В українського політв'язня Газієва стався мікроінсульт у СІЗО РФ, - Денісова

В українського політв'язня, кримського татарина Сервета Газієва, якого незаконно утримують в СІЗО Ростовської області, стався мікроінсульт, який викликав параліч обличчя.

Про це в Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Адвокат українського політв’язня, кримського татарина Сервета Газієва, який незаконно утримується у "ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области" повідомив, що у його підзахисного стався мікроінсульт, який спричинив параліч обличчя", - йдеться в повідомленні.

За словами правозахисника, лікар швидкої допомоги, яку викликали до слідчого ізолятора, це спростував. Сказав, що Газієв цілком здоровий і не потребує допомоги.

"Наш співгромадянин також скаржився на загострення хронічних захворювань: шлунково-кишкового тракту, хвороби ніг, суглобів, серцеві та головні болі. Однак звернення до адміністрації СІЗО про надання необхідної медичної допомоги та проведення кваліфікованого лікарського огляду ігноруються! Вищевказані дії розцінюю як катування і нелюдське поводження та порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - підкреслила Денісова.

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Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно забезпечити Газієву необхідну медичну допомогу, в тому числі госпіталізувати в стаціонар медустанови, де провести медичне обстеження і подальше лікування, а також сприяння в обранні іншого запобіжного заходу, не пов'язаного зі взяттям під варту, через критичний стан здоров'я громадянина України.

"Від Генерального прокурора РФ Ігоря Краснова вимагаю надати правову оцінку злочинним діям з боку адміністрації СІЗО-5 міста Ростова-на-Дону та притягнути винних до кримінальної відповідальності. Закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на РФ з вимогою негайного звільнення усіх бранців Кремля", - додала український омбудсмен.