Усі вакцини, якими роблять щеплення проти коронавірусу, є ефективними, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що всі вакцини, якими щеплюють українців проти коронавірусу зараз, є ефективними.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів у коментарі ТСН.
Ляшко запевнив, що будь-яка вакцина, яка сьогодні використовується в Україні та визнана ВООЗ, захищає від тяжкого та середнього перебігу коронавірусу.
"Повірте мені - найкраща вакцина та, яка є у вашого сімейного лікаря. Не піддавайтеся на маркетингові пастки, які говорять, що якась вакцина краще працює. Будь-яка вакцина, яка сьогодні використовується в Україні та визнана ВООЗ, захищає від тяжкого та середнього перебігу коронавірусу", - наголосив Ляшко.
Як приклад він навів країни, де сьогодні поширений коронавірус штаму "Дельта", а саме - Велику Британію та Іспанію.
Будь ласка, зачекайте...
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Отличная логика. Казалось бы причем тут деньги Китая...
https://www.facebook.com/jdemontreal/posts/4341399512621344?__cft__[0]=AZUoch7zxP8TMYaxK1y20bSSZ4rEYOSfEUCUj59wsrLys0AWHZNzpKZ2nigH9Ct00nLwO9_JubflMRhZMDePIbYKFJBDHgFeg2F2CYaPtTy_mp85owMiOPCfOSTndfCfQzvoYFdb5DeLY6NZdg-ibLQx&__tn__=%2CO%2CP-R 4 hrs ·
The Lambda variant raises suspicion, while it appears more resistant to vaccines.
https://www.journaldemontreal.com/2021/07/08/le-variant-lambda-detecte-au-******-1?fbclid=*************************************************************
Люди сміються і сумніви починають висловлювати навіть ті, хто свято вірив =борцям=.
Окремі ще пробують знайти логіку в тріпанні діячів та їхніх діях.
La meilleure stratégie pour lutter contre sa propagation reste la même que pour les autres variants: le respect des mesures sanitaires et l'augmentation de la couverture vaccinale.
Найкраща стратегія боротьби про його (лямбди) поширення залишається такою ж, як і для інших штамів: дотримання санітарних правил та збільшення кількості щеплених.
А наш концтабір не здається і відступати не хоче ніяк.
Так запарили своїми "зняттями обмежень" по краплі - що більше нема сил за тим стежити.
Сьогодні новий список опублікували, що =дозволять= з понеділка, геть не відкривала.
Бухгалтер (прем*єр) опитування замовив (беруть 500 людей на всю провінцію) щодо його ідеї про обов*язкове щеплення. Але результати пресі поки не повідомили.
Ви у відпустці ? Enjoy your Summer !
Без блата наш 73% нарід відчувається неповносправним. А з блатом - королями по жизні
Pfizer to Seek Regulatory OK for 3rd Coronavirus Vaccine Dose
Preliminary data from the booster study shows that a third dose given six months after the second dose boosts antibody levels five to 10 times higher than just two doses.
А потім буде 4-та через наступні 6 місяців ... Це ще буде добре, як 6. Може, щоквартально.