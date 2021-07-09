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В Украине будет создан реестр запрещенного программного обеспечения, - глава Госспецсвязи Щиголь

В Украине будет создан реестр запрещенного программного обеспечения, - глава Госспецсвязи Щиголь

В реестр запрещенного программного обеспечения попадет то ПО, которое несет в себе определенные угрозы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.

"У нас пока нет реестра программного обеспечения, запрещенного для использования, но позже мы его создадим. Сейчас у нас действует только реестр программного обеспечения, получившего разрешение на использование. Госорганы не могут использовать программное обеспечение, которое не имеет разрешения и не присутствует в таком реестре", - объяснил Щиголь.

По словам главы Госспецсвязи, в реестр запрещенного программного обеспечения попадет то ПО, которое несет в себе определенные угрозы.

"Но для того, чтобы сделать такой реестр нужна лаборатория по исследованию ПО, которую мы построим в этом году. В других странах такие лаборатории полноценно функционируют. Там исследуется код или его определенные функциональные модули. По анализу кода, если не будет понятно, как он работает, он будет запрещен, пока его безопасность не будет доказана разработчиком", - добавил Щиголь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За полгода в Украине заблокировано 1,1 млн атак на госинформресурсы, - глава Госспецсвязи Щиголь

Автор: 

программное обеспечение (56) Госспецсвязь (177) Щиголь Юрий (14)


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Топ комментарии
+7
А 1С из паРаши в тот реестр внесут?? Или это неприкасаемое гавно?.
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09.07.2021 11:24
+5
От винды откажутся?))
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09.07.2021 10:08
+4
Предлагаю дию в качестве безальтернативной ОС. все остальное запретить. Ну а пока держите Степанова, он куда-то намылился с семьей. И это не смешно
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09.07.2021 10:13
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От винды откажутся?))
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09.07.2021 10:08 Ответить
При Завгарові в МВС виявили не ліцензійні Вінди. Мабуть так і залишились.
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09.07.2021 10:25 Ответить
Однозначно!
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09.07.2021 10:28 Ответить
Предлагаю дию в качестве безальтернативной ОС. все остальное запретить. Ну а пока держите Степанова, он куда-то намылился с семьей. И это не смешно
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09.07.2021 10:13 Ответить
Запрещать будут налево, направо и вглубь... подозреваю, не особо интересуясь, если чем заместить в самой Украине и насколько оно работоспособно... лоббировать интересы конкретных пацанов - нет проблем, но сделайте для начала качественный продукт... а цель совершенно банальна (и похер все слова) - штрафы, штрафы, штрафы...
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09.07.2021 10:19 Ответить
Насправді, оформляти штрафи абсолютно нецікаве заняття. Щоб Ви розуміли.
Тим більше, штраф іде у бюджет.
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09.07.2021 10:58 Ответить
где-то местами понимаю, но наблюдая за тем, как неуклонно растет их разнообразие и законодательно установленный размер плюс абсолютная вольность в толковании законодательства, как они превращаются в совершенно самостоятельную статью дохода, которую надо обеспечить любыми способами и средствами, - понимаю, что надо сажать деревья... будет дефицит...
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09.07.2021 11:39 Ответить
+5
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09.07.2021 12:22 Ответить
Все что сейчас разрешенное для госпредприятий - галимое гавно
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09.07.2021 10:21 Ответить
А тем временем, зельцман, обнюхавшись, пхается в Яндекс и одноглазники!) Ну ещё иногда рвётся другу Лукашенко позвонить. А вы там создавайте за наши денежки...
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09.07.2021 10:22 Ответить
Одним словом "Что не разрешено, то запрещено!" ЗЕКоманда и 73 % рулят
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09.07.2021 10:27 Ответить
Вот это зашквар "У нас пока нет реестра программного обеспечения, запрещенного для использования, но позже мы его создадим. Сейчас у нас действует только реестр программного обеспечения, получившего разрешение на использование."
Ну это явно кто то хочет бабла отмыть или переволновался и ляпнул.Источник: https://censor.net/ru/n3276060
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09.07.2021 10:36 Ответить
Так вот вы козлы с себя и начните!! А потом у же будете умничать и списки составлять. С нашим зарплатами и ценами на рабочий софт мы лично вас в список занесем на отстрел! (Я не против платного ПО и контента, но извините получая 150$ в мес. сами покупайте)
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09.07.2021 10:54 Ответить
150 ?? Це 4200 ... Це що ?
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09.07.2021 10:59 Ответить
А пенсию 1850 гривен?
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09.07.2021 11:43 Ответить
Це мінімальна ? А чому мінімальна ?
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09.07.2021 12:21 Ответить
Приравняют ПО к наркотикам?
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09.07.2021 11:17 Ответить
А 1С из паРаши в тот реестр внесут?? Или это неприкасаемое гавно?.
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09.07.2021 11:24 Ответить
А медок ат чекирастов запретят наконец.
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09.07.2021 11:27 Ответить
1C та BAS - коли винесуть з України ?
Це дуже нас прив'язує до росії.
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09.07.2021 11:56 Ответить
В Україні буде створено реєстр забороненого програмного забезпечення, - глава Держспецзв'язку Щиголь - Цензор.НЕТ 8237В Україні буде створено реєстр забороненого програмного забезпечення, - глава Держспецзв'язку Щиголь - Цензор.НЕТ 7943
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09.07.2021 13:16 Ответить
Код анализировать? Стопиццот хахаха
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09.07.2021 13:43 Ответить
Ппц, дорогой Китая решили идти. Что дальше чебурнет? Чтоб в один день обрубить все мосты с западом и принудительно развернуть Украину в концлагерь РФ?
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09.07.2021 14:26 Ответить
 
 