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У украинского политзаключенного Газиева случился микроинсульт в СИЗО РФ, - Денисова

У украинского политзаключенного Газиева случился микроинсульт в СИЗО РФ, - Денисова

У украинского политзаключенного, крымского татарина Сервета Газиева, которого незаконно удерживают в СИЗО Ростовской области, случился микроинсульт, который вызвал паралич лица.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Адвокат украинского политзаключенного, крымского татарина Сервета Газиева, который незаконно содержится в "ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области" сообщил, что у его подзащитного случился микроинсульт, который вызвал паралич лица", - говорится в сообщении.

По словам правозащитника, врач скорой помощи, которую вызвали в следственный изолятор, это опроверг. Сказал, что Газиев вполне здоровый и не нуждается в помощи.

"Наш согражданин также жаловался на обострение хронических заболеваний: желудочно-кишечного тракта, болезни ног, суставов, сердечные и головные боли. Однако обращение к администрации СИЗО о предоставлении необходимой медицинской помощи и проведения квалифицированного врачебного осмотра игнорируются!
Вышеуказанные действия расцениваю как пытки и бесчеловечное обращение и нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - подчеркнула Денисова.

Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно обеспечить Газиеву необходимую медицинскую помощь, в том числе госпитализировать в стационар медучреждения, где провести медицинское обследование и дальнейшее лечение, а также содействие в избрании иной меры пресечения , не связанной с заключением под стражу, из-за критического состояния здоровья гражданина Украины.

"От Генерального прокурора РФ Игоря Краснова требую дать правовую оценку преступным действиям со стороны администрации СИЗО-5 города Ростова-на-Дону и привлечь виновных к уголовной ответственности. Призываю международное сообщество продолжать давление на РФ с требованием немедленного освобождения всех пленников Кремля", - добавила украиский омбудсмен.

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Автор: 

Денисова Людмила (996) здоровье (1387) россия (95687) политзаключенные (1622) крымские татары (2718)


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От цього вони,падли паРашеські і дико бояться: можна покалічити тіло людини,тобто,виривати волосся,зривати нігті наживо (чому так ретельно і любенько навчались служби СС і СД гітлерівської Германії у колег із НКВС СРСР аж до кінця червня 1941 року!),за допомогою собак обгризати чоловічі генеталії у піддослідних (практикувалось в улуссії іще із часів Петра 1 !) ,припікати найуразливіші частини тіла людини за допомогою "священного" іспанського вогню,також "взувати" ноги бідолаг в"іспанські чоботи" і т.д. і т.ін. А мета одна-зламити дух і душу Борця! Кримський Татарин (із великої букви-навмисно), за волю свого народу,практично,віддає життя! Дух не зламають нічим,курви ватні,а от своїм потомкам залишать ганьбу на все їхнє паскудне життя!
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09.07.2021 10:57 Ответить
 
 