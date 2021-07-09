На пост главы Бюро экономической безопасности подали заявки 57 человек. СПИСОК

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности получила 57 заявок от кандидатов на эту должность.

Об этом сообщила член комиссии Галина Шевченко в ходе ее заседания 8 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время у нас 57 пакетов документов", – сказала она.

Список претендентов на должность главы БЭБ опубликовал на своей странице в Facebook журналист Евгений Плинский.

1. Григол Шалвович Катамадзе

2. Шершнев Павел Сергеевич

3. Постолов Михаил Юрьевич

4. Ступак Иван Иванович

5. Руденко Александр Владимирович

6. Ковчи Аттила Ласлович

7. Глущенко Николай Иванович

8. Маштабей Сергей Валентинович

9. Калабухова Светлана Викторовна

10. Гайченко Андрей Витальевич

11. Олейник Сергей Васильевич

12. Гейко Александр Анатольевич

13. Корчинский Николай Николаевич

14. Шейко Александр Николаевич

15. Путятов Геннадий Валерьевич

16. Ковальчук Владимир Александрович

17. Павловский Дмитрий Павлович

18. Воротынцев Егор Васильевич

19. Куликов Кирилл Борисович

20. Феофилатов Денис Николаевич

21. Иваненко Игорь Владимирович

22. Солодченко Сергей Викторович

23. Мельник Вадим Иванович

24. Величко Владимир Анатольевич

25. Голод Сергей Валерьевич

26. Кябда Ярослав Васильевич

27. Татаринов Роман Владимирович

28. Гречневая Татьяна Владимировна

29. Новак Анатолий Николаевич

30. Кареев Александр Михайлович

31. Негодюк Александр Васильевич

32. Катеринчук Николай Дмитриевич

33. Туровский Алексей Анатольевич

34. Хомяк Мирослав Степанович

35. Ткаченко Владимир Николаевич

36. Сергиенко Юрий Викторович

37. Осмаловский Денис Юльевич

38. Осипчук Роман Сергеевич

39. Ткаченко Артем Викторович

40. Клименко Юрий Валентинович

41. Диденко Юрий Николаевич

42. Горбаль Василий Николаевич

43. Оксинюк Сергей Григорьевич

44. Альвас Игорь Иванович

45. Синявская Мария Алексеевна

46. Павленко Вадим Иванович

47. Горбенко Анна Николаевна

48. Данилюк Александр Александрович

49. Джан Раджами Мохаммадович

50. Куцый Максим Васильевич

51. Шаповалов Олег Анатольевич

52. Пасека Дмитрий Александрович

53. Яцик Юлия Григорьевна

54. Чегиль Богдан Иванович

55. Горбаль Василий Михайлович

56. Шевченко Андрей Григорьевич

57. Вовк Василий Васильевич

Как отметил нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев в Telegram, эти "57 человек хотят сделать нашу экономику чище, а бизнес защищенней. Хотят убрать схематоз и прекратить беспредел налоговой милиции".

"Хотят ли? Все 57? Думаю нет. И точно знаю тех, кто когтями цепляется за уходящий поезд", - добавил он.

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Напомним, Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят парламентом во втором чтении и в целом 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В Законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Он будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.

Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.