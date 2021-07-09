СНБО планирует создать реестр запрещенных сайтов, - член рабочей группы Тульев

8 июля СНБО принял окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук член Интернет-ассоциации Украины и член рабочей группы по вопросам технической реализации реестра Максим Тульев, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов - того самого "Укркомнадзора", которым мы друг друга пугали в шутку и который еще год назад казался просто абсолюно невозможным в Украине", - отметил он.

"Создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра. Я в ней. Попробую как-то остановить это безумие, на шансов откровенно мало. Вам все еще пофиг? Думаете не дойдет до голода и хлебных карточек, которые кажутся такой же фантастикой сейчас? А я вот уже не думаю", - добавил он.

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В комментарии "НВ.Бизнес" Тульев сказал, что рабочая группа начнет полноценную работу с понедельника.

По его словам, политическое решение о создании реестра уже принято.

"В украинском законодательстве не прописано, кроме решения суда по детской порнографии, не прописано, как именно должно происходить эта блокировка. Наше обжалование в ЕСПЧ сейчас строится на том, что в Украине нет процедуры и нет законного основания что-то заблокировать", - пояснил он.

При этом Тульев добавил, что "за это время могут поменять законы".

По его словам, в СНБО хотят разработать технические требования к блокированию, которые будут описывать, как операторы должны осуществлять блокировку сайтов.

Справка: В Украине создан некоммерческий проект UAblocklist – единственная открытая база всех заблокированных в Украине сайтов, где можно найти информацию о том, когда и на каком основании был заблокирован конкретный сайт. Этот реестр может быть полезен интернет-провайдерам, общественным активистам и журналистам, стремящимся анализировать ограничения.