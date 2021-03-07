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Facebook заблокировал посты росСМИ за фейк об "украинских радикалах"

Facebook заблокировал посты росСМИ за фейк об

Соцсеть Facebook заблокировала сообщение российских агентств ТАСС и РБК о задержании в Воронеже "сторонников украинской молодежной радикальной группы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Агентство отмечает, что "новость была написана на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, и настаивает на том, что содержащаяся в релизах информация изложена верно. Редакция намерена обратиться за разъяснениями к Facebook, а также привлечь к ситуации внимание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций".

В новости ТАСС от 18 февраля говорится, что "ФСБ пресекла в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские соцсети заполнены фейками о коронавирусе, - ООН

В информационном сообщении об удалении поста в Facebook указан подрядчик, проверивший информацию, - украинская фактчекинговая платформа StopFake.

С ограничениями в Facebook в отношении той же новости столкнулось также издание РБК.

В марте 2016 года Facebook начал тестировать способы борьбы с фейковыми новостями. В меню Facebook появилась возможность пожаловаться на потенциально фейковую новость. Такие публикации передаются на проверку в сторонние организации.

27 марта 2020 года Facebook запустил программу фактчекинга контента в Украине. Партнерами компании стали украинские организации VoxCheck и StopFake.

Также читайте: Twitter заблокировал 100 связанных с Россией аккаунтов: распространяли информацию против НАТО, США и ЕС

Автор: 

Facebook (391) россия (95339) СМИ (3833) фейк (678) блокирование (461)


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Топ комментарии
+20
Кацапы уже забрехались по -полной. Рано или позно этот звиздец у казламордых закончится массовыми погромами и рывалюцыей.
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07.03.2021 23:21
+16
Facebook заблокировал посты росСМИ за фейк об "украинских радикалах" - Цензор.НЕТ 8547
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07.03.2021 23:23
+16
Регіональні сайти "ДІЯ" зареєстровані й адміняться з Москви, а бази лежать на московітських серверах.

Сюр ще й в тому, що за цим повинна слідкувати кібер-поліція Чорта, але їй, видно, не до того..https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=462795658421609&id=100040735364469 Facebook заблокировал посты росСМИ за фейк об "украинских радикалах" - Цензор.НЕТ 1679Facebook заблокировал посты росСМИ за фейк об "украинских радикалах" - Цензор.НЕТ 4331Facebook заблокировал посты росСМИ за фейк об "украинских радикалах" - Цензор.НЕТ 2143Facebook заблокировал посты росСМИ за фейк об "украинских радикалах" - Цензор.НЕТ 2267
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07.03.2021 23:30
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Правила форума Совет форумчан
Кацапы уже забрехались по -полной. Рано или позно этот звиздец у казламордых закончится массовыми погромами и рывалюцыей.
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07.03.2021 23:21 Ответить
Facebook заблокировал посты росСМИ за фейк об "украинских радикалах" - Цензор.НЕТ 8547
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07.03.2021 23:23 Ответить
Ну, що, потроху кацапських брехунів починають пришпилювать, за язик, виделкою до столу?... Це не може не радувать...
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07.03.2021 23:24 Ответить
https://twitter.com/evgenyrekhter
https://twitter.com/evgenyrekhter

Евгений Рехтер

@evgenyrekhter

·https://twitter.com/evgenyrekhter/status/1368642651222904834 2 ч

Скопинский маньяк получил от федерального телеканала 1,5 млн. рублей за интервью. Телеканалы, которые вслед за Путиным кудахчут про детское порно в интернете, и телеканалы, которые зовут к себе в эфир маньяка - это одни и те же путинские телеканалы...

Facebook заблокировал посты росСМИ за фейк об "украинских радикалах" - Цензор.НЕТ 2599
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07.03.2021 23:28 Ответить
Регіональні сайти "ДІЯ" зареєстровані й адміняться з Москви, а бази лежать на московітських серверах.

Сюр ще й в тому, що за цим повинна слідкувати кібер-поліція Чорта, але їй, видно, не до того..https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=462795658421609&id=100040735364469 Facebook заблокировал посты росСМИ за фейк об "украинских радикалах" - Цензор.НЕТ 1679Facebook заблокировал посты росСМИ за фейк об "украинских радикалах" - Цензор.НЕТ 4331Facebook заблокировал посты росСМИ за фейк об "украинских радикалах" - Цензор.НЕТ 2143Facebook заблокировал посты росСМИ за фейк об "украинских радикалах" - Цензор.НЕТ 2267
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07.03.2021 23:30 Ответить
Facebook заблокував пости російських ЗМІ за фейк про "українських радикалів" - Цензор.НЕТ 3785
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08.03.2021 00:16 Ответить
Развиваем тему и смотрим где конкретно хостится веб сервер этой дії

$ nslookup http://www.diia-business-kharkiv.com www.diia-business-kharkiv.com
Server: 2001:558:feed::1
Address: 2001:558:feed::1#53
Non-authoritative answer:
http://www.diia-business-kharkiv.com www.diia-business-kharkiv.com canonical name = diia-business-kharkiv.com.
Name: diia-business-kharkiv.com
Address: 185.165.123.36

$ whois 185.165.123.36
inetnum: 185.0.0.0 - 185.255.255.255

....
person: Variti NOC RU

address: Nikoloyamskaya street, 52, building 1
address: 109004
address: Moscow
address: RUSSIAN FEDERATION
phone: +7 495 792 22 74
.....
route: 185.165.123.0/24
origin: AS64432
mnt-by: VARITI-MNT

IP адреса принадлежат https://www.variti.com/ru Variti NOC RU - предаставляют хостинг и защиту от DDoS атак

Можно всех скопом увольнять
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08.03.2021 00:51 Ответить
раша слепила этот фейк про дию, а порохоботы распостраняют. Спелись мля..
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08.03.2021 00:52 Ответить
та они так обосрались что на сайте уже выставили новый месседж -

Сайт центру Дія.Бізнес у Харкові, що в управлінні громадської організації «Консультаційний центр підтримки малого та середнього бізнесу», змінює хостинг.

Вибачте за тимчасові незручності. Стежте за новинами центру на сторінках соцмереж.

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08.03.2021 01:03 Ответить
Facebook заблокував пости російських ЗМІ за фейк про "українських радикалів" - Цензор.НЕТ 3683
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08.03.2021 01:11 Ответить
Facebook заблокував пости російських ЗМІ за фейк про "українських радикалів" - Цензор.НЕТ 9401
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08.03.2021 01:12 Ответить
Для чего эти фейки. То, что вы показали это фишинговая страница. ЕЕ мог создать кто угодно, Вы, я или кацапы в том числе.. Зачем врать на ровном месте..??
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08.03.2021 07:55 Ответить
Facebook заблокував пости російських ЗМІ за фейк про "українських радикалів" - Цензор.НЕТ 3562
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08.03.2021 08:07 Ответить
Какая-то фишинговая станица мошенников, к оф. сайту не имеет отношения.
https://business.diia.gov.ua/kharkiv

Это мошенники, типа как oix, olh и т.д.
Так что вы имхо фейки разгоняете. Имея пару тысяч гривен и пару часов свободного времени я могу таких клонов три десятка склепать
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08.03.2021 09:59 Ответить
Московські ЗМІ вважають що вся Московіія населена українськими радікалами.
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07.03.2021 23:34 Ответить
то перебили б один одного, так ні, на Україну напали
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08.03.2021 08:19 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Россия, оказывается, самая мощная колониальная империя в мире.
Ведь на её территории расположены более семисот исправительных колоний.
Ни одна страна в мире не может этим похвастать
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07.03.2021 23:35 Ответить
тётя роза - фсбшний акаунт
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07.03.2021 23:50 Ответить
Написал Лахтинский бот
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08.03.2021 02:21 Ответить
фсбшний акаунтFacebook заблокував пости російських ЗМІ за фейк про "українських радикалів" - Цензор.НЕТ 9386 https://censor.net/ua/user/345553, що менше, біля семисот?
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08.03.2021 08:20 Ответить
Без візитки Яроша не катить.
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07.03.2021 23:36 Ответить
Внимание!!!.. Увага!!!.. Attention!!!.. Achtung!!!..
прямо сейчас кацапня раскручивает новый фейк, что в ВСУ создаётся гей-батальон..
все рассиянские пропагандонские сайты, страницы пропагандонов в Твитторе, ЖЖ и Фейсбучике постят этот фейк..
Это фейк!.. и это информационно-психологическая операция по дискредитации ВСУ!..

Facebook заблокировал посты росСМИ за фейк об "украинских радикалах" - Цензор.НЕТ 3646
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07.03.2021 23:38 Ответить
А что ещё кацапопетухам может в голову прийти кроме дагестанского члена?
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07.03.2021 23:42 Ответить
вот.. уже и глава "неСправедливой *********" Миронов подтянулся..
видимо, завтра Скобеева с Соловьевым будут кукарекать на эту тему..
Facebook заблокував пости російських ЗМІ за фейк про "українських радикалів" - Цензор.НЕТ 4286
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07.03.2021 23:46 Ответить
У кого що болить, той про те і говорить. Видно, що миронову і соловьеву гей тема в сраці крутить. На карті Москви гей клубів і гей саун не менше ніж в Амстердамі, а в кацапській армії гомосексуалізм процвітає.

https://fakeoff.org/socium/prinuzhdenie-k-gomoseksualizmu-vot-osnovnaya-skrepa-rossiyskoy-armii Принуждение к гомосексуализму - вот основная скрепа российской армии

https://www.m24.ru/articles/armiya/25102017/151319 Скандалы, связанные с гомосексуалистами в армии, происходят достаточно регулярно. Самый громкий был связан с дислоцированной в Москве бригадой охраны Генерального штаба. В конце 1990-х годов солдаты части массово занимались мужской проституцией
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08.03.2021 00:21 Ответить
комусь же треба карати геїв москалів
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07.03.2021 23:51 Ответить
Ага, и почему в ЛГБТ батальйон записались только русские и буряты?. Весь комсостав - чеченцы .
Пункт сбора рекрутов в Воронеже 🤪
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08.03.2021 04:52 Ответить
Это они отвлекают внимание. Пару дней назад царь фактически признался в своей педофилии.
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08.03.2021 06:27 Ответить
По відношенню до росоЗМІ повинна діяти "презумція провин"и, бо усе що вони пишуть у більшості випадків - брехня. От як заборонили росіянам виступати на Олімпіадах та інших змаганнях, так повинно бути з їхніми ЗМІ.
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07.03.2021 23:39 Ответить
Лапти весь интернет забросали своим дерьмом с вентилятора.
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07.03.2021 23:40 Ответить
Смешно. Потому что в американских СМИ все время пишут про "украинских ультраправых радикалов". И никто их не блокирует.

Facebook заблокував пости російських ЗМІ за фейк про "українських радикалів" - Цензор.НЕТ 5076
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07.03.2021 23:42 Ответить
Прям "всё время"? День и ночь 24/7?
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08.03.2021 00:05 Ответить
На форумі цензору теж можна написати багато чого. А потім видати це за новини. Пам'ятаю пару років назад параша боти досить багато таких фейків поширювали.
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08.03.2021 00:47 Ответить
Воронеж обложили со всех сторон.
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07.03.2021 23:49 Ответить
18 февраля появилась новость о задержании...7 марта заблокировали!
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07.03.2021 23:52 Ответить
А разве ФСБук не москальская контора?
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08.03.2021 00:07 Ответить
ну ФСБ створила "організацію" і ФСБ ж її і "закрила".... Хіба в московії можуть існувати нацистські чи фашистські організації, які не "створені" кривавими чекістами?
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08.03.2021 00:40 Ответить
стандартная лавочка во дворах фсб...
Facebook заблокував пости російських ЗМІ за фейк про "українських радикалів" - Цензор.НЕТ 7042
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08.03.2021 07:40 Ответить
Это же русофобия какая-то!
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08.03.2021 07:47 Ответить
Чтобы пресечь окончательно и бесповоротно, нужно просто разбомбить весь этот укрорадикальный Воронеж! Путин, отправь Ту 160!
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08.03.2021 08:16 Ответить
 
 