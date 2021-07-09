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Новости Репрессии в Беларуси
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КГБ Беларуси объявило операцию "по зачистке от радикалов"

КГБ Беларуси объявило операцию

В Беларуси проходит операция "по зачистке от радикально настроенных лиц".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в четверг, 8 июля, в эфире телеканала "Беларусь 1".

По словам Бычека, силовики установили личности участников чатов в Telegram и проводят обыски и задержания, чтобы проверить причастность каждого из них к неким преступлениям. Телеканал уточнил, что речь идет о сообществах и чатах, где якобы проводили "вербовку и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма". По данным "Беларуси 1", внимание властей привлекли каналы "Отряды гражданской самообороны Беларуси" и "Буслы ляцяць" ("Аисты летят").

Ранее в тот же день в Беларуси был блокирован портал "Наша Нива", а в его офис, а также к главному редактору и ряду сотрудников пришли с обысками. Кроме того прошли обыски в редакциях "Брестской газеты" и портала Intex-Press в Барановичах. В регионах страны допросили и задержали нескольких журналистов. Под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить белорусские независимые СМИ, заявляет Белорусская ассоциация журналистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Уничтожение независимых СМИ продолжается": Силовики Лукашенко пришли с обысками в редакции нескольких оппозиционных изданий Беларуси

В начале июля правитель Беларуси Александр Лукашенко рассказал о "масштабной антитеррористической операции" и пообещал обнародовать ее подробности. До сих пор этого сделано не было. Лукашенко добавил, что Минск предъявит претензии "уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии", а руководству ФРГ, включая федерального канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel). Однако и об этих претензиях властей Беларуси не появилось никаких сообщений ни на официальном уровне, ни в средствах массовой информации.

Беларусь (7901) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) КГБ Беларуси (65)


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Топ комментарии
+7
По зачистке патриотов Беларуси.
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09.07.2021 08:58
+6
РадиКалы там только силовики
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09.07.2021 08:59
+5
вспоминаю фильм Телохранитель киллера, где диктатора из Беларуси, который растреливал свой народ, в нашем прокате заменили типа "боснийским"

сценаристы были провидцами....
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09.07.2021 09:02
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По зачистке патриотов Беларуси.
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09.07.2021 08:58 Ответить
вспоминаю фильм Телохранитель киллера, где диктатора из Беларуси, который растреливал свой народ, в нашем прокате заменили типа "боснийским"

сценаристы были провидцами....
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09.07.2021 09:02 Ответить
РадиКалы там только силовики
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09.07.2021 08:59 Ответить
надо встречать спецназовцев с цветами....
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09.07.2021 08:59 Ответить
Не разбрасывайся цветами...отнеси к кацапскому посольству....или Ваське Вакуленкову.Вы же любите как мишки с балалайками под его калинку-малинку дансить.И не обижайся на правду.
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09.07.2021 09:21 Ответить
Пока что ублюдки "радикалов зачищают".
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09.07.2021 09:05 Ответить
Усатый подонок совсем спятил.
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09.07.2021 09:01 Ответить
А кому это интересно? Они сами так захотели ))))
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09.07.2021 09:02 Ответить
Чесно- начхати. Білоруси самі обрали такий шлях. Хто ми такі, щоб щось їм казати?
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09.07.2021 09:03 Ответить
Додарились шариков,дообнимались с катами,это надо ещё суметь всё просрать,выходя по 200 000,зато мы не майдауны,ну ну вы мазохисты и терпилы
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09.07.2021 09:06 Ответить
Самое отвратительное, что они до сих пор считают своего соотечественника Жизневского "фашистом" и "майданутым".
Пускай нас лучше лукашенко всех поубивает, но майдана не допустим!
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09.07.2021 12:55 Ответить
КГБ Беларуси объявило операцию "по зачистке от радикалов" - Цензор.НЕТ 9560
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09.07.2021 09:07 Ответить
Больше цвяточков, больше спринтеров на короткие дистанции, зато не как в Украине)))
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09.07.2021 09:09 Ответить
Київ ризикує лишитися "при фраке и разрез на ср*ке". Держава рухається у прірву і все далі від єс, якому ми й не потрібні, як конкурент у стратегічному плані, і як неадекват у суспільному.
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09.07.2021 10:26 Ответить
Больше цветочков ментам брацця, больше...
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09.07.2021 09:18 Ответить
Ну как вам мирные протесты?
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09.07.2021 09:25 Ответить
Они визжали что это не Майдан, они визжали украинцам что они майдауны, они полностью поддержали анексию Крыма..а теперь получи по харе беларусская ватка. Не жалко вообще и сочувствия 0. Так им и надо.
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09.07.2021 09:35 Ответить
Білорусам слід напрягтись. Репресивна машина ,набирає обертів.
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09.07.2021 09:50 Ответить
Да белорусы, добром зло не попедить.
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09.07.2021 10:01 Ответить
Пошла жара
А кто-то сомневался в ином ?
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09.07.2021 10:08 Ответить
В процессе проведения операции семейная ОПГ Лукашенко в полном составе было уничтожено.
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09.07.2021 10:13 Ответить
Зате, Лукашенко не допустить московських агентів до влади Білорусі. Все правильно робить, нічого панькатися з ворогами, давити їх, як клопів (і східних, і західних), щоб не трапилося, як в Україні.
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09.07.2021 10:14 Ответить
Какие "агенты" в БФО?
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09.07.2021 11:22 Ответить
все верно. никаких московских агентов, они там уже не нужны. там будут только московские надзиратели, присматривающие за концлагерем под названием "Беларусь" и за директором этого концлагеря - лукашеску. чтобы смирно себя вел сам и держал заключенных в смирении. чтобы не случилось так, как в Украине.
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09.07.2021 12:47 Ответить
А сябрам пох... Вони картоплю вирощують...
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09.07.2021 10:15 Ответить
Апгрейд на шины белаза
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09.07.2021 10:42 Ответить
Лука питорас!
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09.07.2021 11:33 Ответить
Эрдоган предложил Литве "помощь" с беженцами, которые гонят из параши на границу с Литвой))) бугага!
вывезет в свои лагеря беженцев! а там жоский ад!
бараны заплатили тыщи доляров, шоб их фэсэбэ вывезло в Европу, а придется заплатить исче, шоб свалить из лагерей беженцев из Турции))))
Эрдоганчику уважуха!
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09.07.2021 11:36 Ответить
ни хрена их не жалко......
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09.07.2021 18:34 Ответить
 
 