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Новости Судебная реформа
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Высший совет правосудия отказался открывать дисциплинарное производство относительно избившей врача судьи Шевчук, - адвокат Маселко

Высший совет правосудия отказался открывать дисциплинарное производство относительно избившей врача судьи Шевчук, - адвокат Маселко

Высший совет правосудия не видит нарушений в действиях судьи, которая побила врача.

Высший совет правосудия отказался открывать дисциплинарное производство в отношении судьи Аллы Шевчук, которая по данным СМИ побила врача из Бердичева Наталью Маслий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фундацию DEJURE.

В марте этого года значительный резонанс имело событие, которое произошло в г.Бердичев. Из многочисленных сюжетов журналистов стало известно, что судья Житомирского апелляционного суда Алла Шевчук пришла на прием к врачу. Там ей пришлось подождать в очереди, что судье явно не понравилось.

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Она вместе со своим мужем начала ссору с семейным врачом, которая пыталась объяснить причину долгого ожидания. По свидетельству врача после этого судья с мужем набросились на нее и избили. Как следствие врача госпитализировали с сотрясением мозга. По данному факту открыто уголовное производство.

Юристы Фонда DEJURE подали жалобу на такие действия Шевчук в Высший совет правосудия, ведь такое поведение явно противоречит кодексу поведения судьи. Однако Высший совет правосудия отказался хотя бы открыть дисциплинарное производство.

"Трудно понять, чем руководствовался Высший совет правосудия, если отказался даже полноценно рассмотреть жалобу на судью, которая побила медицинского работника в разгар пандемии. Эта ситуация еще раз наглядно показывает, что без радикального очищения Высшего совета правосудия, недобросовестные судьи будут чувствовать свою безнаказанность и в дальнейшем будут нарушать Кодекс судейской этики", - заявил член правления фундации DEJURE Роман Маселко.

Автор: 

Бердичев (52) избиение (9798) судебная реформа (1802) судья (2646) врачи (1515) Высший совет правосудия (568) Маселко Роман (94)


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Топ комментарии
+8
Да. Но пока что -- не в Украине.
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02.07.2021 12:43
+4
СУДЬИ ПОЛИЦАИ ПРОКУРОРСКИЕ ГБРВСКИЕ И ПРОЧАЯ ШЕЛУПОНЬ ЧИНУШИ РАЗНОГО КАЛИБРА И УРОВНЯ НАРДЕПЫ ОЛИГАРХИ МИНИСТРЫ ПРЕЗИДЕНТ ПОЛУЧАТ ОДНУ причину и вид для наказания--- -- РАССТРЕЛ ИЛИ ПОВЕШЕВАНИЕ...
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02.07.2021 12:43
+4
Старий добрий Лінч чекає...
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02.07.2021 12:56
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Закон один для всех....
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02.07.2021 12:40 Ответить
Да. Но пока что -- не в Украине.
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02.07.2021 12:43 Ответить
СУДЬИ ПОЛИЦАИ ПРОКУРОРСКИЕ ГБРВСКИЕ И ПРОЧАЯ ШЕЛУПОНЬ ЧИНУШИ РАЗНОГО КАЛИБРА И УРОВНЯ НАРДЕПЫ ОЛИГАРХИ МИНИСТРЫ ПРЕЗИДЕНТ ПОЛУЧАТ ОДНУ причину и вид для наказания--- -- РАССТРЕЛ ИЛИ ПОВЕШЕВАНИЕ...
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02.07.2021 12:43 Ответить
Да, но тогда мы ввергнем себя в хаос красного террора. Который начинался борьбой с мироедами а закончился смертью пяти миллионов украинцев, которые в коллективные хозяйства добровольно вступать не хотели.
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02.07.2021 12:53 Ответить
ЭТО НЕ ТЕРРОР ТЕРРОР СЕГОДНЯ ЕВРЕЙСКИ КАЦАПСКИЙ ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ ОНИ НАМ СРУТ В ГЛАЗА И СМЕЮТСЯ ВСЯ ПРОГНИВШАЯ ВЛАСТЬ.. кровь надо пустить и много примерно 200-400 тысяч обязаны пойти под нож в полиция Авакова только 300 тысяч служивых проституток тысяч 15 судей всех скопом.. 10 тысяч прокурорских 5-8 тысяч НАБУ И ГБР СБУ Армия думаю на 90% поддержит НАРОД И КОГДА ТАНКИ ВЫЙДУТ НА УЛИЦУ о тогда все быстро случится кто то успеет удрать кто то не успеет какой то сказочный идиот начнет отстреливаться из парабеллума.. но по итогу всех арестуют или просто по тихому в переулках постреляют облизывает это т олигополию клан власти.. им наплевать на закон на людей люди для них МУСОР...вы забыли 20 февраля 2014 года какие могут быть законы мораль если ОНИ ТВАРИ ПОНЯВ В БЕЗНАКАЗАНОСТИ СЧАСТЬЕ ПОВТОРЯЮТ ВСЕ В ХУДШЕМ ВАРИАНТЕ.... все страны через это прошли и живут сегодня прекрасно служа нам маяком для достижения такого уровня жизни и никто не парится моралью об убитых в тех кровавых революциях восстаниях... корда королям отрубили головы это заставило капиталистов быстро расписать конституции и законы и найти баланс между обществом и личным.. да модельне совершенная и все же это лучшее что может дать ЦИВИЛИЗАЦИЯ..индивидууму если бы повесим расстреляем всех экс президентов за предательство НАРОДА...то будем с трудом искать желающих на посаду и КАК ПО МНЕ ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА... ОН БУДЕТ НО МИНИСТР ИНОСТПРАННЫХ ДЕЛ И ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СТРАНЫ В международных визитах и контактах а все решения принимает Правительство коллегиальный орган и Парламент может и 2 палатных и также создать Совет оппозиции которые будут работать паралельно с действующей властью свое правительство критика власти предоставление своих вариантов законов и постановлений и решений вопросов в случае переигрываний партий на выборах это позволит не допускать коллапса власти те кто во власти в оппозицию те кто в оппозиции во власть.. так везде работает 2 партийная система да да 2 партийных блока куда по идеологии или компромиссам войдут все разные полит силы страны скажем консерваторы и реформаторы...это кстати очень полезно для страны и народа рывок\ спокойствие опять рывок\ спокойствие
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02.07.2021 13:12 Ответить
вбивство 200-400 тисяч це саме про те, що я писав. кривава більшовицька диктатура. одних під ніж, інших в гулаг. самі по лікті в крові. І замість полумяних револіціонерів у керма зацементовані вбивці, грабіжники банків та гвалтівники. Типу сталіна та Берії. Саме так же було. І після революціі гідності - у керма знову олігарх. А після олігарху - хто більше локшини навішає. Тільки освіта дасть шанс до розуміння, а найкраща освіта - це бідність. Риття на смітниках замість кави у Відні на вихідних прочистять мізки. Тому нам і робити нічого не треба. Дібільнуватий єлекторат самостійно освітиться через холодильник. Але весь. І сам. Добровільно. Демократично.
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02.07.2021 15:20 Ответить
за 30 лет население сократилось на 12 млн. человек думаю половину УБИЛА ВЛАСТЬ РЕФОРМАМИ ПРОДАЖНОСТЬЮ ССУЧЕННОГСТЬЮ ВРАНЬТЕМ ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ ТАРИФАМИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО УРОВНЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ТОЛКАЯ ЕГО К КРАЮ ПРОПАСТИ....тому жертва 200-400 тысяч сущие пустяки как по мне..согласен может не убивать всех и сразу а в кандалы роба полосатая и пусть поработаю киркой кувалдой лопатой дорог у нас нет направления железная дорога на 90% предлежит перекладке путей мосты каналы и все такое... хотелось бы узреть как Беня или Ахметка ковыряют лопатой киркой и отрабатывают свои наворованные миллиарды...
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02.07.2021 19:02 Ответить
На кол.
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02.07.2021 13:01 Ответить
Высший совет правосудия может на это не согласится.
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02.07.2021 13:08 Ответить
Сначала ВСП на кол.
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02.07.2021 13:38 Ответить
великий рехворматор зеленский в действии. Вопрос в другом. Почему речь идет об административном правонарушении.
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02.07.2021 12:40 Ответить
А если избить судью?...
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02.07.2021 12:42 Ответить
нет сразу в бочку с серной кислотой.... нет трупа нет дела..аксиома права в любой стране....
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02.07.2021 12:44 Ответить
тю, а шо тут такова
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02.07.2021 12:46 Ответить
ВРП взагалі нічого не бачить, окрім грошей
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02.07.2021 12:49 Ответить
коррупционерша дала в глаз коррупционерше
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02.07.2021 12:50 Ответить
Ты уже туда пошла по картам гугл, чебураха драная....
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02.07.2021 13:15 Ответить
удебная реформа в действии
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02.07.2021 12:50 Ответить
Старий добрий Лінч чекає...
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02.07.2021 12:56 Ответить
А чего врачи будут исключением? Судьям можно избивать всех.
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02.07.2021 13:05 Ответить
Это докторше еще повезло, что к ней сам Вовк не пришел.
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02.07.2021 16:19 Ответить
Вже час докторицям купляти собі газові балончики.
Та не сподіватися на правосуддя.
Його тупо нема.
Кривосуддя крізь й поруч.
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02.07.2021 16:33 Ответить
а як там присяга судді, чи ВРП забула текст а суддя не присягалась не допускати порушень етики поведінки.
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02.07.2021 17:57 Ответить
значит надо ****ить этот совет правасудия.....
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02.07.2021 19:32 Ответить
 
 