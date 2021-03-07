Facebook заблокировал посты росСМИ за фейк об "украинских радикалах"

Соцсеть Facebook заблокировала сообщение российских агентств ТАСС и РБК о задержании в Воронеже "сторонников украинской молодежной радикальной группы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Агентство отмечает, что "новость была написана на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, и настаивает на том, что содержащаяся в релизах информация изложена верно. Редакция намерена обратиться за разъяснениями к Facebook, а также привлечь к ситуации внимание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций".

В новости ТАСС от 18 февраля говорится, что "ФСБ пресекла в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств".

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В информационном сообщении об удалении поста в Facebook указан подрядчик, проверивший информацию, - украинская фактчекинговая платформа StopFake.

С ограничениями в Facebook в отношении той же новости столкнулось также издание РБК.

В марте 2016 года Facebook начал тестировать способы борьбы с фейковыми новостями. В меню Facebook появилась возможность пожаловаться на потенциально фейковую новость. Такие публикации передаются на проверку в сторонние организации.

27 марта 2020 года Facebook запустил программу фактчекинга контента в Украине. Партнерами компании стали украинские организации VoxCheck и StopFake.

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