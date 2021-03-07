Facebook заблокував пости російських ЗМІ за фейк про "українських радикалів"

Facebook заблокував повідомлення російських агентств ТАСС і РБК про затримання у Воронежі "прихильників української молодіжної радикальної групи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Агентство зазначає, що "новина була написана на основі офіційного повідомлення ФСБ і Слідчого комітету, і наполягає на тому, що інформацію, яка міститься в релізах, викладено вірно. Редакція має намір звернутися за роз'ясненнями до Facebook, а також привернути до ситуації увагу Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій".

У новині ТАСС від 18 лютого йдеться, що "ФСБ припинила у Воронежі діяльність прихильників української молодіжної радикальної групи, причетних до пропаганди ідеології неонацизму і масових вбивств".

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В інформаційному повідомленні про видалення поста у Facebook зазначено підрядника, який перевірив інформацію. Це українська фактчекінгова платформа StopFake.

З обмеженнями у Facebook щодо тієї ж новини зіткнулося також видання РБК.

У березні 2016 року Facebook почав тестувати способи боротьби із фейковий новинами. У меню соцмережі з'явилася можливість поскаржитися на потенційно фейкову новину. Такі публікації передаються на перевірку в сторонні організації.

27 березня 2020 року Facebook запустив програму фактчекінгу контенту в Україні. Партнерами компанії стали українські організації VoxCheck і StopFake.

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