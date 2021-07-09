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СНБО планирует создать реестр запрещенных сайтов, - член рабочей группы Тульев

СНБО планирует создать реестр запрещенных сайтов, - член рабочей группы Тульев

8 июля СНБО принял окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук член Интернет-ассоциации Украины и член рабочей группы по вопросам технической реализации реестра Максим Тульев, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов - того самого "Укркомнадзора", которым мы друг друга пугали в шутку и который еще год назад казался просто абсолюно невозможным в Украине", - отметил он.

"Создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра. Я в ней. Попробую как-то остановить это безумие, на шансов откровенно мало. Вам все еще пофиг? Думаете не дойдет до голода и хлебных карточек, которые кажутся такой же фантастикой сейчас? А я вот уже не думаю", - добавил он.

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В комментарии "НВ.Бизнес" Тульев сказал, что рабочая группа начнет полноценную работу с понедельника.

По его словам, политическое решение о создании реестра уже принято.

"В украинском законодательстве не прописано, кроме решения суда по детской порнографии, не прописано, как именно должно происходить эта блокировка. Наше обжалование в ЕСПЧ сейчас строится на том, что в Украине нет процедуры и нет законного основания что-то заблокировать", - пояснил он.

При этом Тульев добавил, что "за это время могут поменять законы".

По его словам, в СНБО хотят разработать технические требования к блокированию, которые будут описывать, как операторы должны осуществлять блокировку сайтов.

Справка: В Украине создан некоммерческий проект UAblocklist – единственная открытая база всех заблокированных в Украине сайтов, где можно найти информацию о том, когда и на каком основании был заблокирован конкретный сайт. Этот реестр может быть полезен интернет-провайдерам, общественным активистам и журналистам, стремящимся анализировать ограничения.

Автор: 

запрет (1708) сайт (322) СНБО (4435) цензура (1337)


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Топ комментарии
+11
Начали у кацапов пример брать ?
Быстро …
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09.07.2021 09:10
+8
ЗЕ своїми діями робить все щоб відірвати Україну від цивілізованого світу. По справах їхніх впізнаєте їх. (С)
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09.07.2021 09:18
+8
Какие ещё люди? Люди могут лишь в спам засунуть, но бан идёт от админов. И тут я много раз его получал...
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09.07.2021 09:26
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Правила форума Совет форумчан
Начали у китайцев пример брать ?
Быстро …
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09.07.2021 09:09 Ответить
Начали у кацапов пример брать ?
Быстро …
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09.07.2021 09:10 Ответить
Китай и Россия стратегические партнеры, зелёный и Украину делает партнерами Китая
Скоро двери в Европу и нато закроются окончательно
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09.07.2021 09:12 Ответить
а поясните, в какой сфере Украина может быть партнером Китая? Разве, что в экспорте природных ресурсов.....
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09.07.2021 09:17 Ответить
В принятии в любой позе китайских денег.

Китай так уже правительства всех банановых республик скупил. Теперь вот ЗЕ выставил на торги и Украину.
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09.07.2021 09:29 Ответить
Например земля... Не исключаю, что работать на ней будут сами китайские граждане, которых завезут... Тем более что Зеленский уже подписал безвиз з Китаем... Так что встречайте....
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09.07.2021 11:36 Ответить
А под любым соусом
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09.07.2021 09:18 Ответить
ЗЕ своїми діями робить все щоб відірвати Україну від цивілізованого світу. По справах їхніх впізнаєте їх. (С)
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09.07.2021 09:18 Ответить
Так и я ж про это
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09.07.2021 09:19 Ответить
ну таки название одно и тоже только вместо роскомнадзор - укркомнадзор. скоро за лайки садить начнут
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09.07.2021 09:44 Ответить
Давайте угадаю эти запрещенные сайты снбо: цензор, еспрессо, прямый, пятый канал.
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09.07.2021 09:12 Ответить
Так банят люди а не модератор сайта, это разные вещи
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09.07.2021 09:16 Ответить
Какие ещё люди? Люди могут лишь в спам засунуть, но бан идёт от админов. И тут я много раз его получал...
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09.07.2021 09:26 Ответить
Люди спамят, модеры банят.
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09.07.2021 10:48 Ответить
Неправда.
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09.07.2021 09:16 Ответить
Вранье.
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09.07.2021 09:33 Ответить
Синоним слова неправда.
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09.07.2021 09:34 Ответить
Ваше вранье.
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09.07.2021 09:41 Ответить
Вас банили за критику Порошенко, высказанную в соответствии с правилами форума?
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09.07.2021 09:44 Ответить
Это троли подоляка. Не обращай внимание.
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09.07.2021 09:59 Ответить
Некоторые давно на форуме, вроде бы не подоляковские, но Зеля их преЗедент, луДший из всех президентов.
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09.07.2021 10:07 Ответить
Постоянно!
Проведём эксперимент?
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09.07.2021 10:49 Ответить
Зайдите в любую тему про Порошенко и найдете там негативные комменты о нем.
Но если хотите, проведите эксперимент.
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09.07.2021 10:52 Ответить
цензор в першу чергу
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09.07.2021 10:12 Ответить
Цензор теж заблокують?
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09.07.2021 09:14 Ответить
Тобі відомо що ти у мене в чорному списку?
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09.07.2021 09:21 Ответить
Тепер помимо цього ще і отримуєш почесний номер 95 в списку тріпачів.
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09.07.2021 09:57 Ответить
Надо создать министерство разоблачений вражеских фейков. МРВФ.
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09.07.2021 09:16 Ответить
Он уже работает, включите 1 + 1
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09.07.2021 09:17 Ответить
Класс!!!

Помимо задекоарированных целей, это отличный способ ликвидации неугодных интернет-СМИ. Причем в исполнении ЗЕ почему-то кажется, что именно для этого реестр и создается.
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09.07.2021 09:26 Ответить
давно пора вычистить, как опасную заразу, антиукраинские сайты из информативного поля, независимо от куда они вещают свою брехню.
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09.07.2021 09:29 Ответить
Украинофобы из офиса зеЛоха борятся только с проукраинским контентом.
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09.07.2021 10:00 Ответить
я противник Зелопухов, но закрытие 3 антиукраинских каналов тоже про что то говорит.
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09.07.2021 10:37 Ответить
Самі собі протирічите
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09.07.2021 11:08 Ответить
в чому???
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09.07.2021 12:07 Ответить
А еси пряма с рашена.
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09.07.2021 11:35 Ответить
если прямо из раши-параши, или другой злобной угро-финской папуасии, то тем более...
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09.07.2021 12:22 Ответить
Иудогомосексуальная диктатура, которая еще недавно рядилась в диссидентов и свободословцев.
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09.07.2021 09:30 Ответить
Прокацапский сайт страна.юа точно надо заблокировать.
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09.07.2021 09:35 Ответить
Но бубочке что-то мешает выдать такой указ. Наверное сериальный бизнес в москве.
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09.07.2021 10:01 Ответить
в каждом браузере есть встроенный ВПН. достаточно одного клика что бы свести на нет хитрые задумки государственных умников
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09.07.2021 09:35 Ответить
РНБО планує створити реєстр заборонених сайтів, - член робочої групи Тульєв - Цензор.НЕТ 1168
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09.07.2021 10:07 Ответить
І яку ж свободу слова забороняли при П.Порошенко? Відключення російських мереж "Однокласнікі" і "Вконтакте", через які кремлівські наративи потрапляли в Україну і в яких формувалися сєпарські групи?!
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09.07.2021 11:06 Ответить
А яндекс и маилру за что забанили? Они тоже сепарские поисковики? А "Однокласнікі" і "Вконтакте", забанили ради собственных целей и рейтингов. Свобода слова из уст гонопольского на прямом - ну такое. А митинги которые запрещались под лозунгами "иначе путин нападёт и не шатайте будку"?
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09.07.2021 11:23 Ответить
"А яндекс и маилру за что забанили?
"потому что они сливают всю переписку, контакты и другие личные данные украинцев в фсб...

"А "Однокласнікі" і "Вконтакте"" ?

всем известно давно известно что Дуров продал Вконтакте выходцам из ФСБ .
То есть это было в СМИ, официальная информация....
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09.07.2021 12:04 Ответить
Яндекс Ру та майл Ру -оскільки користування поштовими скриньками, зареєстрованими на цих ресурсах є небезпечними - самі сервери знаходяться в росії і зміст листування з/на ці адреси стане відомим в росії.
Про Однокласнікі і вконтакті вже писав вище
Програму Шустера як раз і закрили через спроби розпитати політичну та безпекову ситуацію в Україні, якщо ви цього не розумієте. Їх просто ворожими не оголосили
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09.07.2021 11:29 Ответить
а зачем нужна прокладка, давайте уже Роспотребнадзор пускай напрямую работает. Один народ, одна судьба.
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09.07.2021 11:34 Ответить
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09.07.2021 12:24 Ответить
Давно пора позакрывать в Украине пророссийский интернет-помойки типа Страны уа итд.
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09.07.2021 14:30 Ответить
"Міністерство Правди"
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09.07.2021 14:31 Ответить
 
 