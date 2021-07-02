Зеленський може ветувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков допускає, що президент Володимир Зеленський може ветувати законопроєкт про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).

Про це він повідомив на брифінгу у Верховній Раді, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Там дійсно є проблеми. Тому що коли була проголосована, якщо не помиляюся, 453 поправка, там ішлося про збільшення впливу міжнародних експертів на прийняття рішень. А після цього була проголосована, якщо не помиляюся, 409 поправка, вона також була підтверджена. І зараз ми маємо в законі колізію, коли ці дві норми можна по різному трактувати", - пояснив голова Верховної Ради.

Він нагадав, що парламент зараз не може виправити цієї колізії, тому документ може бути ветований президентом і спрямований назад до Верховної Ради.

"Якщо це станеться, то на наступному пленарному тижні ми зможемо його розглянути", - додав Разумков.

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Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада прийняла закон про відновлення роботи ВККС.