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Новини Репресії в Білорусі
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КДБ Білорусі оголосило операцію "із зачистки від радикалів"

КДБ Білорусі оголосило операцію

У Білорусі відбувається операція "із зачистки від радикально налаштованих осіб".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив заступник начальника слідчого управління КДБ Костянтин Бичек в четвер, 8 липня, в ефірі телеканалу "Білорусь 1".

За словами Бичека, силовики встановили особи учасників чатів в Telegram і проводять обшуки і затримання, щоб перевірити причетність кожного з них до якихось злочинів. Телеканал уточнив, що йдеться про спільноти і чати, де нібито проводили "вербування і підбір потенційних молодчиків для нових масових заворушень і навіть актів тероризму". За даними "Білорусі 1", увагу влади привернули канали "Загони цивільної самооборони Білорусі" і "Буслы ляцяць" ("Лелеки летять").

Раніше в той же день в Білорусі був блокований портал "Наша Ніва", а в його офіс, а також до головного редактора і кількох співробітників прийшли з обшуками. Крім того, пройшли обшуки в редакціях "Брестської газети" та порталу Intex-Press в Барановичах. У регіонах країни допитали і затримали кількох журналістів. Під виглядом боротьби з екстремізмом влада намагається знищити білоруські незалежні засоби масової інформації, заявляє Білоруська асоціація журналістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Знищення незалежних ЗМІ триває": Силовики Лукашенка прийшли з обшуками в редакції кількох опозиційних видань Білорусі

На початку липня правитель Білорусі Олександр Лукашенко розповів про "масштабну антитерористичну операцію" і пообіцяв оприлюднити її подробиці. Досі цього зроблено не було. Лукашенко додав, що Мінськ пред'явить претензії "вже не якомусь Гайко Маасу, міністру закордонних справ Німеччини", а керівництву ФРН, включаючи федерального канцлера Ангелу Меркель. Однак і про ці претензії влади Білорусі не з'явилося ніяких повідомлень ні на офіційному рівні, ні в засобах масової інформації.

Автор: 

Білорусь (7941) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) КДБ Білорусі (57)


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Топ коментарі
+7
По зачистке патриотов Беларуси.
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09.07.2021 08:58
+6
РадиКалы там только силовики
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09.07.2021 08:59
+5
вспоминаю фильм Телохранитель киллера, где диктатора из Беларуси, который растреливал свой народ, в нашем прокате заменили типа "боснийским"

сценаристы были провидцами....
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09.07.2021 09:02
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По зачистке патриотов Беларуси.
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09.07.2021 08:58 Відповісти
вспоминаю фильм Телохранитель киллера, где диктатора из Беларуси, который растреливал свой народ, в нашем прокате заменили типа "боснийским"

сценаристы были провидцами....
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09.07.2021 09:02 Відповісти
РадиКалы там только силовики
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09.07.2021 08:59 Відповісти
надо встречать спецназовцев с цветами....
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09.07.2021 08:59 Відповісти
Не разбрасывайся цветами...отнеси к кацапскому посольству....или Ваське Вакуленкову.Вы же любите как мишки с балалайками под его калинку-малинку дансить.И не обижайся на правду.
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09.07.2021 09:21 Відповісти
Пока что ублюдки "радикалов зачищают".
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09.07.2021 09:05 Відповісти
Усатый подонок совсем спятил.
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09.07.2021 09:01 Відповісти
А кому это интересно? Они сами так захотели ))))
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09.07.2021 09:02 Відповісти
Чесно- начхати. Білоруси самі обрали такий шлях. Хто ми такі, щоб щось їм казати?
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09.07.2021 09:03 Відповісти
Додарились шариков,дообнимались с катами,это надо ещё суметь всё просрать,выходя по 200 000,зато мы не майдауны,ну ну вы мазохисты и терпилы
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09.07.2021 09:06 Відповісти
Самое отвратительное, что они до сих пор считают своего соотечественника Жизневского "фашистом" и "майданутым".
Пускай нас лучше лукашенко всех поубивает, но майдана не допустим!
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09.07.2021 12:55 Відповісти
КГБ Беларуси объявило операцию "по зачистке от радикалов" - Цензор.НЕТ 9560
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09.07.2021 09:07 Відповісти
Больше цвяточков, больше спринтеров на короткие дистанции, зато не как в Украине)))
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09.07.2021 09:09 Відповісти
Київ ризикує лишитися "при фраке и разрез на ср*ке". Держава рухається у прірву і все далі від єс, якому ми й не потрібні, як конкурент у стратегічному плані, і як неадекват у суспільному.
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09.07.2021 10:26 Відповісти
Больше цветочков ментам брацця, больше...
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09.07.2021 09:18 Відповісти
Ну как вам мирные протесты?
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09.07.2021 09:25 Відповісти
Они визжали что это не Майдан, они визжали украинцам что они майдауны, они полностью поддержали анексию Крыма..а теперь получи по харе беларусская ватка. Не жалко вообще и сочувствия 0. Так им и надо.
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09.07.2021 09:35 Відповісти
Білорусам слід напрягтись. Репресивна машина ,набирає обертів.
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09.07.2021 09:50 Відповісти
Да белорусы, добром зло не попедить.
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09.07.2021 10:01 Відповісти
Пошла жара
А кто-то сомневался в ином ?
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09.07.2021 10:08 Відповісти
В процессе проведения операции семейная ОПГ Лукашенко в полном составе было уничтожено.
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09.07.2021 10:13 Відповісти
Зате, Лукашенко не допустить московських агентів до влади Білорусі. Все правильно робить, нічого панькатися з ворогами, давити їх, як клопів (і східних, і західних), щоб не трапилося, як в Україні.
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09.07.2021 10:14 Відповісти
Какие "агенты" в БФО?
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09.07.2021 11:22 Відповісти
все верно. никаких московских агентов, они там уже не нужны. там будут только московские надзиратели, присматривающие за концлагерем под названием "Беларусь" и за директором этого концлагеря - лукашеску. чтобы смирно себя вел сам и держал заключенных в смирении. чтобы не случилось так, как в Украине.
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09.07.2021 12:47 Відповісти
А сябрам пох... Вони картоплю вирощують...
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09.07.2021 10:15 Відповісти
Апгрейд на шины белаза
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09.07.2021 10:42 Відповісти
Лука питорас!
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09.07.2021 11:33 Відповісти
Эрдоган предложил Литве "помощь" с беженцами, которые гонят из параши на границу с Литвой))) бугага!
вывезет в свои лагеря беженцев! а там жоский ад!
бараны заплатили тыщи доляров, шоб их фэсэбэ вывезло в Европу, а придется заплатить исче, шоб свалить из лагерей беженцев из Турции))))
Эрдоганчику уважуха!
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09.07.2021 11:36 Відповісти
ни хрена их не жалко......
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09.07.2021 18:34 Відповісти
 
 