Все вакцины, которыми прививают от коронавируса, являются эффективными, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что все вакцины, которыми прививают украинцев от коронавируса сейчас являются эффективными.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии ТСН.
Ляшко заверил, что любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжкого и среднего течения коронавирусной болезни.
"Поверьте мне - лучшая вакцина та, которая есть у вашего семейного врача. Не поддавайтесь на маркетинговые ловушки, которые говорят, что какая-то вакцина лучше работает. Любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжкого и среднего течения коронавируса", - подчеркнул Ляшко.
В пример он привел страны, где сегодня распространен коронавирус штамма "Дельта", а именно - Великобританию и Испанию.
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Отличная логика. Казалось бы причем тут деньги Китая...
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The Lambda variant raises suspicion, while it appears more resistant to vaccines.
https://www.journaldemontreal.com/2021/07/08/le-variant-lambda-detecte-au-******-1?fbclid=*************************************************************
Люди сміються і сумніви починають висловлювати навіть ті, хто свято вірив =борцям=.
Окремі ще пробують знайти логіку в тріпанні діячів та їхніх діях.
La meilleure stratégie pour lutter contre sa propagation reste la même que pour les autres variants: le respect des mesures sanitaires et l'augmentation de la couverture vaccinale.
Найкраща стратегія боротьби про його (лямбди) поширення залишається такою ж, як і для інших штамів: дотримання санітарних правил та збільшення кількості щеплених.
А наш концтабір не здається і відступати не хоче ніяк.
Так запарили своїми "зняттями обмежень" по краплі - що більше нема сил за тим стежити.
Сьогодні новий список опублікували, що =дозволять= з понеділка, геть не відкривала.
Бухгалтер (прем*єр) опитування замовив (беруть 500 людей на всю провінцію) щодо його ідеї про обов*язкове щеплення. Але результати пресі поки не повідомили.
Ви у відпустці ? Enjoy your Summer !
Без блата наш 73% нарід відчувається неповносправним. А з блатом - королями по жизні
Pfizer to Seek Regulatory OK for 3rd Coronavirus Vaccine Dose
Preliminary data from the booster study shows that a third dose given six months after the second dose boosts antibody levels five to 10 times higher than just two doses.
А потім буде 4-та через наступні 6 місяців ... Це ще буде добре, як 6. Може, щоквартально.