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Зеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККС

Зеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККС

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на поддержанный парламентом законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, закон был направлен на подпись президенту 5 июля, а 8 июля он возвращен в парламент с предложениями главы государства. В этот же день законопроект направлен на рассмотрение Комитета по вопросам правовой политики.

Как сообщалось, Верховная Рада 29 июня приняла вышеуказанный законопроект, а председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 5 июля. Спикер Верховной Рады ожидал, что Зеленский применит право вето к данному закону из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о принятии закона о ВККС: Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины"

Автор: 

вето (362) Зеленский Владимир (20500) ВККСУ (501)


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Запитай ще раз, чому ми не в НАТО
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08.07.2021 16:31 Ответить
Что бы не происходило, наблюдается последовательная дискредитация прозападного вектора развития Украины, в сторону северо-востока... ...причём, явно с промежуточной остановкой на севере...
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08.07.2021 16:35 Ответить
Зеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККС - Цензор.НЕТ 4588
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08.07.2021 16:38 Ответить
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08.07.2021 17:05 Ответить
А посли вже зраділи і привітали прийняття цього закону.
Наївні.

30.06.2021 рік.
"Посли країн "Великої сімки" (G7) привітали ухвалення Верховною Радою законопроєкту №3711-Д щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів."
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08.07.2021 16:47 Ответить
они еще не знают всей глубины глубин ЗЕльоного днища
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08.07.2021 17:06 Ответить
 
 