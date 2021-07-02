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Новини Судова реформа
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Зеленський може ветувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - Разумков

Зеленський може ветувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков допускає, що президент Володимир Зеленський може ветувати законопроєкт про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).

Про це він повідомив на брифінгу у Верховній Раді, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Там дійсно є проблеми. Тому що коли була проголосована, якщо не помиляюся, 453 поправка, там ішлося про збільшення впливу міжнародних експертів на прийняття рішень. А після цього була проголосована, якщо не помиляюся, 409 поправка, вона також була підтверджена. І зараз ми маємо в законі колізію, коли ці дві норми можна по різному трактувати", - пояснив голова Верховної Ради.

Він нагадав, що парламент зараз не може виправити цієї колізії, тому документ може бути ветований президентом і спрямований назад до Верховної Ради.

"Якщо це станеться, то на наступному пленарному тижні ми зможемо його розглянути", - додав Разумков.

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Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада прийняла закон про відновлення роботи ВККС.

вето (191) ВР (14975) Зеленський Володимир (23832) судова реформа (1459) ВККСУ (453) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+5
З о там слюні пускав, що Зєлєнскій прагне реформувати судову систему? Не реформувати прагне, а підсебе підім'яти. Це різні речі. Як море і морська свинка.
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02.07.2021 12:46
+4
знову зебіли грають шимка, щоб протащити на ручняку своїх представників в ВРП, ВККС і далі - своїх суддів...
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02.07.2021 12:44
+1
Е було чого? Портнова і Україні? А таки не було. 😏
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02.07.2021 13:15
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знову зебіли грають шимка, щоб протащити на ручняку своїх представників в ВРП, ВККС і далі - своїх суддів...
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02.07.2021 12:44 Відповісти
типа при барыге было по-другому
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02.07.2021 13:03 Відповісти
З о там слюні пускав, що Зєлєнскій прагне реформувати судову систему? Не реформувати прагне, а підсебе підім'яти. Це різні речі. Як море і морська свинка.
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02.07.2021 12:46 Відповісти
не ссы, при барыге и такого не было
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02.07.2021 13:04 Відповісти
Е було чого? Портнова і Україні? А таки не було. 😏
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02.07.2021 13:15 Відповісти
Що Ваві не подобається воно каже ідіть у сраку.
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02.07.2021 12:47 Відповісти
и правильно делает
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02.07.2021 13:04 Відповісти
По Вава только кокс научился правильно - через стдоларовую копюру
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02.07.2021 18:21 Відповісти
Зеленскому респект! Хоть один нормальный президент в Украине!
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02.07.2021 13:07 Відповісти
Не залижи гринпоцу очко намертао, а тот как нацвэлычниший какать будет?
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02.07.2021 18:20 Відповісти
Запит суспільства на чесну судову систему не зник, але судова мафія перемогла цього разу. Дивимся що далі.
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02.07.2021 13:18 Відповісти
"Крок вперед два кроки назад" вухатим респект.
Чи це навмисно вчинено!
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02.07.2021 14:14 Відповісти
Разумков - "достойный" представитель зеленой плесени.
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02.07.2021 14:25 Відповісти
Разумков предал Зеленского и теперь работает на Порошенка,Медведчука,Ахметова и тому подобных алигархов.
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02.07.2021 15:05 Відповісти
Похоже Зе скоро будет добиваться права ветировать решения ООН.
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02.07.2021 16:20 Відповісти
Відчувається рука і задоволення пасажира гелікоптера - спочатку поставити на голосування поправку 453, а за нею - поправку 409, хоча за порядковими номерами вони повинні були голосуватися у зворотній послідовності.

На кожну хитру дyпy є свій болт.

Згадайте, як свого часу при Кучмі голосували і приймали Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ". Голосували за одну редакцію цього Закону, а підписана Президентом України і опублікована була інша, яку ніхто з народних депутатів навіть в очі не бачив. І що, небо на землю впало?
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02.07.2021 17:47 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26940388.html Зеленський має бути покараним за державну зраду Зеленський може ветувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - Разумков - Цензор.НЕТ 6383Чим відрізняється хороший лідер держави від Володимира Зеленського? Хороший лідер не вчиняє державної зради. А от наш президент вчиняє.

І має бути за це покараним.

Минулого тижня близько 5 тисяч українців вийшли на Банкову, в Києві, бо їм не потрібен президент-зрадник, який відпускає російський найманців. Цього разу ми зробимо перший важливий крок до покарання президента-зрадника.

Президент обіцяв, що зробить всіх разом. Але буде навпаки - ми зробимо його.

6 липня об 11:00 ми збираємось разом у столиці, щоб подати заяву про вчинення президентом злочину за ст. 111 «Державна зрада» до Державного бюро розслідувань.

Зливати спецоперацію із затримання «вагнерівців» було великою помилкою. І цю помилку ми не пробачимо.

6 липня
11:00
вул. Симона Петлюри, 15 (найближчі станції метро Вокзальна та Університет)

Подія: https://www.facebook.com/events/939126483597537/ Заява по 111 статті
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02.07.2021 19:03 Відповісти
 
 