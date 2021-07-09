У украинского политзаключенного Газиева случился микроинсульт в СИЗО РФ, - Денисова

У украинского политзаключенного, крымского татарина Сервета Газиева, которого незаконно удерживают в СИЗО Ростовской области, случился микроинсульт, который вызвал паралич лица.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Адвокат украинского политзаключенного, крымского татарина Сервета Газиева, который незаконно содержится в "ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области" сообщил, что у его подзащитного случился микроинсульт, который вызвал паралич лица", - говорится в сообщении.

По словам правозащитника, врач скорой помощи, которую вызвали в следственный изолятор, это опроверг. Сказал, что Газиев вполне здоровый и не нуждается в помощи.

"Наш согражданин также жаловался на обострение хронических заболеваний: желудочно-кишечного тракта, болезни ног, суставов, сердечные и головные боли. Однако обращение к администрации СИЗО о предоставлении необходимой медицинской помощи и проведения квалифицированного врачебного осмотра игнорируются!

Вышеуказанные действия расцениваю как пытки и бесчеловечное обращение и нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - подчеркнула Денисова.

Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно обеспечить Газиеву необходимую медицинскую помощь, в том числе госпитализировать в стационар медучреждения, где провести медицинское обследование и дальнейшее лечение, а также содействие в избрании иной меры пресечения , не связанной с заключением под стражу, из-за критического состояния здоровья гражданина Украины.

"От Генерального прокурора РФ Игоря Краснова требую дать правовую оценку преступным действиям со стороны администрации СИЗО-5 города Ростова-на-Дону и привлечь виновных к уголовной ответственности. Призываю международное сообщество продолжать давление на РФ с требованием немедленного освобождения всех пленников Кремля", - добавила украиский омбудсмен.

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