Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - СМИ
Власти Гаити задержали двух американцев, которые могли иметь отношение к убийству президента Жовенеля Мойза. Его убили в собственной резиденции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Associated Press.
Речь идет об американцах гаитянского происхождения, а один из них - бывший охранник канадского посольства в Порт-о-Пренсе.
Между тем представитель Госдепа Нед Прайс ответил, что видел публикации на эту тему, но пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть такие данные.
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ЗЕ, кстати, стоит опасаться печенек Нуланд и наколотых апельсинов. Они такие коварные...
Навіть генсек Північної Кореї від таких новин кажуть близький но анорекссіі) нема місця під сонцем бідним диктаторам(
ЗЕлене чмо будь як президент Гаіті
Тред почну з нагадування інформації про те, що в понеділок Нову пошту штрафанули не мало не багато, а на 326 МІЛЬЙОНІВ грн.
https://twitter.com/FursaSergey @FursaSergey Який слог, яка бурудьба
https://www.youtube.com/watch?v=Kv7gfsd-UtE
Що підтримували? - А хй його знає, але підтримували, боролися
Мовчать інші бурці,немає аватарок з новою поштою,всі мовчать Тільки власнику Нової пошти, який зробив багато щоб клоун став президентом, прийдеться заносити клоуну
Хто? - Ось такі бігуси, шабуні, вакарчуки, українські правди та інша срань, яка змушувала людей довірливих і тупих ліпити аватарки "я підтримую НП", а зараз ця срань просто мовчить, коли безпредел (с) Каменяр
Тож на, їжте не обляпайтесь.
Поехал я работу работать...,гарного дня та наснаги Панове Українці...
понравилось....