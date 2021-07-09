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Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ

Власти Гаити задержали двух американцев, которые могли иметь отношение к убийству президента Жовенеля Мойза. Его убили в собственной резиденции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  Associated Press.

Речь идет об американцах гаитянского происхождения, а один из них - бывший охранник канадского посольства в Порт-о-Пренсе.

Между тем представитель Госдепа Нед Прайс ответил, что видел публикации на эту тему, но пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть такие данные.

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Автор: 

Гаити (44) США (26860)


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Топ комментарии
+13
Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 1069
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09.07.2021 04:51
+13
А ви бували коли небудь на Гаїті?

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 8544
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09.07.2021 05:44
+10
Президента Гаїті застрелили за спробу змінити Конституцію та отримати право на другий строк президенства поспіль. А наркоман часом не збирається змінювати Конституцію?

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 8469
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09.07.2021 05:25
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И наколотые апельсины.

ЗЕ, кстати, стоит опасаться печенек Нуланд и наколотых апельсинов. Они такие коварные...
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09.07.2021 02:03 Ответить
Здоровья расстрелянному!

Навіть генсек Північної Кореї від таких новин кажуть близький но анорекссіі) нема місця під сонцем бідним диктаторам(
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09.07.2021 03:33 Ответить
А ви бували коли небудь на Гаїті?

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 8544
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09.07.2021 05:44 Ответить
Наверное это Петров и Баширов, те кто скрипалей отравили
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09.07.2021 02:07 Ответить
... и взорвали в Чехии военные склады
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09.07.2021 06:49 Ответить
.....гаитянского происхождения
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09.07.2021 08:31 Ответить
То что они американцы это ничего не означает, наемнки могут быть откуда угодно.
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09.07.2021 02:17 Ответить
Президента Гаіті вбили люди, що розмовляли іспанською. Сусідня Домінікана, де говорять іспанською, срочно перекриває кордон
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09.07.2021 03:30 Ответить
100%убийцами президента Гаити были туристы из паРаши 😀
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09.07.2021 02:47 Ответить
Гаіті, Гаіті.. Знову Порошенко?
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09.07.2021 03:28 Ответить
У гаитянского президента охрана была получше чем у Зеленского ?
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09.07.2021 02:54 Ответить
Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 1069
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09.07.2021 04:51 Ответить
Хочу як в Гаіті.
ЗЕлене чмо будь як президент Гаіті
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09.07.2021 03:28 Ответить
1. А зараз буде тред, який варто смакувати

Тред почну з нагадування інформації про те, що в понеділок Нову пошту штрафанули не мало не багато, а на 326 МІЛЬЙОНІВ грн.

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 991
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09.07.2021 04:15 Ответить
2. Смак полягає в тому, що 2018 року з НП відбулась подібна історія. І хоча історія таки інакша (бо НП тоді не оштрафували, бо НП тоді визнала порушення), але я поставлю знак рівності між історіями Нехай вони будуть аналогічними. І тоді, і тепер, прийшла держава і наїхала на НП
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09.07.2021 04:16 Ответить
3. В 2018 році все було до істерики крикливо. Лідери суспільної думки і борці за інвестиційний клімат писали рішучі пости Наприклад, можна посмакувати постом оцього клоуна
https://twitter.com/FursaSergey @FursaSergey Який слог, яка бурудьба

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 7466
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09.07.2021 04:17 Ответить
4. А дивіться яким рішучим борцем за інвестиційний клімат була шалава шапітолію таваріщ бігус

https://www.youtube.com/watch?v=Kv7gfsd-UtE
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09.07.2021 04:18 Ответить
5. Тисячі ідіотів підтримували нову пошту аватарками
Що підтримували? - А хй його знає, але підтримували, боролися

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 910
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09.07.2021 04:19 Ответить
6. https://m.facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk/posts/2091612660863829?__cft__[0]=AZUIQYQM-cMeI7Z_qq58_pYvPtgMBPSpcjpTnZaYB-IXq0Qaj6iD53cKEN1OC_BtmZlhPvXa2SwIJqqSCpub3i1V8lH_ZEHM9dcld49E7-iVuNZJTJY4k8MNM_4gMV9Un7U&__tn__=R]-R Коменти під тодішнім постом власника НП

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 669
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09.07.2021 04:22 Ответить
7. ЧИСТОЄ РЕЙДЕРСТВО

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 7234
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09.07.2021 04:22 Ответить
8. Сергей Наумовічь

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 9246
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09.07.2021 04:23 Ответить
9. 2019 рік, через рік після того: Власник Нової пошти біжить легалізовувати Зеленського в якості кандидата в президенти і дуже хоче щоб він став президентом. Ось https://www.facebook.com/sokolovsky.inform/videos/2204536769609998/ відео з тої зустрічі кандидата зеленського з цими бізнесменами, включно з власником НП
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09.07.2021 04:24 Ответить
10. 2019 рік, Власник Нової пошти тішиться реформами Зеленського Щоправда цього поста сьогодні вже немає))) Чомусь))

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 6470
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09.07.2021 04:25 Ответить
11. А далі щось пішло не то...

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 9598
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09.07.2021 04:26 Ответить
12. Власник НП коментує штраф 326 мільйонів через 3 дні після оприлюднення новини Ні слова про "інвестиційний клімат" як то було в 2018 році

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 3563
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09.07.2021 04:26 Ответить
13. Ні слова про цю історію в "ЗМІ",не кажучи вже про телевізор, мовчить наумовіч,золотарьова та інші лідєри мнєнія
Мовчать інші бурці,немає аватарок з новою поштою,всі мовчать Тільки власнику Нової пошти, який зробив багато щоб клоун став президентом, прийдеться заносити клоуну
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09.07.2021 04:27 Ответить
14. То ж мораль цієї історії проста: Кожному хто це привів - прийдеться знімати золоті коронки з зубів і віддавати песикам клоуна, щоб ті ходили в носочках, не босими ж

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 3515
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09.07.2021 04:28 Ответить
15. А ще мораль цієї історії в тому, що тих, хто голосував за клоуна просто наїбали
Хто? - Ось такі бігуси, шабуні, вакарчуки, українські правди та інша срань, яка змушувала людей довірливих і тупих ліпити аватарки "я підтримую НП", а зараз ця срань просто мовчить, коли безпредел (с) Каменяр
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09.07.2021 04:28 Ответить
Тред про те, як багатьом ЗЄбанатам шаурмою рота заліпило
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09.07.2021 04:30 Ответить
не бреши, що це за мразь було видно ще до 2019 року, як вiн срав на Украiну всi чули i бачили, але пiйшли голосувати за це чмо. Тепер прийшла розплата за дурiсть.
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09.07.2021 08:25 Ответить
Так Нова Пошта за ЗЕнарко!

Тож на, їжте не обляпайтесь.
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09.07.2021 05:38 Ответить
Власник Нової Пошти аж вибриком бігав за зелібобою та підтримував його на виборах з піною в роті...най жере тепер, не обляпається
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09.07.2021 05:36 Ответить
Абсолютно дика історія, коли за пошкодження посилки ціною 500 грн Нову пошту штрафують на 326 мілліонів(!) грн. Тепер до будь якого підприймства може прийти перевірка, звернутися до наприклад вбиральниці і якщо надані нею документи не влаштують штрафанути.
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09.07.2021 05:35 Ответить
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА - очень коррупционная организация , до которой пора бы добраться НАБУ и ГБР
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09.07.2021 06:29 Ответить
9.7.1920 - закінчився рейд загонів Нестора Махна по Бахмут., Ізюм, Костянтиноград, Новомоск. та Павлоград. повітах

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 261
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09.07.2021 04:54 Ответить
9.7.1938 - в місті Дніпро (Дніпропетровськ) народилась Лія Ахеджакова, акторка театру і кіно

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 7432
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09.07.2021 04:57 Ответить
Навіть не знав, що землячка.

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 6626
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09.07.2021 05:01 Ответить
Пам'ятаєте цього пдорка? Бумеранг взад прилетів

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 3332
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09.07.2021 05:14 Ответить
Прикольно - бумерангом прямо по варенику попало!
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09.07.2021 08:14 Ответить
Президента Гаїті застрелили за спробу змінити Конституцію та отримати право на другий строк президенства поспіль. А наркоман часом не збирається змінювати Конституцію?

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 8469
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09.07.2021 05:25 Ответить
Страна победившего 200 лет назад БЛМа. Такие няшки, что доминиканцы в 2015м стали их депортировать всех без разбору, даже тех чьи предки нелегально поселились в ДР три поколения назад.
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09.07.2021 05:47 Ответить
https://espreso.tv/zelenskiy-vetuvav-zakon-yakiy-mav-zapustiti-sudovu-reformu Зеленський ветував закон, який мав запустити судову реформу

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 4456
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09.07.2021 05:55 Ответить
Американцы даже Гитлера к власти привели дабы напасть на советское быдло,10 летний Договор о братстве МОЛОТОВ-Риббентроп в Москве в августе и сентябере 1939 годаподдписЯнный не дасть сбрехать мне... а то какое то сраное Гаити... или Гондурас типа ДАУНбасс
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09.07.2021 06:01 Ответить
Тем временем советские Талибы захватили сраный Афганистан,требуют Путлера на престол в этом Говне... Американцы и немцы еще не ушли из Афгана....еще даже нефть не успела упасть в цене....
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09.07.2021 06:08 Ответить
Ну Путен сейчас вообще в бункерах будет жить.
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09.07.2021 06:15 Ответить
А Телеканал РАБссия-1 призвал вешать украинцев на фонарях...,сообщает Роман Цимбалюк из дохлятины Мацковии...,быдло Мавзолейное все борется с бандеровцами...с того же 1939 года...,стадо идиотов...
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09.07.2021 06:21 Ответить
Степан Андреевич Бандера стал предателем СССра дохлого в августе 1939 года,когда Молотов-Риббентроп подписали братский СОЮЗ....Совпадение? НЕ ДУМАЮ....
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09.07.2021 06:23 Ответить
Разве Петров и Баширов получили американское гражданство ?
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09.07.2021 06:46 Ответить
Кстати сЦаря всея сраной РАБссии и его семью расстреляли в ночь в 17 на 18 июля 1918 года... председатель ВЧК Дзержинский и начальник ГУЛАГа чЛенин не пожалели немецкую династию Готоррп-Гольштейной правившей на РАБссии 304 года к ряду... ах...да...забыл..династия Романовых в королевстве КРИВЫХ ЗЕРКАЛ...
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09.07.2021 06:50 Ответить
Каждое событие по дням часам и даже минутам в Мире вписывается в определенную логическую цепочку,за которой стоят последующие события...,понять их логику не сложно..от слова СОВСЕм...
Поехал я работу работать...,гарного дня та наснаги Панове Українці...
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09.07.2021 06:59 Ответить
умер шмумер? видимо ктото захотел там свою базу (или даже базы) а комуто это сильно не
понравилось....
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09.07.2021 07:00 Ответить
Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 2345
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09.07.2021 07:09 Ответить
Быстрее бы и нам американцы помогли избавится от слуги международного преступника по фамилии каломойше.
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09.07.2021 07:10 Ответить
Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ - Цензор.НЕТ 5007
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09.07.2021 07:14 Ответить
фотошоп большая сила!!
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09.07.2021 09:05 Ответить
А на России нет случайно парочки россиян американского происхождения, чтоб так же радикально решитьвопрос с кремлевским обнуленышем?
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09.07.2021 07:51 Ответить
Спершу тре бєню-песиголовця а потім одоробало само повисне.
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09.07.2021 07:55 Ответить
От як після такого заголовку нашому пісюаніста їхати до США?
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09.07.2021 09:33 Ответить
 
 