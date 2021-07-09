Зеленский подписал закон об урегулировании вопроса оплаты труда сотрудников аппаратов судов

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Право на своевременную выплату заработной платы защищено законом. Но это право систематически нарушается в отношении работников аппаратов судов. Так, на 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности. Предусмотренных бюджетом средств не хватает на выплату заработной платы работникам аппаратов местных и апелляционных судов, даже в пределах обязательных минимальных выплат. Необходимость финансового обеспечения судов также отмечают международные институты, указывая, что судам требуются достаточные ресурсы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон позволит урегулировать вопросы оплаты труда сотрудников аппаратов судов и обеспечить надлежащие условия для работы судов, что гарантировано Конституцией Украины.

Документ вносит изменения в Государственный бюджет на текущий год, увеличивая расходы Государственной судебной администрации Украины по программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия" на 742 млн грн.

"Это позволит частично решить первоочередную потребность в увеличении объема расходов на выплату заработных плат для работников аппаратов судов", - добавили в ОП.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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