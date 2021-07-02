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Новини Судова реформа
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Вища рада правосуддя відмовилася відкривати дисциплінарне провадження щодо судді Шевчук, яка побила лікарку, - адвокат Маселко

Вища рада правосуддя відмовилася відкривати дисциплінарне провадження щодо судді Шевчук, яка побила лікарку, - адвокат Маселко

Вища рада правосуддя не бачить порушень у діях судді, яка побила лікарку.

Вища рада правосуддя відмовилася відкривати дисциплінарне провадження щодо судді Алли Шевчук, яка, за даними ЗМІ, побила лікарку з Бердичева Наталю Маслій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фундацію DEJURE.

У березні цього року значного резонансу мала подія, яка трапилась у м.Бердичеві. З численних сюжетів журналістів стало відомо, що суддя Житомирського апеляційного суду Алла Шевчук прийшла на прийом до лікаря. Там їй довелося почекати у черзі, що судді явно не сподобалося.

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Вона разом зі своїм чоловіком розпочала сварку із сімейною лікаркою, яка намагалася пояснити причину довгого очікування. За свідченням лікарки, після цього суддя з чоловіком накинулися на неї та побили. Як наслідок лікарку шпиталізували та виявили струс мозку. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Юристи Фундації DEJURE подали скаргу на такі дії Шевчук до Вищої ради правосуддя, адже така поведінка явно суперечить кодексу поведінки судді. Проте Вища рада правосуддя відмовилася бодай відкрити дисциплінарне провадження.

"Важко зрозуміти, чим керувалась Вища рада правосуддя, якщо відмовилася навіть повноцінно розглянути скаргу на суддю, що побила медичного працівника в розпал пандемії. Ця ситуація ще раз наочно показує, що без радикального очищення Вищої ради правосуддя, недоброчесні судді відчуватимуть свою безкарність і надалі будуть порушувати Кодекс суддівської етики", - заявив член правління фундації DEJURE Роман Маселко.

Автор: 

Бердичів (31) побиття (935) судова реформа (1459) суддя (1583) лікарі (1287) Вища рада правосуддя (582) Маселко Роман (98)


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Топ коментарі
+8
Да. Но пока что -- не в Украине.
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02.07.2021 12:43
+4
СУДЬИ ПОЛИЦАИ ПРОКУРОРСКИЕ ГБРВСКИЕ И ПРОЧАЯ ШЕЛУПОНЬ ЧИНУШИ РАЗНОГО КАЛИБРА И УРОВНЯ НАРДЕПЫ ОЛИГАРХИ МИНИСТРЫ ПРЕЗИДЕНТ ПОЛУЧАТ ОДНУ причину и вид для наказания--- -- РАССТРЕЛ ИЛИ ПОВЕШЕВАНИЕ...
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02.07.2021 12:43
+4
Старий добрий Лінч чекає...
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02.07.2021 12:56
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Закон один для всех....
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02.07.2021 12:40 Відповісти
Да. Но пока что -- не в Украине.
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02.07.2021 12:43 Відповісти
СУДЬИ ПОЛИЦАИ ПРОКУРОРСКИЕ ГБРВСКИЕ И ПРОЧАЯ ШЕЛУПОНЬ ЧИНУШИ РАЗНОГО КАЛИБРА И УРОВНЯ НАРДЕПЫ ОЛИГАРХИ МИНИСТРЫ ПРЕЗИДЕНТ ПОЛУЧАТ ОДНУ причину и вид для наказания--- -- РАССТРЕЛ ИЛИ ПОВЕШЕВАНИЕ...
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02.07.2021 12:43 Відповісти
Да, но тогда мы ввергнем себя в хаос красного террора. Который начинался борьбой с мироедами а закончился смертью пяти миллионов украинцев, которые в коллективные хозяйства добровольно вступать не хотели.
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02.07.2021 12:53 Відповісти
ЭТО НЕ ТЕРРОР ТЕРРОР СЕГОДНЯ ЕВРЕЙСКИ КАЦАПСКИЙ ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ ОНИ НАМ СРУТ В ГЛАЗА И СМЕЮТСЯ ВСЯ ПРОГНИВШАЯ ВЛАСТЬ.. кровь надо пустить и много примерно 200-400 тысяч обязаны пойти под нож в полиция Авакова только 300 тысяч служивых проституток тысяч 15 судей всех скопом.. 10 тысяч прокурорских 5-8 тысяч НАБУ И ГБР СБУ Армия думаю на 90% поддержит НАРОД И КОГДА ТАНКИ ВЫЙДУТ НА УЛИЦУ о тогда все быстро случится кто то успеет удрать кто то не успеет какой то сказочный идиот начнет отстреливаться из парабеллума.. но по итогу всех арестуют или просто по тихому в переулках постреляют облизывает это т олигополию клан власти.. им наплевать на закон на людей люди для них МУСОР...вы забыли 20 февраля 2014 года какие могут быть законы мораль если ОНИ ТВАРИ ПОНЯВ В БЕЗНАКАЗАНОСТИ СЧАСТЬЕ ПОВТОРЯЮТ ВСЕ В ХУДШЕМ ВАРИАНТЕ.... все страны через это прошли и живут сегодня прекрасно служа нам маяком для достижения такого уровня жизни и никто не парится моралью об убитых в тех кровавых революциях восстаниях... корда королям отрубили головы это заставило капиталистов быстро расписать конституции и законы и найти баланс между обществом и личным.. да модельне совершенная и все же это лучшее что может дать ЦИВИЛИЗАЦИЯ..индивидууму если бы повесим расстреляем всех экс президентов за предательство НАРОДА...то будем с трудом искать желающих на посаду и КАК ПО МНЕ ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА... ОН БУДЕТ НО МИНИСТР ИНОСТПРАННЫХ ДЕЛ И ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СТРАНЫ В международных визитах и контактах а все решения принимает Правительство коллегиальный орган и Парламент может и 2 палатных и также создать Совет оппозиции которые будут работать паралельно с действующей властью свое правительство критика власти предоставление своих вариантов законов и постановлений и решений вопросов в случае переигрываний партий на выборах это позволит не допускать коллапса власти те кто во власти в оппозицию те кто в оппозиции во власть.. так везде работает 2 партийная система да да 2 партийных блока куда по идеологии или компромиссам войдут все разные полит силы страны скажем консерваторы и реформаторы...это кстати очень полезно для страны и народа рывок\ спокойствие опять рывок\ спокойствие
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02.07.2021 13:12 Відповісти
вбивство 200-400 тисяч це саме про те, що я писав. кривава більшовицька диктатура. одних під ніж, інших в гулаг. самі по лікті в крові. І замість полумяних револіціонерів у керма зацементовані вбивці, грабіжники банків та гвалтівники. Типу сталіна та Берії. Саме так же було. І після революціі гідності - у керма знову олігарх. А після олігарху - хто більше локшини навішає. Тільки освіта дасть шанс до розуміння, а найкраща освіта - це бідність. Риття на смітниках замість кави у Відні на вихідних прочистять мізки. Тому нам і робити нічого не треба. Дібільнуватий єлекторат самостійно освітиться через холодильник. Але весь. І сам. Добровільно. Демократично.
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02.07.2021 15:20 Відповісти
за 30 лет население сократилось на 12 млн. человек думаю половину УБИЛА ВЛАСТЬ РЕФОРМАМИ ПРОДАЖНОСТЬЮ ССУЧЕННОГСТЬЮ ВРАНЬТЕМ ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ ТАРИФАМИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО УРОВНЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ТОЛКАЯ ЕГО К КРАЮ ПРОПАСТИ....тому жертва 200-400 тысяч сущие пустяки как по мне..согласен может не убивать всех и сразу а в кандалы роба полосатая и пусть поработаю киркой кувалдой лопатой дорог у нас нет направления железная дорога на 90% предлежит перекладке путей мосты каналы и все такое... хотелось бы узреть как Беня или Ахметка ковыряют лопатой киркой и отрабатывают свои наворованные миллиарды...
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02.07.2021 19:02 Відповісти
На кол.
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02.07.2021 13:01 Відповісти
Высший совет правосудия может на это не согласится.
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02.07.2021 13:08 Відповісти
Сначала ВСП на кол.
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02.07.2021 13:38 Відповісти
великий рехворматор зеленский в действии. Вопрос в другом. Почему речь идет об административном правонарушении.
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02.07.2021 12:40 Відповісти
А если избить судью?...
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02.07.2021 12:42 Відповісти
нет сразу в бочку с серной кислотой.... нет трупа нет дела..аксиома права в любой стране....
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02.07.2021 12:44 Відповісти
тю, а шо тут такова
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02.07.2021 12:46 Відповісти
ВРП взагалі нічого не бачить, окрім грошей
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02.07.2021 12:49 Відповісти
коррупционерша дала в глаз коррупционерше
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02.07.2021 12:50 Відповісти
Ты уже туда пошла по картам гугл, чебураха драная....
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02.07.2021 13:15 Відповісти
удебная реформа в действии
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02.07.2021 12:50 Відповісти
Старий добрий Лінч чекає...
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02.07.2021 12:56 Відповісти
А чего врачи будут исключением? Судьям можно избивать всех.
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02.07.2021 13:05 Відповісти
Это докторше еще повезло, что к ней сам Вовк не пришел.
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02.07.2021 16:19 Відповісти
Вже час докторицям купляти собі газові балончики.
Та не сподіватися на правосуддя.
Його тупо нема.
Кривосуддя крізь й поруч.
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02.07.2021 16:33 Відповісти
а як там присяга судді, чи ВРП забула текст а суддя не присягалась не допускати порушень етики поведінки.
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02.07.2021 17:57 Відповісти
значит надо ****ить этот совет правасудия.....
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02.07.2021 19:32 Відповісти
 
 