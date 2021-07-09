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На пост глави Бюро економічної безпеки подали заявки 57 осіб. СПИСОК

На пост глави Бюро економічної безпеки подали заявки 57 осіб. СПИСОК

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки отримала 57 заявок від кандидатів на цю посаду.

Про це повідомила член комісії Галина Шевченко в ході її засідання 8 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нині в нас 57 пакетів документів", - сказала вона.

Список претендентів на посаду глави БЕБ опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Євген Плінський.

  1. Грігол Шалвович Катамадзе
  2. Шершньов Павло Сергійович
  3. Постолов Михайло Юрійович
  4. Ступак Іван Іванович
  5. Руденко Олександр Володимирович
  6. Ковчі Аттіла Ласлович
  7. Глущенко Микола Іванович
  8. Маштабей Сергій Валентинович
  9. Калабухова Світлана Вікторівна
  10. Гайченко Андрій Віталійович
  11. Олійник Сергій Васильович
  12. Гейко Олександр Анатолійович
  13. Корчинський Микола Миколайович
  14. Шейко Олександр Миколайович
  15. Путятов Геннадій Валерійович
  16. Ковальчук Володимир Олександрович
  17. Павловський Дмитро Павлович
  18. Воротинцев Єгор Васильович
  19. Куликов Кирил Борисович
  20. Феофілатов Денис Миколайович
  21. Іваненко Ігор Володимирович
  22. Солодченко Сергій Вікторович
  23. Мельник Вадим Іванович
  24. Величко Володимир Анатолійович
  25. Голод Сергій Валерійович
  26. Кябда Ярослав Васильович
  27. Татарінов Роман Володимирович
  28. Гречана Тетяна Володимирівна
  29. Новак Анатолій Миколайович
  30. Карєєв Олександр Михайлович
  31. Негодюк Олександр Васильович
  32. Катеринчук Микола Дмитрович
  33. Туровський Олексій Анатолійович
  34. Хом'як Мирослав Степанович
  35. Ткаченко Володимир Миколайович
  36. Сергієнко Юрій Вікторович
  37. Осмаловський Денис Юлійович
  38. Осипчук Роман Сергійович
  39. Ткаченко Артем Вікторович
  40. Клименко Юрій Валентинович
  41. Діденко Юрій Миколайович
  42. Горбаль Василь Миколайович
  43. Оксинюк Сергій Григорович
  44. Альвас Ігор Іванович
  45. Синявська Марія Олексіївна
  46. Павленко Вадим Іванович
  47. Горбенко Ганна Миколаївна
  48. Данилюк Олександр Олександрович
  49. Джан Раджамі Мохаммадович
  50. Куций Максим Васильович
  51. Шаповалов Олег Анатолійович
  52. Пасека Дмитро Олександрович
  53. Яцик Юлія Григорівна
  54. Чегіль Богдан Іванович
  55. Горбаль Василь Михайлович
  56. Шевченко Андрій Григорович
  57. Вовк Василь Васильович

Як зазначив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев у Telegram, ці "57 осіб хочуть зробити нашу економіку чистіше, а бізнес захищенішим. Хочуть забрати схематоз і припинити свавілля податкової міліції".

"Чи хочуть? Всі 57? Думаю ні. І точно знаю тих, хто кігтями чіпляється за поїзд", - додав він.

Нагадаємо, Закон про створення Бюро економічної безпеки був прийнятий парламентом у другому читанні та в цілому 28 січня. Президент України Володимир Зеленський підписав його 22 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Команда Зеленського хоче вибрати кишенькового директора Бюро економічних розслідувань: можемо отримати ще один каральний орган, - Данилюк

У Законі йдеться, що Бюро економічної безпеки України - це центральний орган державної влади, правоохоронний орган, який повинен виявляти, припиняти, розслідувати і розкривати кримінальні злочини в сфері економіки, що створюють загрозу життєво важливим інтересам України, а також запобігати їхнього вчинення. Бюро отримає відповідні повноваження Служби безпеки України та податкової міліції. Роботу БЕБ буде безпосередньо координувати Кабмін.

У новому відомстві буде працювати 4 тис. осіб, його директора повинні вибрати на відкритому конкурсі. Він буде призначатися Кабміном за поданням прем'єр-міністра.

Кабмін на засіданні 12 травня ухвалив постанову про створення Бюро економічної безпеки.

На пост глави Бюро економічної безпеки подали заявки 57 осіб 01

Автор: 

Бюро економічної безпеки (626) Плінський Євген (40)


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48. Данилюк Александр Александрович

Это ж тот Данилюк, который новостью раньше вещал, что это карательный орган?
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09.07.2021 10:00 Відповісти
Та не. Він віщав що Янелох намагається протягти беніно-дерьмаково- фуйлового кишенькового песика, який буде гавкати і кусати тих кого буде велено. Тих, хто не відстьогує Ваві, його хазяям та "слугам".
Це другий крок "боротьби" з призначеними, особисто вазеленським, олігархами.
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09.07.2021 10:11 Відповісти
Мерзавцы! где проходил отбор? когда он оглашался? жульё меж собой хочет поделить кормушку может и я хочу поучаствовать апельсины сифилисные!!!
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09.07.2021 10:04 Відповісти
Якщо ти не з кварталу, то пролітаєш мимо.
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09.07.2021 10:08 Відповісти
То кандидати (претенденти) , читайте пильнийще й ретельніше ...
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09.07.2021 10:51 Відповісти
Каки притенденты - кандидаты? Хто их сделал кандидатами? Где были общие выборы? Бей кандидатов - претендентов!!!
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09.07.2021 11:24 Відповісти
Таки хватит истерить , таки "я не против , но пусть этот поц хоть один раз лотерейный билет купит" ...
Это цитата из анектота про Яхвэ и его рьянного богобоязненнего Ицхак Мошевича , каждый день (в течении 20 лет) просящего у Творца дать ему выиграть в лотерею . Цитата диалога творца с Гавриилом (архангелом) , который "подписался" за столь рьяного Ицика Мошевича .

Таки хто Вам особисто заважає теж записатися в кандидати ?!
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09.07.2021 11:51 Відповісти
Я знайшов одного , від якого щось результативного можно буде очікувати :

Катеринчук Микола . Європейська Партія .
Він й не порохобот , й не ЗЕ-бобік .
Адвокат обох Майданів - тобто не вата яким став Кирило Куліков , колишній соратник Луценка Юрія по НС .

До речі саме Миколі належіть ідея й реалізація слова Європейська в назві партії -- за майже 15 років до плагіатора Порошенка ...
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09.07.2021 10:58 Відповісти
 
 