Печерский суд заблокировал "Главком", "Апостроф" и ряд других СМИ. ДОКУМЕНТ

Судья Печерского районного суда Татьяна Ильева приняла решение наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности ряда информационных изданий, в частности "Главком", "Апостроф" и ряда других СМИ.

Суд постановил блокировать работу этих СМИ всем интернет-провайдерам и мобильным операторам на территории Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

Сообщается, что отдельные провайдеры и операторы уже заблокировали доступ к "Главкому" и другим СМИ. В "Главкоме" отмечают, что судебное решение принято по ходатайству представителя бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта" Павла Барбуля, который пытается заблокировать работу ряда информационных изданий, освещавших его деятельность.

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"Судья Ильева приняла такое решение по ходатайству представителя бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта" Павла Барбуля. Он пытается заблокировать работу ряда информационных изданий, освещавших его деятельность. Бывший топ-менеджер государственного концерна, прикрываясь скандальным постановлением Печерского районного суда, требует от интернет-провайдеров и мобильных операторов закрыть доступ пользователей к указанным средствам массовой информации", – отмечает "Главком".





Блокировка происходит несмотря на то, что 10 марта старший следователь Печерского управления полиции Василий Поплавский отметил безосновательность претензий Павла Барбула, который назвал опубликованную сайтами информацию о нем "конфиденциальной". В этот же день следователь принял решение о закрытии уголовного дела в связи с отсутствием состава уголовного преступления.









"24 марта, несмотря на факт закрытия производства, мобильный оператор "Лайфселл", интернет-провайдеры Triolan и "Информационные технологии" заблокировали доступ читателей к "Главкому" и другим изданиям по всей территории Украины. В результате сотни тысяч читателей "Главкома", которые пользуются этими операторами, сейчас не имеют доступа к сайту. Редакция получает массовые жалобы на это", - сказано в сообщении.

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Главный редактор "Главкома" Николай Пидвезяный обращается к операторам и провайдерам, которые несмотря на закрытие уголовного дела, прибегли к ограничению доступа к сайтам с требованием срочно пересмотреть решение.



"10 марта 2021 года в связи с отсутствием в деянии уголовного преступления производство по делу № 120201 0006 0003 326 от 4 декабря 2020 г. было закрыто соответствующим постановлением. По нашему мнению, лица, которые прислали операторам мобильной связи и провайдерам решение Печерского районного суда города Киева от 18.02.2021 года, своими действиями ввели их в заблуждение. Информационное агентство "Главком" обращается ко всем указанным выше операторам с требованием разблокировать сайт https://glavcom.ua/ и прекратить препятствование журналистской деятельности нашей редакции и наших коллег из других СМИ".



Пидвезяный также обращает внимание, что некоторые мобильные операторы до сих пор не заблокировали российские сайты, которые попали под санкции украинского государства на прошлой неделе, при этом они блокируют отечественные проукраинские издания на сомнительных основаниях.



"Судебное решение о блокировке сайтов по отмашке бывшего чиновника – это вопиющий прецедент, не имеющий ничего общего с соблюдением принципов свободы слова. Если так пойдет и дальше, то любое СМИ в нашей стране может быть закрыто по щелчку пальца, на том лишь основании, что его публикации не понравились людям с влиянием", – заявил главный редактор интернет-издания "Апостроф" Денис Попович.

Цензор.НЕТ выражает поддержку коллегам и надеется, что в скром времени ситуация будет разрешена.