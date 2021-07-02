Высший совет правосудия отказался открывать дисциплинарное производство относительно избившей врача судьи Шевчук, - адвокат Маселко

Высший совет правосудия не видит нарушений в действиях судьи, которая побила врача.

Высший совет правосудия отказался открывать дисциплинарное производство в отношении судьи Аллы Шевчук, которая по данным СМИ побила врача из Бердичева Наталью Маслий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фундацию DEJURE.



В марте этого года значительный резонанс имело событие, которое произошло в г.Бердичев. Из многочисленных сюжетов журналистов стало известно, что судья Житомирского апелляционного суда Алла Шевчук пришла на прием к врачу. Там ей пришлось подождать в очереди, что судье явно не понравилось.

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Она вместе со своим мужем начала ссору с семейным врачом, которая пыталась объяснить причину долгого ожидания. По свидетельству врача после этого судья с мужем набросились на нее и избили. Как следствие врача госпитализировали с сотрясением мозга. По данному факту открыто уголовное производство.



Юристы Фонда DEJURE подали жалобу на такие действия Шевчук в Высший совет правосудия, ведь такое поведение явно противоречит кодексу поведения судьи. Однако Высший совет правосудия отказался хотя бы открыть дисциплинарное производство.



"Трудно понять, чем руководствовался Высший совет правосудия, если отказался даже полноценно рассмотреть жалобу на судью, которая побила медицинского работника в разгар пандемии. Эта ситуация еще раз наглядно показывает, что без радикального очищения Высшего совета правосудия, недобросовестные судьи будут чувствовать свою безнаказанность и в дальнейшем будут нарушать Кодекс судейской этики", - заявил член правления фундации DEJURE Роман Маселко.