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Зеленский подписал закон об урегулировании вопроса оплаты труда сотрудников аппаратов судов

Зеленский подписал закон об урегулировании вопроса оплаты труда сотрудников аппаратов судов

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Право на своевременную выплату заработной платы защищено законом. Но это право систематически нарушается в отношении работников аппаратов судов. Так, на 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности. Предусмотренных бюджетом средств не хватает на выплату заработной платы работникам аппаратов местных и апелляционных судов, даже в пределах обязательных минимальных выплат. Необходимость финансового обеспечения судов также отмечают международные институты, указывая, что судам требуются достаточные ресурсы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон позволит урегулировать вопросы оплаты труда сотрудников аппаратов судов и обеспечить надлежащие условия для работы судов, что гарантировано Конституцией Украины.

Документ вносит изменения в Государственный бюджет на текущий год, увеличивая расходы Государственной судебной администрации Украины по программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия" на 742 млн грн.

"Это позволит частично решить первоочередную потребность в увеличении объема расходов на выплату заработных плат для работников аппаратов судов", - добавили в ОП.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20505) суд (25112) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+2
ти забезпеч насамперед нормальне фінансування армії в умовах війни.
А суддівські не пропадуть, там завжди гроші гуляють
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09.07.2021 12:11
+1
а откуда эти деньги появятся , если в бюджет они не заложены ??? А ? ...правильно ! суды поднимут расценуи , и расходы лягут на получателей правосудия , на народ в том числе . Спасибо вова !
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09.07.2021 12:13
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помічник судді, канцелярія, прибиральниця, також людина
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09.07.2021 12:09 Ответить
ти забезпеч насамперед нормальне фінансування армії в умовах війни.
А суддівські не пропадуть, там завжди гроші гуляють
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09.07.2021 12:11 Ответить
За что нам этот дегенерат!!!??наркомана в каждую зебильную хату...
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09.07.2021 12:12 Ответить
Буратіна нє чітатєль і не през ,Буратіна імітатор
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09.07.2021 12:12 Ответить
маю на увазі - він не читає, те шо йому Ермакоподоляк подає від Портнова
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09.07.2021 12:13 Ответить
у вови міністр юстиції -Молюск, що щесь треба говорити?
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09.07.2021 12:15 Ответить
а откуда эти деньги появятся , если в бюджет они не заложены ??? А ? ...правильно ! суды поднимут расценуи , и расходы лягут на получателей правосудия , на народ в том числе . Спасибо вова !
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09.07.2021 12:13 Ответить
Анти ковидный фонд
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09.07.2021 12:27 Ответить
Зеленский подписал закон об урегулировании вопроса оплаты труда сотрудников аппаратов судов - Цензор.НЕТ 8612
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09.07.2021 12:21 Ответить
А когда Зеленский подпишет закон об урегулировании вопроса оплаты труда учителей?
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09.07.2021 14:35 Ответить
с какого хера у судей зарплата 200 тысяч гривен? Они не производят никакого товара.
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09.07.2021 18:27 Ответить
 
 