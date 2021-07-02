Вища рада правосуддя відмовилася відкривати дисциплінарне провадження щодо судді Шевчук, яка побила лікарку, - адвокат Маселко

Вища рада правосуддя не бачить порушень у діях судді, яка побила лікарку.

Вища рада правосуддя відмовилася відкривати дисциплінарне провадження щодо судді Алли Шевчук, яка, за даними ЗМІ, побила лікарку з Бердичева Наталю Маслій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фундацію DEJURE.

У березні цього року значного резонансу мала подія, яка трапилась у м.Бердичеві. З численних сюжетів журналістів стало відомо, що суддя Житомирського апеляційного суду Алла Шевчук прийшла на прийом до лікаря. Там їй довелося почекати у черзі, що судді явно не сподобалося.

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Вона разом зі своїм чоловіком розпочала сварку із сімейною лікаркою, яка намагалася пояснити причину довгого очікування. За свідченням лікарки, після цього суддя з чоловіком накинулися на неї та побили. Як наслідок лікарку шпиталізували та виявили струс мозку. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.



Юристи Фундації DEJURE подали скаргу на такі дії Шевчук до Вищої ради правосуддя, адже така поведінка явно суперечить кодексу поведінки судді. Проте Вища рада правосуддя відмовилася бодай відкрити дисциплінарне провадження.



"Важко зрозуміти, чим керувалась Вища рада правосуддя, якщо відмовилася навіть повноцінно розглянути скаргу на суддю, що побила медичного працівника в розпал пандемії. Ця ситуація ще раз наочно показує, що без радикального очищення Вищої ради правосуддя, недоброчесні судді відчуватимуть свою безкарність і надалі будуть порушувати Кодекс суддівської етики", - заявив член правління фундації DEJURE Роман Маселко.