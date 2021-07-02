Зеленський може ветувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков допускає, що президент Володимир Зеленський може ветувати законопроєкт про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).
Про це він повідомив на брифінгу у Верховній Раді, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Там дійсно є проблеми. Тому що коли була проголосована, якщо не помиляюся, 453 поправка, там ішлося про збільшення впливу міжнародних експертів на прийняття рішень. А після цього була проголосована, якщо не помиляюся, 409 поправка, вона також була підтверджена. І зараз ми маємо в законі колізію, коли ці дві норми можна по різному трактувати", - пояснив голова Верховної Ради.
Він нагадав, що парламент зараз не може виправити цієї колізії, тому документ може бути ветований президентом і спрямований назад до Верховної Ради.
"Якщо це станеться, то на наступному пленарному тижні ми зможемо його розглянути", - додав Разумков.
Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада прийняла закон про відновлення роботи ВККС.
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Чи це навмисно вчинено!
На кожну хитру дyпy є свій болт.
Згадайте, як свого часу при Кучмі голосували і приймали Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ". Голосували за одну редакцію цього Закону, а підписана Президентом України і опублікована була інша, яку ніхто з народних депутатів навіть в очі не бачив. І що, небо на землю впало?
І має бути за це покараним.
Минулого тижня близько 5 тисяч українців вийшли на Банкову, в Києві, бо їм не потрібен президент-зрадник, який відпускає російський найманців. Цього разу ми зробимо перший важливий крок до покарання президента-зрадника.
Президент обіцяв, що зробить всіх разом. Але буде навпаки - ми зробимо його.
6 липня об 11:00 ми збираємось разом у столиці, щоб подати заяву про вчинення президентом злочину за ст. 111 «Державна зрада» до Державного бюро розслідувань.
Зливати спецоперацію із затримання «вагнерівців» було великою помилкою. І цю помилку ми не пробачимо.
6 липня
11:00
вул. Симона Петлюри, 15 (найближчі станції метро Вокзальна та Університет)
Подія: https://www.facebook.com/events/939126483597537/ Заява по 111 статті