В Украине будет создан реестр запрещенного программного обеспечения, - глава Госспецсвязи Щиголь
В реестр запрещенного программного обеспечения попадет то ПО, которое несет в себе определенные угрозы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.
"У нас пока нет реестра программного обеспечения, запрещенного для использования, но позже мы его создадим. Сейчас у нас действует только реестр программного обеспечения, получившего разрешение на использование. Госорганы не могут использовать программное обеспечение, которое не имеет разрешения и не присутствует в таком реестре", - объяснил Щиголь.
По словам главы Госспецсвязи, в реестр запрещенного программного обеспечения попадет то ПО, которое несет в себе определенные угрозы.
"Но для того, чтобы сделать такой реестр нужна лаборатория по исследованию ПО, которую мы построим в этом году. В других странах такие лаборатории полноценно функционируют. Там исследуется код или его определенные функциональные модули. По анализу кода, если не будет понятно, как он работает, он будет запрещен, пока его безопасность не будет доказана разработчиком", - добавил Щиголь.
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Тим більше, штраф іде у бюджет.
Ну это явно кто то хочет бабла отмыть или переволновался и ляпнул.Источник: https://censor.net/ru/n3276060
Це дуже нас прив'язує до росії.