Серед підозрюваних у вбивстві президента Гаїті є американці, - ЗМІ
Влада Гаїті затримала двох американців, які могли бути причетними до вбивства президента Жовенеля Моїза. Його вбили у власній резиденції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Associated Press.
Йдеться про американців гаїтянського походження, а один з них - колишній охоронець канадського посольства в Порт-о-Пренсі.
Тим часом представник Держдепу Нед Прайс відповів, що бачив публікації на цю тему, але поки не може ні підтвердити, ні спростувати такі дані.
Топ коментарі
+13 Кіт Яша
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ЗЕ, кстати, стоит опасаться печенек Нуланд и наколотых апельсинов. Они такие коварные...
Навіть генсек Північної Кореї від таких новин кажуть близький но анорекссіі) нема місця під сонцем бідним диктаторам(
ЗЕлене чмо будь як президент Гаіті
Тред почну з нагадування інформації про те, що в понеділок Нову пошту штрафанули не мало не багато, а на 326 МІЛЬЙОНІВ грн.
https://twitter.com/FursaSergey @FursaSergey Який слог, яка бурудьба
https://www.youtube.com/watch?v=Kv7gfsd-UtE
Що підтримували? - А хй його знає, але підтримували, боролися
Мовчать інші бурці,немає аватарок з новою поштою,всі мовчать Тільки власнику Нової пошти, який зробив багато щоб клоун став президентом, прийдеться заносити клоуну
Хто? - Ось такі бігуси, шабуні, вакарчуки, українські правди та інша срань, яка змушувала людей довірливих і тупих ліпити аватарки "я підтримую НП", а зараз ця срань просто мовчить, коли безпредел (с) Каменяр
Тож на, їжте не обляпайтесь.
Поехал я работу работать...,гарного дня та наснаги Панове Українці...
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