РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9635 посетителей онлайн
Новости
9 244 57
СМИ (3761) суд (24827) цензура (1327) блокирование (459)

Печерский суд заблокировал "Главком", "Апостроф" и ряд других СМИ. ДОКУМЕНТ

Печерский суд заблокировал

Судья Печерского районного суда Татьяна Ильева приняла решение наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности ряда информационных изданий, в частности "Главком", "Апостроф" и ряда других СМИ.

Суд постановил блокировать работу этих СМИ всем интернет-провайдерам и мобильным операторам на территории Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

Сообщается, что отдельные провайдеры и операторы уже заблокировали доступ к "Главкому" и другим СМИ. В "Главкоме" отмечают, что судебное решение принято по ходатайству представителя бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта" Павла Барбуля, который пытается заблокировать работу ряда информационных изданий, освещавших его деятельность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook заблокировал посты росСМИ за фейк об "украинских радикалах"

"Судья Ильева приняла такое решение по ходатайству представителя бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта" Павла Барбуля. Он пытается заблокировать работу ряда информационных изданий, освещавших его деятельность. Бывший топ-менеджер государственного концерна, прикрываясь скандальным постановлением Печерского районного суда, требует от интернет-провайдеров и мобильных операторов закрыть доступ пользователей к указанным средствам массовой информации", – отмечает "Главком".

Печерский суд заблокировал Главком, Апостроф и ряд других СМИ 01
Печерский суд заблокировал Главком, Апостроф и ряд других СМИ 02

Блокировка происходит несмотря на то, что 10 марта старший следователь Печерского управления полиции Василий Поплавский отметил безосновательность претензий Павла Барбула, который назвал опубликованную сайтами информацию о нем "конфиденциальной". В этот же день следователь принял решение о закрытии уголовного дела в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

Печерский суд заблокировал Главком, Апостроф и ряд других СМИ 03
Печерский суд заблокировал Главком, Апостроф и ряд других СМИ 04


"24 марта, несмотря на факт закрытия производства, мобильный оператор "Лайфселл", интернет-провайдеры Triolan и "Информационные технологии" заблокировали доступ читателей к "Главкому" и другим изданиям по всей территории Украины. В результате сотни тысяч читателей "Главкома", которые пользуются этими операторами, сейчас не имеют доступа к сайту. Редакция получает массовые жалобы на это", - сказано в сообщении.

Также читайте: Технической возможности заблокировать отдельные Телеграм-каналы нет, - провайдеры

Главный редактор "Главкома" Николай Пидвезяный обращается к операторам и провайдерам, которые несмотря на закрытие уголовного дела, прибегли к ограничению доступа к сайтам с требованием срочно пересмотреть решение.

"10 марта 2021 года в связи с отсутствием в деянии уголовного преступления производство по делу № 120201 0006 0003 326 от 4 декабря 2020 г. было закрыто соответствующим постановлением. По нашему мнению, лица, которые прислали операторам мобильной связи и провайдерам решение Печерского районного суда города Киева от 18.02.2021 года, своими действиями ввели их в заблуждение. Информационное агентство "Главком" обращается ко всем указанным выше операторам с требованием разблокировать сайт https://glavcom.ua/ и прекратить препятствование журналистской деятельности нашей редакции и наших коллег из других СМИ".

Пидвезяный также обращает внимание, что некоторые мобильные операторы до сих пор не заблокировали российские сайты, которые попали под санкции украинского государства на прошлой неделе, при этом они блокируют отечественные проукраинские издания на сомнительных основаниях.

"Судебное решение о блокировке сайтов по отмашке бывшего чиновника – это вопиющий прецедент, не имеющий ничего общего с соблюдением принципов свободы слова. Если так пойдет и дальше, то любое СМИ в нашей стране может быть закрыто по щелчку пальца, на том лишь основании, что его публикации не понравились людям с влиянием", – заявил главный редактор интернет-издания "Апостроф" Денис Попович. 

Цензор.НЕТ выражает поддержку коллегам и надеется, что в скром времени ситуация будет разрешена.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
З сумом вимушений констатувати,що наш печерський суд абсолютно нічим не відрізняється від мацковського басманного...
показать весь комментарий
26.03.2021 15:56
+14
Абырвалг, абырвалг, Порошенко. Два года прошло как Бубочка заблокировал судебную реформу и начал свою великую, вот результат, Макаронник Сколько независимых СМИ было при Порохе заблокировано?
показать весь комментарий
26.03.2021 16:15
+12
Особенно мне нравится в этих всех решениях фраза "Именем Украины"...
Сидит какое то чмо в мантии...и за бабки обьявляет свои вердикты...и подписывает их от имени Украины....
показать весь комментарий
26.03.2021 16:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З сумом вимушений констатувати,що наш печерський суд абсолютно нічим не відрізняється від мацковського басманного...
показать весь комментарий
26.03.2021 15:56 Ответить
Вирізняється: Басманному просто "з верху" вказівки дають кого осдити, а Печерський все виключно за гроші і чим більше в тебе грошей - тим більше ти правий в судовій справі.
показать весь комментарий
26.03.2021 15:58 Ответить
один ублюдок вторая в мантии придаток к гинекологическому креслу и круятт оцы Украиной как им наглость позволяет это все не имеетт ничего со словом гласностью ..ворвоать надо нменьше а также торговать Фемидой...
показать весь комментарий
26.03.2021 16:10 Ответить
Тогда в первом случае это тирания, а во втором демократия
показать весь комментарий
26.03.2021 18:40 Ответить
Да т зеленский от ***** отличается лишь цветом волос.
показать весь комментарий
26.03.2021 15:59 Ответить
А ничего, что заблокировали по позову порошенковского главы этого Тырбырэкспорта в 2015-18 годах?
показать весь комментарий
26.03.2021 16:06 Ответить
Абырвалг, абырвалг, Порошенко. Два года прошло как Бубочка заблокировал судебную реформу и начал свою великую, вот результат, Макаронник Сколько независимых СМИ было при Порохе заблокировано?
показать весь комментарий
26.03.2021 16:15 Ответить
Ещё раз, порохобот. Позов до потужно реформированного суду с требованием заблокировать эти СМИ подал порошенковский деятель Барбуль. С какой целью? Помереть за свободу слова как его шеф за закрытую программу Шустера и закрытый им ты канал 3Sstudio?
показать весь комментарий
26.03.2021 16:20 Ответить
Ты блондинка, при чем тут зебил к печерскому суду, он же соевый?
показать весь комментарий
26.03.2021 16:06 Ответить
Мозг у тебя соевый. Это портновский суд с Вовком во главе.
показать весь комментарий
26.03.2021 16:12 Ответить
Реформу судов низшей инстанции Шмаркля в 2019 заблокировала.Тебе забвли сообщить?
показать весь комментарий
26.03.2021 17:47 Ответить
Прям аргументы в ответ моща Я не спрашивал твою биографию всего лишь спросил в курсе или нет что реформу Бубочка свернул в 2019? Вроде понятно или тебе два раза надо?
показать весь комментарий
26.03.2021 18:38 Ответить
показать весь комментарий
26.03.2021 18:57 Ответить
На апостроф ще сьогодні вранці заходив , - все було нормально ... . )) .
показать весь комментарий
26.03.2021 16:59 Ответить
Украина стремительно превращается Северную Корею.
Луганские не шутят.
показать весь комментарий
26.03.2021 15:58 Ответить
Та да . луганским шутить не дозволено . ) .
показать весь комментарий
26.03.2021 17:02 Ответить
..о чём ты,идиот??
показать весь комментарий
26.03.2021 17:22 Ответить
Этот кацап наверно " накрышедомасваево " пишет , если он действительно с Австралии . )) .
показать весь комментарий
26.03.2021 17:40 Ответить
Ну це ж треба яка оперативність суду: кримінальне провадження відкрито 4 грудня 2020, а вже 18 лютого суд ухвалив рішення
показать весь комментарий
26.03.2021 15:59 Ответить
Зе писец подкрался незаметно
показать весь комментарий
26.03.2021 16:00 Ответить
ТВ "Апостроф" цікаво дивитись.
показать весь комментарий
26.03.2021 16:03 Ответить
Особенно мне нравится в этих всех решениях фраза "Именем Украины"...
Сидит какое то чмо в мантии...и за бабки обьявляет свои вердикты...и подписывает их от имени Украины....
показать весь комментарий
26.03.2021 16:07 Ответить
женщина опять, кстати - почему судьи одни женщины, что-то мужчин-судей не видно, женщину "слабую, беззащитную", можно запугать, купить, всё у них на эмоциях, ее не тронут.... якобы ..
В Рашке то же самое - одни женщины судьи
показать весь комментарий
26.03.2021 16:50 Ответить
зробили себе разом! (с)
показать весь комментарий
26.03.2021 16:08 Ответить
Печерский суд заблокировал "Главком", "Апостроф" и ряд других СМИ - Цензор.НЕТ 3160
показать весь комментарий
26.03.2021 16:09 Ответить
якщо українцям таки вдасця повернути собі країну, то перші на плаху повинні піти саме судді. після олігаторів.
показать весь комментарий
26.03.2021 16:11 Ответить
Точно,один бачок 5 минут назад заткнули,другой потек.Ну не страшно😂🌷×××
показать весь комментарий
26.03.2021 16:18 Ответить
Подожди,надо посмотреть где ты уже успело нагадить.😂🌷×××
показать весь комментарий
26.03.2021 16:24 Ответить
А что там такое в "Апострофе" и "Главкоме"?
показать весь комментарий
26.03.2021 16:16 Ответить
затягивать стали жёстче, создаются условия для социального взрыва для удобного наступления , московская агентура
показать весь комментарий
26.03.2021 16:19 Ответить
Главком працює.
показать весь комментарий
26.03.2021 16:27 Ответить
https://apostrophe.ua/ua Апостроф також
показать весь комментарий
26.03.2021 16:58 Ответить
Главком", "Апостроф.. а у меня не работает, только через VPN можно зайти.
показать весь комментарий
26.03.2021 17:57 Ответить
Лайносайти ..Ще б прокацапські *корр , .страну * і т.д. прикрили .
показать весь комментарий
26.03.2021 16:47 Ответить
Тут вже справжня війна почалася, як в 14р., четверо бійців не стало за один раз (четверо !!!) а скільки тяжких і скільки помре в лікарнях ? А ЗЕкодло париться за гімняні двері (писали що ФОПИ за пару десятків кг деревяних зроблять їх кращі за нові, я наприклад можу старі дошки з бетонної опалубки відполірувати під еліт.меблі). А ще суди - рятуть засраний імідж якогось злодія. Одним словом пята колона. Кримські судді тільки тризуби в кабінетах поміняли на пєтуха.
показать весь комментарий
26.03.2021 16:48 Ответить
Та ***** на терплячих!
показать весь комментарий
26.03.2021 16:51 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1375359129427009536 7 ч

Блокада Преси
За позовом Барбула ПещернийСуд постановив БЛОКУВАТИ"Апостроф","Главком".. Барбула підозрюють у корупц\діяннях в ОБОРОНПРОМI,фігурант справи "Свинарчуків-Гладковських" До цього ПРЕЦЕДЕНТУ будуть звертатися ВСI Кому НЕcподобаються публікації
показать весь комментарий
26.03.2021 17:11 Ответить
сайт from.ua-"ригівський" точно..
показать весь комментарий
26.03.2021 17:12 Ответить
Це результат порушення одного з найважливіших Законі Державотворення = Законів Природи в цій царині : Обирати і КОНТРОЛЮВАТИ всі гілки влади ОСОБЛИВО СУДДІВ повинні Громади !.Не може крадій обирати і контролювати крадія - це абсурд і неадекватна людська діяльність !!! Карвасари = народні сіди на всіх ярмарках і базарах , які судили суддів !!! .Карвасари були тільки в Україні і знищив їх Петро І , а пам'ятку про них залишив для нас великий Іван Котляревський в своїй "Енеїді" ( частина шоста ).
показать весь комментарий
26.03.2021 17:53 Ответить
Це результат порушення одного з найважливіших Законі Державотворення = Законів Природи в цій царині : Обирати і КОНТРОЛЮВАТИ всі гілки влади ОСОБЛИВО СУДДІВ повинні Громади !.Не може крадій обирати і контролювати крадія - це абсурд і неадекватна людська діяльність !!! Карвасари = народні сіди на всіх ярмарках і базарах , які судили суддів !!! .Карвасари були тільки в Україні і знищив їх Петро І , а пам'ятку про них залишив для нас великий Іван Котляревський в своїй "Енеїді" ( частина шоста ).
показать весь комментарий
26.03.2021 17:54 Ответить
Еще одно доказательство судейского беспредела в стране, без ТОТАЛЬНОЙ зачистки судеек в стране ничего не изменится.
показать весь комментарий
26.03.2021 18:11 Ответить
За діло, ці ресурси нічого спільного зі ЗМІ не мають, інтернет -помойка. Якщо їх не буде, переживемо
показать весь комментарий
26.03.2021 18:20 Ответить
За діло, ці ресурси нічого спільного зі ЗМІ не мають, інтернет -помойка. Якщо їх не буде, переживемо
показать весь комментарий
26.03.2021 18:21 Ответить
Це ті що критикують Зе клоуна ?
показать весь комментарий
26.03.2021 18:33 Ответить
очень,очень плохо
зеленский закончит свой жизненній путь..
показать весь комментарий
26.03.2021 18:33 Ответить
Печерський суд заблокував "Главком", "Апостроф" та низку інших ЗМІ - Цензор.НЕТ 1112
показать весь комментарий
26.03.2021 18:42 Ответить
когда нацисты создали в Краснодоне биржу труда и стали вербовать молодёжь на работу в Германии, герои-молодогвардейцы сожгли биржу
нынешние промосковские суды - духовные наследники того режима, поэтому удивляет отсутствие реакции молодёжи - только пи"добольство в соцсетях
показать весь комментарий
26.03.2021 19:01 Ответить
Не знаю щодо апострофа та главкома, а всі решта у списку - сепарсько-мордовське лайно
показать весь комментарий
26.03.2021 20:59 Ответить
Принимаются ставки: какой суд сгорит первым
показать весь комментарий
27.03.2021 11:58 Ответить
 
 