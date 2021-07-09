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Усі вакцини, якими роблять щеплення проти коронавірусу, є ефективними, - Ляшко

Усі вакцини, якими роблять щеплення проти коронавірусу, є ефективними, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що всі вакцини, якими щеплюють українців проти коронавірусу зараз, є ефективними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів у коментарі ТСН.

Ляшко запевнив, що будь-яка вакцина, яка сьогодні використовується в Україні та визнана ВООЗ, захищає від тяжкого та середнього перебігу коронавірусу.

"Повірте мені - найкраща вакцина та, яка є у вашого сімейного лікаря. Не піддавайтеся на маркетингові пастки, які говорять, що якась вакцина краще працює. Будь-яка вакцина, яка сьогодні використовується в Україні та визнана ВООЗ, захищає від тяжкого та середнього перебігу коронавірусу", - наголосив Ляшко.

Як приклад він навів країни, де сьогодні поширений коронавірус штаму "Дельта", а саме - Велику Британію та Іспанію.

Також читайте: У ЄС мусять сказати "ні" вакцинам з Росії та Китаю, - МЗС Франції

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1515)


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Топ коментарі
+6
Ляшко напевне привився усіма одразу.
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09.07.2021 01:44
+6
ЗЕбіли скільки можна брехати?
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09.07.2021 03:40
+3
Все вакцины эффективны, вот только проценты эффективности и побочных реакций разные. А посыл Ляшка понятен, - лучше самая отстойная вакцина, чем никакая. С одной стороны - оно вроде бы и верно, но с другой стороны - нафиг нам чиновники, руководствующиеся девизом : "жрите что дают". С таким подходом можно далеко зайти. Пенсия мизерная ? Но это лучше, чем её отсутствие...
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09.07.2021 03:28
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окей... но в Италию всёравно не пускают вакцинированых по биометрике ...
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09.07.2021 01:41 Відповісти
Ляшко напевне привився усіма одразу.
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09.07.2021 01:44 Відповісти
Ви ще забули дописати про чиновників, а інші чому не можуть бути в списку на Пфайзер???? Де розпіарені поставки в 10 млн. ?? Чому поставка Пфайзера по програмі КОВАКС як міжнародна допомога, а не прямі контракти?

Все вакцины, которыми прививают от коронавируса, являются эффективными, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9221
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09.07.2021 03:43 Відповісти
Эффективны потому, что мы их купили (причем Синовак с откатами через прокладки Богатыревой).

Отличная логика. Казалось бы причем тут деньги Китая...
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09.07.2021 02:05 Відповісти
Все вакцины эффективны, вот только проценты эффективности и побочных реакций разные. А посыл Ляшка понятен, - лучше самая отстойная вакцина, чем никакая. С одной стороны - оно вроде бы и верно, но с другой стороны - нафиг нам чиновники, руководствующиеся девизом : "жрите что дают". С таким подходом можно далеко зайти. Пенсия мизерная ? Но это лучше, чем её отсутствие...
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09.07.2021 03:28 Відповісти
https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZUoch7zxP8TMYaxK1y20bSSZ4rEYOSfEUCUj59wsrLys0AWHZNzpKZ2nigH9Ct00nLwO9_JubflMRhZMDePIbYKFJBDHgFeg2F2CYaPtTy_mp85owMiOPCfOSTndfCfQzvoYFdb5DeLY6NZdg-ibLQx&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal

https://www.facebook.com/jdemontreal/posts/4341399512621344?__cft__[0]=AZUoch7zxP8TMYaxK1y20bSSZ4rEYOSfEUCUj59wsrLys0AWHZNzpKZ2nigH9Ct00nLwO9_JubflMRhZMDePIbYKFJBDHgFeg2F2CYaPtTy_mp85owMiOPCfOSTndfCfQzvoYFdb5DeLY6NZdg-ibLQx&__tn__=%2CO%2CP-R 4 hrs ·

The Lambda variant raises suspicion, while it appears more resistant to vaccines.
https://www.journaldemontreal.com/2021/07/08/le-variant-lambda-detecte-au-******-1?fbclid=*************************************************************

Люди сміються і сумніви починають висловлювати навіть ті, хто свято вірив =борцям=.
Окремі ще пробують знайти логіку в тріпанні діячів та їхніх діях.
La meilleure stratégie pour lutter contre sa propagation reste la même que pour les autres variants: le respect des mesures sanitaires et l'augmentation de la couverture vaccinale.

Найкраща стратегія боротьби про його (лямбди) поширення залишається такою ж, як і для інших штамів: дотримання санітарних правил та збільшення кількості щеплених.
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09.07.2021 03:33 Відповісти
У ламбди та ін. шансів нема. Народ вже так насидівся дома за рік що квитки на літаки втрічи дорожчі за доковідні, а всі дороги забиті. Я такого трешу не бачив ніколи. На І95 від Вашингтона до Річмонду середня швидкість була миль з 20ть, а тих миль там з 80. В результаті їхати городами по місцевим дорогам було в два рази швидше.
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09.07.2021 06:08 Відповісти
Ой, то в Штатах така анархія )))
А наш концтабір не здається і відступати не хоче ніяк.
Так запарили своїми "зняттями обмежень" по краплі - що більше нема сил за тим стежити.
Сьогодні новий список опублікували, що =дозволять= з понеділка, геть не відкривала.
Бухгалтер (прем*єр) опитування замовив (беруть 500 людей на всю провінцію) щодо його ідеї про обов*язкове щеплення. Але результати пресі поки не повідомили.

Ви у відпустці ? Enjoy your Summer !
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09.07.2021 07:00 Відповісти
ЗЕбіли скільки можна брехати?
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09.07.2021 03:40 Відповісти
Геніально!

Без блата наш 73% нарід відчувається неповносправним. А з блатом - королями по жизні

Все вакцины, которыми прививают от коронавируса, являются эффективными, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2295
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09.07.2021 04:46 Відповісти
😀
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09.07.2021 06:51 Відповісти
РАБссиянский Спутник оказала ОБОСРАННЫМ средством....
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09.07.2021 06:09 Відповісти
Все на борьбу с Деникиным...., и Путлером....РАБссия тайно закупила вакцину Пфайзер,причем всего 400 тыщ доз...специально для кооператива ОЗЕРО...,остальным РАБссиягцам дерьмо Спутника...
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09.07.2021 06:12 Відповісти
Все вакцины эффективны, только после применения люди слегка умирают.
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09.07.2021 06:34 Відповісти
Звичайно .Саме тому https://zaxid.net/narodnih_deputativ_shheplyat_vid_koronavirusu_vaktsinoyu_pfizer_n1520763 Народних депутатів щеплять від коронавірусу вакциною Pfizer
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09.07.2021 08:08 Відповісти
https://www.usnews.com/news/national-news/articles/2021-07-08/pfizer-to-seek-authorization-for-3rd-coronavirus-vaccine-dose

Pfizer to Seek Regulatory OK for 3rd Coronavirus Vaccine Dose

Preliminary data from the booster study shows that a third dose given six months after the second dose boosts antibody levels five to 10 times higher than just two doses.

А потім буде 4-та через наступні 6 місяців ... Це ще буде добре, як 6. Може, щоквартально.
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09.07.2021 09:02 Відповісти
Угу, сам коли свой синовак мразь.
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09.07.2021 09:03 Відповісти
Нужна вакцина которая не сделает граждан изолированными в своей стране.
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09.07.2021 09:06 Відповісти
МАМОЙ КЛЯНУСЬ!
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09.07.2021 10:00 Відповісти
Мандрівники- Зебіли! Будете сидіти по хатах, Європа для вас зачинена. Вона і для нас зачинена, але то таке. Головне, шоб вам було погано, а коли вам погано, то і нам непогано.
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09.07.2021 10:08 Відповісти
Не все вакцины одинаково полезны (надпись на могиле).
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09.07.2021 10:14 Відповісти
 
 