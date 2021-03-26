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ЗМІ (1334) суд (11515) цензура (358) блокування (638)

Печерський суд заблокував "Главком", "Апостроф" та низку інших ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Печерський суд заблокував

Суддя Печерського районного суду Тетяна Ільєва ухвалила рішення накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності низки інформаційних видань, зокрема "Главком", "Апостроф" та низки інших ЗМІ.

Суд постановив блокувати роботу цих ЗМІ всім інтернет-провайдерам і мобільним операторам на території України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

Повідомляється, що окремі провайдери та оператори вже заблокували доступ до "Главкому" та інших ЗМІ. У "Главкомі" зазначають, що судове рішення ухвалено за клопотанням представника колишнього керівника "Спецтехноекспорту" Павла Барбула, який намагається заблокувати роботу низки інформаційних видань, які висвітлювали його діяльність.

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"Суддя Ільєва ухвалила таке рішення за клопотанням представника колишнього керівника "Спецтехноекспорту" Павла Барбула. Він намагається заблокувати роботу низки інформаційних видань, які висвітлювали його діяльність. Колишній топменеджер державного концерну, прикриваючись скандальною ухвалою Печерського районного суду, вимагає від інтернет-провайдерів і мобільних операторів закрити доступ користувачів до зазначених засобів масової інформації", - зазначає "Главком".

Печерський суд заблокував Главком, Апостроф та низку інших ЗМІ 01
Печерський суд заблокував Главком, Апостроф та низку інших ЗМІ 02

Блокування відбувається попри те, що 10 березня старший слідчий Печерського управління поліції Василь Поплавський зазначив безпідставність претензій Павла Барбула, який назвав опубліковану сайтами інформацію про нього "конфіденційною". Цього ж дня слідчий ухвалив рішення про закриття кримінальної справи у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Печерський суд заблокував Главком, Апостроф та низку інших ЗМІ 03
Печерський суд заблокував Главком, Апостроф та низку інших ЗМІ 04


"24 березня, попри факт закриття провадження, мобільний оператор "Лайфселл", інтернет-провайдери Triolan і "Інформаційні технології" заблокували доступ читачів до "Главкома" та інших видань на всій території України. В результаті, сотні тисяч читачів "Главкома", які користуються цими операторами, нині не мають доступу до сайту. Редакція отримує масові скарги на це", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Технічної можливості заблокувати окремі телеграм-канали немає, - провайдери

Головний редактор "Главкома" Микола Підвезяний звертається до операторів та провайдерів, які попри закриття кримінальної справи вдалися до обмеження доступу до сайтів, з вимогою терміново переглянути рішення.

"10 березня 2021 року у зв’язку з відсутністю в діянні кримінального складу злочину провадження у справі № 120 201 0006 0003 326 від 4 грудня 2020 року було закрите відповідною Постановою. На нашу думку, особи, які надіслали операторам мобільного зв’язку та провайдерам Ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 18 лютого 2021 року, своїми діями ввели їх в оману. Інформаційне агентство "Главком" звертається до всіх зазначених вище операторів з вимогою розблокувати сайт https://glavcom.ua/ і припинити перешкоджанню журналістської діяльності нашої редакції та інших ЗМІ".

Підвезяний також звертає увагу, що деякі мобільні оператори досі не заблокували російські сайти, які потрапили під санкції української держави минулого тижня, при цьому вони блокують вітчизняні проукраїнські видання на сумнівних підставах.

"Судове рішення про блокування сайтів за вказівкою колишнього чиновника – це кричущий прецедент, який не має нічого спільного з дотриманням принципів свободи слова. Якщо так піде і далі, то будь-яке ЗМІ в нашій країні може бути закрите після клацання пальцем, на тій лише підставі, що його публікації не сподобалися людям з впливом", – заявив головний редактор інтернет-видання "Апостроф" Денис Попович.

Цензор.НЕТ висловлює підтримку колегам і сподівається, що найближчим часом ситуацію буде вирішено.

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Топ коментарі
+32
З сумом вимушений констатувати,що наш печерський суд абсолютно нічим не відрізняється від мацковського басманного...
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26.03.2021 15:56
+14
Абырвалг, абырвалг, Порошенко. Два года прошло как Бубочка заблокировал судебную реформу и начал свою великую, вот результат, Макаронник Сколько независимых СМИ было при Порохе заблокировано?
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26.03.2021 16:15
+12
Особенно мне нравится в этих всех решениях фраза "Именем Украины"...
Сидит какое то чмо в мантии...и за бабки обьявляет свои вердикты...и подписывает их от имени Украины....
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26.03.2021 16:07
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З сумом вимушений констатувати,що наш печерський суд абсолютно нічим не відрізняється від мацковського басманного...
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26.03.2021 15:56 Відповісти
Вирізняється: Басманному просто "з верху" вказівки дають кого осдити, а Печерський все виключно за гроші і чим більше в тебе грошей - тим більше ти правий в судовій справі.
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26.03.2021 15:58 Відповісти
один ублюдок вторая в мантии придаток к гинекологическому креслу и круятт оцы Украиной как им наглость позволяет это все не имеетт ничего со словом гласностью ..ворвоать надо нменьше а также торговать Фемидой...
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26.03.2021 16:10 Відповісти
Тогда в первом случае это тирания, а во втором демократия
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26.03.2021 18:40 Відповісти
Да т зеленский от ***** отличается лишь цветом волос.
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26.03.2021 15:59 Відповісти
А ничего, что заблокировали по позову порошенковского главы этого Тырбырэкспорта в 2015-18 годах?
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26.03.2021 16:06 Відповісти
Абырвалг, абырвалг, Порошенко. Два года прошло как Бубочка заблокировал судебную реформу и начал свою великую, вот результат, Макаронник Сколько независимых СМИ было при Порохе заблокировано?
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26.03.2021 16:15 Відповісти
Ещё раз, порохобот. Позов до потужно реформированного суду с требованием заблокировать эти СМИ подал порошенковский деятель Барбуль. С какой целью? Помереть за свободу слова как его шеф за закрытую программу Шустера и закрытый им ты канал 3Sstudio?
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26.03.2021 16:20 Відповісти
Ты блондинка, при чем тут зебил к печерскому суду, он же соевый?
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26.03.2021 16:06 Відповісти
Мозг у тебя соевый. Это портновский суд с Вовком во главе.
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26.03.2021 16:12 Відповісти
Реформу судов низшей инстанции Шмаркля в 2019 заблокировала.Тебе забвли сообщить?
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26.03.2021 17:47 Відповісти
Прям аргументы в ответ моща Я не спрашивал твою биографию всего лишь спросил в курсе или нет что реформу Бубочка свернул в 2019? Вроде понятно или тебе два раза надо?
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26.03.2021 18:38 Відповісти
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26.03.2021 18:57 Відповісти
На апостроф ще сьогодні вранці заходив , - все було нормально ... . )) .
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26.03.2021 16:59 Відповісти
Украина стремительно превращается Северную Корею.
Луганские не шутят.
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26.03.2021 15:58 Відповісти
Та да . луганским шутить не дозволено . ) .
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26.03.2021 17:02 Відповісти
..о чём ты,идиот??
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26.03.2021 17:22 Відповісти
Этот кацап наверно " накрышедомасваево " пишет , если он действительно с Австралии . )) .
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26.03.2021 17:40 Відповісти
Ну це ж треба яка оперативність суду: кримінальне провадження відкрито 4 грудня 2020, а вже 18 лютого суд ухвалив рішення
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26.03.2021 15:59 Відповісти
Зе писец подкрался незаметно
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26.03.2021 16:00 Відповісти
ТВ "Апостроф" цікаво дивитись.
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26.03.2021 16:03 Відповісти
Особенно мне нравится в этих всех решениях фраза "Именем Украины"...
Сидит какое то чмо в мантии...и за бабки обьявляет свои вердикты...и подписывает их от имени Украины....
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26.03.2021 16:07 Відповісти
женщина опять, кстати - почему судьи одни женщины, что-то мужчин-судей не видно, женщину "слабую, беззащитную", можно запугать, купить, всё у них на эмоциях, ее не тронут.... якобы ..
В Рашке то же самое - одни женщины судьи
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26.03.2021 16:50 Відповісти
зробили себе разом! (с)
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26.03.2021 16:08 Відповісти
Печерский суд заблокировал "Главком", "Апостроф" и ряд других СМИ - Цензор.НЕТ 3160
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26.03.2021 16:09 Відповісти
якщо українцям таки вдасця повернути собі країну, то перші на плаху повинні піти саме судді. після олігаторів.
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26.03.2021 16:11 Відповісти
Точно,один бачок 5 минут назад заткнули,другой потек.Ну не страшно😂🌷×××
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26.03.2021 16:18 Відповісти
Подожди,надо посмотреть где ты уже успело нагадить.😂🌷×××
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26.03.2021 16:24 Відповісти
А что там такое в "Апострофе" и "Главкоме"?
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26.03.2021 16:16 Відповісти
затягивать стали жёстче, создаются условия для социального взрыва для удобного наступления , московская агентура
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26.03.2021 16:19 Відповісти
Главком працює.
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26.03.2021 16:27 Відповісти
https://apostrophe.ua/ua Апостроф також
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26.03.2021 16:58 Відповісти
Главком", "Апостроф.. а у меня не работает, только через VPN можно зайти.
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26.03.2021 17:57 Відповісти
Лайносайти ..Ще б прокацапські *корр , .страну * і т.д. прикрили .
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26.03.2021 16:47 Відповісти
Тут вже справжня війна почалася, як в 14р., четверо бійців не стало за один раз (четверо !!!) а скільки тяжких і скільки помре в лікарнях ? А ЗЕкодло париться за гімняні двері (писали що ФОПИ за пару десятків кг деревяних зроблять їх кращі за нові, я наприклад можу старі дошки з бетонної опалубки відполірувати під еліт.меблі). А ще суди - рятуть засраний імідж якогось злодія. Одним словом пята колона. Кримські судді тільки тризуби в кабінетах поміняли на пєтуха.
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26.03.2021 16:48 Відповісти
Та ***** на терплячих!
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26.03.2021 16:51 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1375359129427009536 7 ч

Блокада Преси
За позовом Барбула ПещернийСуд постановив БЛОКУВАТИ"Апостроф","Главком".. Барбула підозрюють у корупц\діяннях в ОБОРОНПРОМI,фігурант справи "Свинарчуків-Гладковських" До цього ПРЕЦЕДЕНТУ будуть звертатися ВСI Кому НЕcподобаються публікації
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26.03.2021 17:11 Відповісти
сайт from.ua-"ригівський" точно..
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26.03.2021 17:12 Відповісти
Це результат порушення одного з найважливіших Законі Державотворення = Законів Природи в цій царині : Обирати і КОНТРОЛЮВАТИ всі гілки влади ОСОБЛИВО СУДДІВ повинні Громади !.Не може крадій обирати і контролювати крадія - це абсурд і неадекватна людська діяльність !!! Карвасари = народні сіди на всіх ярмарках і базарах , які судили суддів !!! .Карвасари були тільки в Україні і знищив їх Петро І , а пам'ятку про них залишив для нас великий Іван Котляревський в своїй "Енеїді" ( частина шоста ).
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26.03.2021 17:53 Відповісти
Це результат порушення одного з найважливіших Законі Державотворення = Законів Природи в цій царині : Обирати і КОНТРОЛЮВАТИ всі гілки влади ОСОБЛИВО СУДДІВ повинні Громади !.Не може крадій обирати і контролювати крадія - це абсурд і неадекватна людська діяльність !!! Карвасари = народні сіди на всіх ярмарках і базарах , які судили суддів !!! .Карвасари були тільки в Україні і знищив їх Петро І , а пам'ятку про них залишив для нас великий Іван Котляревський в своїй "Енеїді" ( частина шоста ).
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26.03.2021 17:54 Відповісти
Еще одно доказательство судейского беспредела в стране, без ТОТАЛЬНОЙ зачистки судеек в стране ничего не изменится.
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26.03.2021 18:11 Відповісти
За діло, ці ресурси нічого спільного зі ЗМІ не мають, інтернет -помойка. Якщо їх не буде, переживемо
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26.03.2021 18:20 Відповісти
За діло, ці ресурси нічого спільного зі ЗМІ не мають, інтернет -помойка. Якщо їх не буде, переживемо
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26.03.2021 18:21 Відповісти
Це ті що критикують Зе клоуна ?
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26.03.2021 18:33 Відповісти
очень,очень плохо
зеленский закончит свой жизненній путь..
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26.03.2021 18:33 Відповісти
Печерський суд заблокував "Главком", "Апостроф" та низку інших ЗМІ - Цензор.НЕТ 1112
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26.03.2021 18:42 Відповісти
когда нацисты создали в Краснодоне биржу труда и стали вербовать молодёжь на работу в Германии, герои-молодогвардейцы сожгли биржу
нынешние промосковские суды - духовные наследники того режима, поэтому удивляет отсутствие реакции молодёжи - только пи"добольство в соцсетях
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26.03.2021 19:01 Відповісти
Не знаю щодо апострофа та главкома, а всі решта у списку - сепарсько-мордовське лайно
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26.03.2021 20:59 Відповісти
Принимаются ставки: какой суд сгорит первым
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27.03.2021 11:58 Відповісти
 
 