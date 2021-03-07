Facebook заблокував пости російських ЗМІ за фейк про "українських радикалів"
Facebook заблокував повідомлення російських агентств ТАСС і РБК про затримання у Воронежі "прихильників української молодіжної радикальної групи".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Агентство зазначає, що "новина була написана на основі офіційного повідомлення ФСБ і Слідчого комітету, і наполягає на тому, що інформацію, яка міститься в релізах, викладено вірно. Редакція має намір звернутися за роз'ясненнями до Facebook, а також привернути до ситуації увагу Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій".
У новині ТАСС від 18 лютого йдеться, що "ФСБ припинила у Воронежі діяльність прихильників української молодіжної радикальної групи, причетних до пропаганди ідеології неонацизму і масових вбивств".
В інформаційному повідомленні про видалення поста у Facebook зазначено підрядника, який перевірив інформацію. Це українська фактчекінгова платформа StopFake.
З обмеженнями у Facebook щодо тієї ж новини зіткнулося також видання РБК.
У березні 2016 року Facebook почав тестувати способи боротьби із фейковий новинами. У меню соцмережі з'явилася можливість поскаржитися на потенційно фейкову новину. Такі публікації передаються на перевірку в сторонні організації.
27 березня 2020 року Facebook запустив програму фактчекінгу контенту в Україні. Партнерами компанії стали українські організації VoxCheck і StopFake.
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Евгений Рехтер
@evgenyrekhter
·https://twitter.com/evgenyrekhter/status/1368642651222904834 2 ч
Скопинский маньяк получил от федерального телеканала 1,5 млн. рублей за интервью. Телеканалы, которые вслед за Путиным кудахчут про детское порно в интернете, и телеканалы, которые зовут к себе в эфир маньяка - это одни и те же путинские телеканалы...
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Можно всех скопом увольнять
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Вибачте за тимчасові незручності. Стежте за новинами центру на сторінках соцмереж.
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Это мошенники, типа как oix, olh и т.д.
Так что вы имхо фейки разгоняете. Имея пару тысяч гривен и пару часов свободного времени я могу таких клонов три десятка склепать
Россия, оказывается, самая мощная колониальная империя в мире.
Ведь на её территории расположены более семисот исправительных колоний.
Ни одна страна в мире не может этим похвастать
прямо сейчас кацапня раскручивает новый фейк, что в ВСУ создаётся гей-батальон..
все рассиянские пропагандонские сайты, страницы пропагандонов в Твитторе, ЖЖ и Фейсбучике постят этот фейк..
Это фейк!.. и это информационно-психологическая операция по дискредитации ВСУ!..
видимо, завтра Скобеева с Соловьевым будут кукарекать на эту тему..
https://fakeoff.org/socium/prinuzhdenie-k-gomoseksualizmu-vot-osnovnaya-skrepa-rossiyskoy-armii Принуждение к гомосексуализму - вот основная скрепа российской армии
https://www.m24.ru/articles/armiya/25102017/151319 Скандалы, связанные с гомосексуалистами в армии, происходят достаточно регулярно. Самый громкий был связан с дислоцированной в Москве бригадой охраны Генерального штаба. В конце 1990-х годов солдаты части массово занимались мужской проституцией
Пункт сбора рекрутов в Воронеже 🤪