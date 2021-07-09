СНБО планирует создать реестр запрещенных сайтов, - член рабочей группы Тульев
8 июля СНБО принял окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук член Интернет-ассоциации Украины и член рабочей группы по вопросам технической реализации реестра Максим Тульев, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня на СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов - того самого "Укркомнадзора", которым мы друг друга пугали в шутку и который еще год назад казался просто абсолюно невозможным в Украине", - отметил он.
"Создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра. Я в ней. Попробую как-то остановить это безумие, на шансов откровенно мало. Вам все еще пофиг? Думаете не дойдет до голода и хлебных карточек, которые кажутся такой же фантастикой сейчас? А я вот уже не думаю", - добавил он.
В комментарии "НВ.Бизнес" Тульев сказал, что рабочая группа начнет полноценную работу с понедельника.
По его словам, политическое решение о создании реестра уже принято.
"В украинском законодательстве не прописано, кроме решения суда по детской порнографии, не прописано, как именно должно происходить эта блокировка. Наше обжалование в ЕСПЧ сейчас строится на том, что в Украине нет процедуры и нет законного основания что-то заблокировать", - пояснил он.
При этом Тульев добавил, что "за это время могут поменять законы".
По его словам, в СНБО хотят разработать технические требования к блокированию, которые будут описывать, как операторы должны осуществлять блокировку сайтов.
Справка: В Украине создан некоммерческий проект UAblocklist – единственная открытая база всех заблокированных в Украине сайтов, где можно найти информацию о том, когда и на каком основании был заблокирован конкретный сайт. Этот реестр может быть полезен интернет-провайдерам, общественным активистам и журналистам, стремящимся анализировать ограничения.
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Быстро …
Быстро …
Скоро двери в Европу и нато закроются окончательно
Китай так уже правительства всех банановых республик скупил. Теперь вот ЗЕ выставил на торги и Украину.
Проведём эксперимент?
Но если хотите, проведите эксперимент.
Помимо задекоарированных целей, это отличный способ ликвидации неугодных интернет-СМИ. Причем в исполнении ЗЕ почему-то кажется, что именно для этого реестр и создается.
"потому что они сливают всю переписку, контакты и другие личные данные украинцев в фсб...
"А "Однокласнікі" і "Вконтакте"" ?
всем известно давно известно что Дуров продал Вконтакте выходцам из ФСБ .
То есть это было в СМИ, официальная информация....
Про Однокласнікі і вконтакті вже писав вище
Програму Шустера як раз і закрили через спроби розпитати політичну та безпекову ситуацію в Україні, якщо ви цього не розумієте. Їх просто ворожими не оголосили