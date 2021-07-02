Зеленский может ветировать законопроект о возобновлении работы ВККС, - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает, что президент Владимир Зеленский может ветировать законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).
Об этом он сообщил на брифинге в Верховной Раде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Там действительно есть проблемы. Потому что, когда была проголосована, если не ошибаюсь, 453 поправка, там шла речь об увеличении влияния международных экспертов на принятие решений. А после этого была проголосована, если не ошибаюсь, 409 поправка, она также была подтверждена. И сейчас мы имеем в законе коллизию, когда эти две нормы можно по-разному трактовать", - объяснил председатель Верховной Рады.
Он напомнил, что парламент сейчас не может исправить эту коллизию, поэтому документ может быть ветирован президентом и направлен назад в Верховную Раду.
"Если это произойдет, то на следующей пленарной неделе мы сможем его рассмотреть", - добавил Разумков.
Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС.
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Чи це навмисно вчинено!
На кожну хитру дyпy є свій болт.
Згадайте, як свого часу при Кучмі голосували і приймали Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ". Голосували за одну редакцію цього Закону, а підписана Президентом України і опублікована була інша, яку ніхто з народних депутатів навіть в очі не бачив. І що, небо на землю впало?
І має бути за це покараним.
Минулого тижня близько 5 тисяч українців вийшли на Банкову, в Києві, бо їм не потрібен президент-зрадник, який відпускає російський найманців. Цього разу ми зробимо перший важливий крок до покарання президента-зрадника.
Президент обіцяв, що зробить всіх разом. Але буде навпаки - ми зробимо його.
6 липня об 11:00 ми збираємось разом у столиці, щоб подати заяву про вчинення президентом злочину за ст. 111 «Державна зрада» до Державного бюро розслідувань.
Зливати спецоперацію із затримання «вагнерівців» було великою помилкою. І цю помилку ми не пробачимо.
6 липня
11:00
вул. Симона Петлюри, 15 (найближчі станції метро Вокзальна та Університет)
Подія: https://www.facebook.com/events/939126483597537/ Заява по 111 статті