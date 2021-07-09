Все вакцины, которыми прививают от коронавируса, являются эффективными, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что все вакцины, которыми прививают украинцев от коронавируса сейчас являются эффективными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии ТСН.

Ляшко заверил, что любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжкого и среднего течения коронавирусной болезни.

"Поверьте мне - лучшая вакцина та, которая есть у вашего семейного врача. Не поддавайтесь на маркетинговые ловушки, которые говорят, что какая-то вакцина лучше работает. Любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжкого и среднего течения коронавируса", - подчеркнул Ляшко.

В пример он привел страны, где сегодня распространен коронавирус штамма "Дельта", а именно - Великобританию и Испанию.

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