КДБ Білорусі оголосило операцію "із зачистки від радикалів"

У Білорусі відбувається операція "із зачистки від радикально налаштованих осіб".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив заступник начальника слідчого управління КДБ Костянтин Бичек в четвер, 8 липня, в ефірі телеканалу "Білорусь 1".

За словами Бичека, силовики встановили особи учасників чатів в Telegram і проводять обшуки і затримання, щоб перевірити причетність кожного з них до якихось злочинів. Телеканал уточнив, що йдеться про спільноти і чати, де нібито проводили "вербування і підбір потенційних молодчиків для нових масових заворушень і навіть актів тероризму". За даними "Білорусі 1", увагу влади привернули канали "Загони цивільної самооборони Білорусі" і "Буслы ляцяць" ("Лелеки летять").

Раніше в той же день в Білорусі був блокований портал "Наша Ніва", а в його офіс, а також до головного редактора і кількох співробітників прийшли з обшуками. Крім того, пройшли обшуки в редакціях "Брестської газети" та порталу Intex-Press в Барановичах. У регіонах країни допитали і затримали кількох журналістів. Під виглядом боротьби з екстремізмом влада намагається знищити білоруські незалежні засоби масової інформації, заявляє Білоруська асоціація журналістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Знищення незалежних ЗМІ триває": Силовики Лукашенка прийшли з обшуками в редакції кількох опозиційних видань Білорусі

На початку липня правитель Білорусі Олександр Лукашенко розповів про "масштабну антитерористичну операцію" і пообіцяв оприлюднити її подробиці. Досі цього зроблено не було. Лукашенко додав, що Мінськ пред'явить претензії "вже не якомусь Гайко Маасу, міністру закордонних справ Німеччини", а керівництву ФРН, включаючи федерального канцлера Ангелу Меркель. Однак і про ці претензії влади Білорусі не з'явилося ніяких повідомлень ні на офіційному рівні, ні в засобах масової інформації.