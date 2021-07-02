РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13679 посетителей онлайн
Новости Судебная реформа
4 317 18

Зеленский может ветировать законопроект о возобновлении работы ВККС, - Разумков

Зеленский может ветировать законопроект о возобновлении работы ВККС, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает, что президент Владимир Зеленский может ветировать законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Об этом он сообщил на брифинге в Верховной Раде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Там действительно есть проблемы. Потому что, когда была проголосована, если не ошибаюсь, 453 поправка, там шла речь об увеличении влияния международных экспертов на принятие решений. А после этого была проголосована, если не ошибаюсь, 409 поправка, она также была подтверждена. И сейчас мы имеем в законе коллизию, когда эти две нормы можно по-разному трактовать", - объяснил председатель Верховной Рады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны "Большой семерки" заявили о готовности направить независимых экспертов для отбора членов ВККС

Он напомнил, что парламент сейчас не может исправить эту коллизию, поэтому документ может быть ветирован президентом и направлен назад в Верховную Раду.

"Если это произойдет, то на следующей пленарной неделе мы сможем его рассмотреть", - добавил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США готовы помочь Украине обновить судебную систему, - посольство приветствует принятие Радой закона о ВККС

Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС.

Автор: 

вето (361) ВР (29247) Зеленский Владимир (20365) судебная реформа (1802) Высшая квалификационная комиссия судей Украины (14) ВККСУ (501) Разумков Дмитрий (1521)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
З о там слюні пускав, що Зєлєнскій прагне реформувати судову систему? Не реформувати прагне, а підсебе підім'яти. Це різні речі. Як море і морська свинка.
показать весь комментарий
02.07.2021 12:46
+4
знову зебіли грають шимка, щоб протащити на ручняку своїх представників в ВРП, ВККС і далі - своїх суддів...
показать весь комментарий
02.07.2021 12:44
+1
Е було чого? Портнова і Україні? А таки не було. 😏
показать весь комментарий
02.07.2021 13:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
знову зебіли грають шимка, щоб протащити на ручняку своїх представників в ВРП, ВККС і далі - своїх суддів...
показать весь комментарий
02.07.2021 12:44 Ответить
типа при барыге было по-другому
показать весь комментарий
02.07.2021 13:03 Ответить
З о там слюні пускав, що Зєлєнскій прагне реформувати судову систему? Не реформувати прагне, а підсебе підім'яти. Це різні речі. Як море і морська свинка.
показать весь комментарий
02.07.2021 12:46 Ответить
не ссы, при барыге и такого не было
показать весь комментарий
02.07.2021 13:04 Ответить
Е було чого? Портнова і Україні? А таки не було. 😏
показать весь комментарий
02.07.2021 13:15 Ответить
Що Ваві не подобається воно каже ідіть у сраку.
показать весь комментарий
02.07.2021 12:47 Ответить
и правильно делает
показать весь комментарий
02.07.2021 13:04 Ответить
По Вава только кокс научился правильно - через стдоларовую копюру
показать весь комментарий
02.07.2021 18:21 Ответить
Зеленскому респект! Хоть один нормальный президент в Украине!
показать весь комментарий
02.07.2021 13:07 Ответить
Не залижи гринпоцу очко намертао, а тот как нацвэлычниший какать будет?
показать весь комментарий
02.07.2021 18:20 Ответить
Запит суспільства на чесну судову систему не зник, але судова мафія перемогла цього разу. Дивимся що далі.
показать весь комментарий
02.07.2021 13:18 Ответить
"Крок вперед два кроки назад" вухатим респект.
Чи це навмисно вчинено!
показать весь комментарий
02.07.2021 14:14 Ответить
Разумков - "достойный" представитель зеленой плесени.
показать весь комментарий
02.07.2021 14:25 Ответить
Разумков предал Зеленского и теперь работает на Порошенка,Медведчука,Ахметова и тому подобных алигархов.
показать весь комментарий
02.07.2021 15:05 Ответить
Похоже Зе скоро будет добиваться права ветировать решения ООН.
показать весь комментарий
02.07.2021 16:20 Ответить
Відчувається рука і задоволення пасажира гелікоптера - спочатку поставити на голосування поправку 453, а за нею - поправку 409, хоча за порядковими номерами вони повинні були голосуватися у зворотній послідовності.

На кожну хитру дyпy є свій болт.

Згадайте, як свого часу при Кучмі голосували і приймали Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ". Голосували за одну редакцію цього Закону, а підписана Президентом України і опублікована була інша, яку ніхто з народних депутатів навіть в очі не бачив. І що, небо на землю впало?
показать весь комментарий
02.07.2021 17:47 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26940388.html Зеленський має бути покараним за державну зраду Зеленський може ветувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - Разумков - Цензор.НЕТ 6383Чим відрізняється хороший лідер держави від Володимира Зеленського? Хороший лідер не вчиняє державної зради. А от наш президент вчиняє.

І має бути за це покараним.

Минулого тижня близько 5 тисяч українців вийшли на Банкову, в Києві, бо їм не потрібен президент-зрадник, який відпускає російський найманців. Цього разу ми зробимо перший важливий крок до покарання президента-зрадника.

Президент обіцяв, що зробить всіх разом. Але буде навпаки - ми зробимо його.

6 липня об 11:00 ми збираємось разом у столиці, щоб подати заяву про вчинення президентом злочину за ст. 111 «Державна зрада» до Державного бюро розслідувань.

Зливати спецоперацію із затримання «вагнерівців» було великою помилкою. І цю помилку ми не пробачимо.

6 липня
11:00
вул. Симона Петлюри, 15 (найближчі станції метро Вокзальна та Університет)

Подія: https://www.facebook.com/events/939126483597537/ Заява по 111 статті
показать весь комментарий
02.07.2021 19:03 Ответить
 
 