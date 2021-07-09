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Новини
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Вибух пролунав на одному з підприємств Мелітополя - є постраждалі

У четвер, 8 липня, в Мелітополі пролунав вибух на території підприємства "Технодім Альянс". Кілька людей зазнали опіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держслужба з питань праці.

Зазначається, що 36-річний майстер дільниці разом із клієнтом, 60-річним керівником іншого підприємства, оглядали обладнання для змішування сипучих сумішей, коли стався вибух.

У результаті інциденту чоловіки зазнали опіків усього тіла 2-го ступеня, їх госпіталізували.

"Головне управління Держпраці в Запорізькій області вживає заходів щодо створення комісії для спеціального розслідування нещасного випадку", - йдеться в повідомленні.

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Вибух пролунав на одному з підприємств Мелітополя - є постраждалі 01

Автор: 

вибух (4487) Мелітополь (771)


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Топ коментарі
+3
Курить вредно.
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09.07.2021 00:12
+2
Бімба.
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09.07.2021 00:28
+2
Территория бывшего моторного завода... Горела последний раз полтора месяца назад)
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09.07.2021 00:34
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Курить вредно.
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09.07.2021 00:12 Відповісти
не обязательно курить, статика разряд ёмкость давление взрыв.
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09.07.2021 10:42 Відповісти
Пил вибухає.
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09.07.2021 00:18 Відповісти
ага....даже пылесосить ковры опасно!)))
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09.07.2021 00:34 Відповісти
Ти ніколи не чув що вибухає наприклад вугільний пил? Так і тут. Ось тобі і ага.
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09.07.2021 08:23 Відповісти
Уф-ф .....а то уже пылесоса начал опасаться!
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09.07.2021 09:38 Відповісти
Диверсия?
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09.07.2021 00:23 Відповісти
Бімба.
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09.07.2021 00:28 Відповісти
Эхо війни
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10.07.2021 14:52 Відповісти
Территория бывшего моторного завода... Горела последний раз полтора месяца назад)
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09.07.2021 00:34 Відповісти
...передел собственности или происки конкурентов...?
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09.07.2021 00:37 Відповісти
То Зепердун .
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09.07.2021 00:42 Відповісти
Зеля Барыга
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09.07.2021 09:37 Відповісти
враг дестабилизирует обстановку на азовском побережье и чуть выше него по карте...
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09.07.2021 05:28 Відповісти
 
 