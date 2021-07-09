На пост глави Бюро економічної безпеки подали заявки 57 осіб. СПИСОК

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки отримала 57 заявок від кандидатів на цю посаду.

Про це повідомила член комісії Галина Шевченко в ході її засідання 8 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нині в нас 57 пакетів документів", - сказала вона.

Список претендентів на посаду глави БЕБ опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Євген Плінський.

Грігол Шалвович Катамадзе Шершньов Павло Сергійович Постолов Михайло Юрійович Ступак Іван Іванович Руденко Олександр Володимирович Ковчі Аттіла Ласлович Глущенко Микола Іванович Маштабей Сергій Валентинович Калабухова Світлана Вікторівна Гайченко Андрій Віталійович Олійник Сергій Васильович Гейко Олександр Анатолійович Корчинський Микола Миколайович Шейко Олександр Миколайович Путятов Геннадій Валерійович Ковальчук Володимир Олександрович Павловський Дмитро Павлович Воротинцев Єгор Васильович Куликов Кирил Борисович Феофілатов Денис Миколайович Іваненко Ігор Володимирович Солодченко Сергій Вікторович Мельник Вадим Іванович Величко Володимир Анатолійович Голод Сергій Валерійович Кябда Ярослав Васильович Татарінов Роман Володимирович Гречана Тетяна Володимирівна Новак Анатолій Миколайович Карєєв Олександр Михайлович Негодюк Олександр Васильович Катеринчук Микола Дмитрович Туровський Олексій Анатолійович Хом'як Мирослав Степанович Ткаченко Володимир Миколайович Сергієнко Юрій Вікторович Осмаловський Денис Юлійович Осипчук Роман Сергійович Ткаченко Артем Вікторович Клименко Юрій Валентинович Діденко Юрій Миколайович Горбаль Василь Миколайович Оксинюк Сергій Григорович Альвас Ігор Іванович Синявська Марія Олексіївна Павленко Вадим Іванович Горбенко Ганна Миколаївна Данилюк Олександр Олександрович Джан Раджамі Мохаммадович Куций Максим Васильович Шаповалов Олег Анатолійович Пасека Дмитро Олександрович Яцик Юлія Григорівна Чегіль Богдан Іванович Горбаль Василь Михайлович Шевченко Андрій Григорович Вовк Василь Васильович

Як зазначив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев у Telegram, ці "57 осіб хочуть зробити нашу економіку чистіше, а бізнес захищенішим. Хочуть забрати схематоз і припинити свавілля податкової міліції".

"Чи хочуть? Всі 57? Думаю ні. І точно знаю тих, хто кігтями чіпляється за поїзд", - додав він.

Нагадаємо, Закон про створення Бюро економічної безпеки був прийнятий парламентом у другому читанні та в цілому 28 січня. Президент України Володимир Зеленський підписав його 22 березня.

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У Законі йдеться, що Бюро економічної безпеки України - це центральний орган державної влади, правоохоронний орган, який повинен виявляти, припиняти, розслідувати і розкривати кримінальні злочини в сфері економіки, що створюють загрозу життєво важливим інтересам України, а також запобігати їхнього вчинення. Бюро отримає відповідні повноваження Служби безпеки України та податкової міліції. Роботу БЕБ буде безпосередньо координувати Кабмін.

У новому відомстві буде працювати 4 тис. осіб, його директора повинні вибрати на відкритому конкурсі. Він буде призначатися Кабміном за поданням прем'єр-міністра.

Кабмін на засіданні 12 травня ухвалив постанову про створення Бюро економічної безпеки.