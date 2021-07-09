Серед підозрюваних у вбивстві президента Гаїті є американці, - ЗМІ

Влада Гаїті затримала двох американців, які могли бути причетними до вбивства президента Жовенеля Моїза. Його вбили у власній резиденції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Associated Press.

Йдеться про американців гаїтянського походження, а один з них - колишній охоронець канадського посольства в Порт-о-Пренсі.

Тим часом представник Держдепу Нед Прайс відповів, що бачив публікації на цю тему, але поки не може ні підтвердити, ні спростувати такі дані.

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