій області вживає заходів щодо створення комісії для спеціального розслідування нещасного випадку", - йдеться в повідомленні.
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