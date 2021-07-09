На пост глави Бюро економічної безпеки подали заявки 57 осіб. СПИСОК
Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки отримала 57 заявок від кандидатів на цю посаду.
Про це повідомила член комісії Галина Шевченко в ході її засідання 8 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нині в нас 57 пакетів документів", - сказала вона.
Список претендентів на посаду глави БЕБ опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Євген Плінський.
- Грігол Шалвович Катамадзе
- Шершньов Павло Сергійович
- Постолов Михайло Юрійович
- Ступак Іван Іванович
- Руденко Олександр Володимирович
- Ковчі Аттіла Ласлович
- Глущенко Микола Іванович
- Маштабей Сергій Валентинович
- Калабухова Світлана Вікторівна
- Гайченко Андрій Віталійович
- Олійник Сергій Васильович
- Гейко Олександр Анатолійович
- Корчинський Микола Миколайович
- Шейко Олександр Миколайович
- Путятов Геннадій Валерійович
- Ковальчук Володимир Олександрович
- Павловський Дмитро Павлович
- Воротинцев Єгор Васильович
- Куликов Кирил Борисович
- Феофілатов Денис Миколайович
- Іваненко Ігор Володимирович
- Солодченко Сергій Вікторович
- Мельник Вадим Іванович
- Величко Володимир Анатолійович
- Голод Сергій Валерійович
- Кябда Ярослав Васильович
- Татарінов Роман Володимирович
- Гречана Тетяна Володимирівна
- Новак Анатолій Миколайович
- Карєєв Олександр Михайлович
- Негодюк Олександр Васильович
- Катеринчук Микола Дмитрович
- Туровський Олексій Анатолійович
- Хом'як Мирослав Степанович
- Ткаченко Володимир Миколайович
- Сергієнко Юрій Вікторович
- Осмаловський Денис Юлійович
- Осипчук Роман Сергійович
- Ткаченко Артем Вікторович
- Клименко Юрій Валентинович
- Діденко Юрій Миколайович
- Горбаль Василь Миколайович
- Оксинюк Сергій Григорович
- Альвас Ігор Іванович
- Синявська Марія Олексіївна
- Павленко Вадим Іванович
- Горбенко Ганна Миколаївна
- Данилюк Олександр Олександрович
- Джан Раджамі Мохаммадович
- Куций Максим Васильович
- Шаповалов Олег Анатолійович
- Пасека Дмитро Олександрович
- Яцик Юлія Григорівна
- Чегіль Богдан Іванович
- Горбаль Василь Михайлович
- Шевченко Андрій Григорович
- Вовк Василь Васильович
Як зазначив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев у Telegram, ці "57 осіб хочуть зробити нашу економіку чистіше, а бізнес захищенішим. Хочуть забрати схематоз і припинити свавілля податкової міліції".
"Чи хочуть? Всі 57? Думаю ні. І точно знаю тих, хто кігтями чіпляється за поїзд", - додав він.
Нагадаємо, Закон про створення Бюро економічної безпеки був прийнятий парламентом у другому читанні та в цілому 28 січня. Президент України Володимир Зеленський підписав його 22 березня.
У Законі йдеться, що Бюро економічної безпеки України - це центральний орган державної влади, правоохоронний орган, який повинен виявляти, припиняти, розслідувати і розкривати кримінальні злочини в сфері економіки, що створюють загрозу життєво важливим інтересам України, а також запобігати їхнього вчинення. Бюро отримає відповідні повноваження Служби безпеки України та податкової міліції. Роботу БЕБ буде безпосередньо координувати Кабмін.
У новому відомстві буде працювати 4 тис. осіб, його директора повинні вибрати на відкритому конкурсі. Він буде призначатися Кабміном за поданням прем'єр-міністра.
Кабмін на засіданні 12 травня ухвалив постанову про створення Бюро економічної безпеки.
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Это ж тот Данилюк, который новостью раньше вещал, что это карательный орган?
Це другий крок "боротьби" з призначеними, особисто вазеленським, олігархами.
Это цитата из анектота про Яхвэ и его рьянного богобоязненнего Ицхак Мошевича , каждый день (в течении 20 лет) просящего у Творца дать ему выиграть в лотерею . Цитата диалога творца с Гавриилом (архангелом) , который "подписался" за столь рьяного Ицика Мошевича .
Таки хто Вам особисто заважає теж записатися в кандидати ?!
Катеринчук Микола . Європейська Партія .
Він й не порохобот , й не ЗЕ-бобік .
Адвокат обох Майданів - тобто не вата яким став Кирило Куліков , колишній соратник Луценка Юрія по НС .
До речі саме Миколі належіть ідея й реалізація слова Європейська в назві партії -- за майже 15 років до плагіатора Порошенка ...