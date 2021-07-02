Зеленский может ветировать законопроект о возобновлении работы ВККС, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает, что президент Владимир Зеленский может ветировать законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Об этом он сообщил на брифинге в Верховной Раде, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Там действительно есть проблемы. Потому что, когда была проголосована, если не ошибаюсь, 453 поправка, там шла речь об увеличении влияния международных экспертов на принятие решений. А после этого была проголосована, если не ошибаюсь, 409 поправка, она также была подтверждена. И сейчас мы имеем в законе коллизию, когда эти две нормы можно по-разному трактовать", - объяснил председатель Верховной Рады.

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Он напомнил, что парламент сейчас не может исправить эту коллизию, поэтому документ может быть ветирован президентом и направлен назад в Верховную Раду.

"Если это произойдет, то на следующей пленарной неделе мы сможем его рассмотреть", - добавил Разумков.

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Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС.